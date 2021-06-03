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Коронавірус демонструє надзвичайну адаптивність і стає більш суворим, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Коронавірус демонструє надзвичайну адаптивність і стає більш суворим, - ВООЗ

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про можливу появу в майбутньому стійких до існуючих вакцин варіантів коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Слово і Діло", про це сказав Набарро в ефірі Sky News.

За його словами, поки що всі вакцини ефективні проти мутованих варіантів.

"Поки що я не думаю, що у нас є якісь стійкі до вакцин варіанти, але це майже напевно рано чи пізно станеться", - сказав доктор.

Набарро також висловив свої побоювання щодо коронавірусу, оскільки він демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і ставати більш небезпечним.

"Я стурбований. І я стурбований тому, що цей вірус демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і навіть ставати ще більш непривітним", - сказав Набарро.

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Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також заявив, що зараз пандемія "бушує" по всьому світу. За його словами, особливо вона заподіює "надзвичайні страждання" в сільській місцевості.

Раніше ВООЗ схвалила застосування вакцини, яку використовують в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Їдіть в інститут, мікробіології повчитися, всі природні віруси мутують в бік зменшення патогенності, бо це дозволяє їм набути більшого розповсюдження
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03.06.2021 07:41
+5
А нарасєї мінімалка нижча, аніж в Україні... Хто тут "ніщій"?))
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03.06.2021 07:55
+3
Поки у всіх видів патогенного коронавіруса не буле знайдено єдину, спільну антигенну частину, при блокуванні якої антитілами вірус дезактивується, і поки не зробоять універсальні вакцини, і поки вакцинація не охопить більшість людства - коронавірус буде мутувати і на кожному колі своєї еволюції буле ставати все більш грізним - легше заражати, викликати все більш тяжкий перебіг зі все більшою смертністю, вражати все більш молодших - аж до немовлят.
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03.06.2021 07:29
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Поки у всіх видів патогенного коронавіруса не буле знайдено єдину, спільну антигенну частину, при блокуванні якої антитілами вірус дезактивується, і поки не зробоять універсальні вакцини, і поки вакцинація не охопить більшість людства - коронавірус буде мутувати і на кожному колі своєї еволюції буле ставати все більш грізним - легше заражати, викликати все більш тяжкий перебіг зі все більшою смертністю, вражати все більш молодших - аж до немовлят.
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03.06.2021 07:29 Відповісти
Їдіть в інститут, мікробіології повчитися, всі природні віруси мутують в бік зменшення патогенності, бо це дозволяє їм набути більшого розповсюдження
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03.06.2021 07:41 Відповісти
Fizko Kyiv, Повністю згоден, але, ви написали: "всі ПРИРОДНІ віруси мутують в бік зменшення патогенності"... якщо ця хрєнь буде мутувати зі збільшенням патогенності, то ніякий він не природній.
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03.06.2021 08:23 Відповісти
То нема різниці, бо його середовище - це люди, і процеси "згасання" відповідно однакові з іншими вірусами.
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03.06.2021 09:41 Відповісти
Судячи з появи більш уразливих штамів, він штучного походження?
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03.06.2021 08:24 Відповісти
Я вважаю що цей штамм, з шипом, що зараз "ломає" світ, саме штучний. Навмисно чи по недбало ті запущений - то значення в цьому питанні не має
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03.06.2021 10:21 Відповісти
Тоді, з моєї точки зору, ваша пропозиція "повчитись мікробіології" виглядає недоречно. Повністю підтримую слова Міко.
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03.06.2021 11:44 Відповісти
ні, все правильно, треба вчитись, ставати більш грізним на кожному колі еволюції він сам по собі наврядчи буде, а ось поява нових штаммів може мати не обов'язково природній характер.
Також не виключаю, що на рівні кодування вірусу (якщо взяти за основу теорію про штучне походження) було щось закладено в послідовність, що підвищує його схильність к змінам
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03.06.2021 12:16 Відповісти
Те, що він бовдур, не відміняє його правоту. Навіть зламаний годинник двічі на день показує вірний час.
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03.06.2021 11:46 Відповісти
да все норм, за його пост далі я навіть лайк поставив, так що я не проти нього. просто категоричніть у багатьох являється компенсаторним фактром відсутністі знань, ось що не подобається.

