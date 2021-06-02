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Хорватия смягчила условия въезда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Хорватия смягчила условия въезда

Теперь отрицательный ПЦР-тест, необходимый для пересечения границы, может быть сделан за 72 часа до прохождения контроля, а не за 48 часов, как раньше.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее Хорватия требовала ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан за 48 часов.

"Теперь отрицательный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он не более давний, чем 72 часа (вместо 48). Пропуском будет служить также подтверждение о вакцинировании", - написал Кирилич.

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Автор: Ольга Лузан
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наши обычно отдыхают в станах побюджетней чем Хорватия ... но и это не плохо.
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02.06.2021 23:14 Ответить
 
 