все дуже у нього маніпулятивно, особливо про немовлят. Враховуючи кількість немовлят, що виживають зараз, при ********* рівні медицини, але мерли ще 20-30-50 років тому, все те саме, що написав він, можна апріорі про будь-яку хворобу написати. Замкнуте коло, при цьому з певною циклічністю: чим краще медицина - тимі більше виживає, чим більше виживає - тимі більше мре при появі чогось нового.
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03.06.2021 12:20 Відповісти
якщо хочете, можу свою теорію його змінності викласти. побутовими словами, але ідею, сподіваюсь, викладу
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03.06.2021 12:23 Відповісти
якщо хочете, можу свою теорію його змінності викласти. побутовими словами, але ідею, сподіваюсь, викладу зрозуміло
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03.06.2021 12:24 Відповісти
Я не цікавлюсь вірусами інакше, ніж у побутовому сенсі, тому - ні, дякую. А стосовно штучності... Китай, як і мордор з МН17, ввімкнув задню на раз-два. Тобто, або він знає більше, або повністю замазаний в цьому.
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03.06.2021 13:59 Відповісти
скажімо так, мене не стільки "задня" Китаю дивує а по парі заражень в день і то не завжди, при тому, що в решті світу треш трешовий стоїть, навіть на 5-тий місяць вакцінації. Якщо ви за 1,5 роки візьмете статистику по різних країнах і Китай то дуже незрозуміло це буде твиглядати навіть в абсолютних цифрах, а якщо взяті відносні, з розрахунку що в них близько 1,4 мільярда вже, то взагалі.
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03.06.2021 15:28 Відповісти
все природные вирусы, и к тому же они мутируют не потому, что им так нравится, а потому, что носители помирают быстрее чем перемещаются и успевают заразить еще кого-то. в средние века допустим народа не так много было, вот до нас и добрались в результате исключительно лайтовые вирусы.
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03.06.2021 08:37 Відповісти
...но в результаті пандемии они перекочуют из Китая (если они из природного резервата - колонии летучих мышей) в какую-нибудь Колумбию или Францию, или Камерун. И там поселятся в местных мышах. И не обязательно летучих. И создадут новые природные резерваты, где будут мутировать - и опять придут к человеку при удобном случае, вирусом с другими свойствами. И так по кругу.
Либо мутируют в сторону хронической вирусной болезни, вызывающей хроническое поражение лёгких, или почек, или печени. А такое воспаление, неизлечимое, тянущееся годами, в свою очередь, будет приводить к циррозам, ракам, почечной недостаточности и прочим пневмосклерозам - то-есть, к инвалидизации человечества. Жить инвалиды будут долго, носить вирус и выделять его всеми возможными способами, годами.
И к туберкулёзу, СПИДу, вирусному гепатиту и т.п. хроническим заразным прелестям человечество получит ещё и коронавирусные.
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03.06.2021 08:53 Відповісти
Біолух, залиш теорії для рефератів. І почни з абетки
І поцікавсяя, чому хвороба денге при повторному зараженні стає небезпечнішою.
І що буває, коли людина заражається вірусами кількох штамів одразу. І що буває, коли вірус, який раніше вражав легені, пізніше, після мутацій, вражає вже й кишківник чи печінку, чи починає викликати хронічні хвороби, які спотворюють імунітет і часто пізніше призводять до раку.
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03.06.2021 08:39 Відповісти
От ви зе-баранчик, хто носій і природній резервуар денге а хто корони??? Йди вчитись, скоро тобі презедент інститут зробить
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03.06.2021 10:25 Відповісти
Природнім резерватом арбовіруса денге, як і коронавіруса Sars-COV-2, є літучі миші, мікро-біолух...
Іди на вафлє-склад #1132, там тобі від пана геть-мана мальдівського відсиплять нагороду в обидві жмені. За йумор. Жаль, виставку інститутом забудують, бо там таких як ти показувати можна. Добре, хоч зоопарк не чіпають...
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03.06.2021 11:05 Відповісти
Це ти прикупленого китайцями гебреисуса начитался?
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03.06.2021 11:11 Відповісти
Це ти його книжок обкурився.
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03.06.2021 11:25 Відповісти
Зе-барашек, ти хоч розумієш що таке "природній резервуар"? Вважаєш що 170 млн. корону від мишей з резервуару взяли?)))
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03.06.2021 11:40 Відповісти
Коронавирус демонстрирует необычайную адаптивновность и становится более суровым, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9015
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03.06.2021 07:40 Відповісти
Анонс на осень. Новый сезон.
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03.06.2021 07:41 Відповісти
А нарасєї мінімалка нижча, аніж в Україні... Хто тут "ніщій"?))
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03.06.2021 07:55 Відповісти
Бред. Как раз наоборот. В рассеи, как ты выразился, уровень зарплат и пенсий, на порядок выше, чем в Украине. Так что сними лапшу с ушей и не тренди если не знаешь. Там в провинции люди лучше живут, чем в Киеве и других промышленных центрах Украины.
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03.06.2021 08:07 Відповісти
а вот товаргыщ гиркин-трунков с тобой не согласен и месяц назад бомбил на канале росиськом рой тв, шо в украинском донбассе средняя зп выше чем в ростовской, и тут я ему очень даже верю, так кто врет? ты или оно?
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03.06.2021 08:24 Відповісти
Висунь голову з дупи ***** і озирнись- ти обісрався. Чи ти нічого, окрім маськви і расчлєнінграда не бачив? По-перше, мінімалка нарасєї менше. По-друге - вся провінція працює в тій же маськві. А порівнявши РЕАЛЬНІ зарплати нарасєї з нашими- разунок не на користь расєї (ще раз повторю, маськва та расчлєнінград не расєя).
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03.06.2021 08:44 Відповісти
Ось тобі кацапчики самі розповідають.
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03.06.2021 08:52 Відповісти
Заклинило... Коронавірус демонструє надзвичайну адаптивність і стає більш суворим, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4071
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03.06.2021 08:05 Відповісти
Как же, такая шара из рук ускользает.
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03.06.2021 07:52 Відповісти
Потому что он искусственного происхождения.
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03.06.2021 08:03 Відповісти
Невже... Порошенко???
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03.06.2021 09:43 Відповісти
Суровые годы проходят за ними другие.... Где -то мы уже слышали эту песенку даже исполнители очень схожи. Но факты упрямая вещь, лето побеждает вирус и тому нема рады
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03.06.2021 08:20 Відповісти
І ще 5G на літо вимикають на профілактику.
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03.06.2021 08:30 Відповісти
Всмислє? Шапочку можна не носити..? О_о
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03.06.2021 09:43 Відповісти
та да...но все когда-то заканчивается... а со страшилками и озолотилками так тяжело расставаться...
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03.06.2021 08:38 Відповісти
Челябинский штамм?
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03.06.2021 10:04 Відповісти
Штамм, выведенный суровыми челябинскими фрезеровщиками
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03.06.2021 15:04 Відповісти
 
 