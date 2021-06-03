Коронавірус демонструє надзвичайну адаптивність і стає більш суворим, - ВООЗ
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Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про можливу появу в майбутньому стійких до існуючих вакцин варіантів коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Слово і Діло", про це сказав Набарро в ефірі Sky News.
За його словами, поки що всі вакцини ефективні проти мутованих варіантів.
"Поки що я не думаю, що у нас є якісь стійкі до вакцин варіанти, але це майже напевно рано чи пізно станеться", - сказав доктор.
Набарро також висловив свої побоювання щодо коронавірусу, оскільки він демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і ставати більш небезпечним.
"Я стурбований. І я стурбований тому, що цей вірус демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і навіть ставати ще більш непривітним", - сказав Набарро.
Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також заявив, що зараз пандемія "бушує" по всьому світу. За його словами, особливо вона заподіює "надзвичайні страждання" в сільській місцевості.
Раніше ВООЗ схвалила застосування вакцини, яку використовують в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Також не виключаю, що на рівні кодування вірусу (якщо взяти за основу теорію про штучне походження) було щось закладено в послідовність, що підвищує його схильність к змінам
все дуже у нього маніпулятивно, особливо про немовлят. Враховуючи кількість немовлят, що виживають зараз, при ********* рівні медицини, але мерли ще 20-30-50 років тому, все те саме, що написав він, можна апріорі про будь-яку хворобу написати. Замкнуте коло, при цьому з певною циклічністю: чим краще медицина - тимі більше виживає, чим більше виживає - тимі більше мре при появі чогось нового.
Либо мутируют в сторону хронической вирусной болезни, вызывающей хроническое поражение лёгких, или почек, или печени. А такое воспаление, неизлечимое, тянущееся годами, в свою очередь, будет приводить к циррозам, ракам, почечной недостаточности и прочим пневмосклерозам - то-есть, к инвалидизации человечества. Жить инвалиды будут долго, носить вирус и выделять его всеми возможными способами, годами.
И к туберкулёзу, СПИДу, вирусному гепатиту и т.п. хроническим заразным прелестям человечество получит ещё и коронавирусные.
І поцікавсяя, чому хвороба денге при повторному зараженні стає небезпечнішою.
І що буває, коли людина заражається вірусами кількох штамів одразу. І що буває, коли вірус, який раніше вражав легені, пізніше, після мутацій, вражає вже й кишківник чи печінку, чи починає викликати хронічні хвороби, які спотворюють імунітет і часто пізніше призводять до раку.
Іди на вафлє-склад #1132, там тобі від пана геть-мана мальдівського відсиплять нагороду в обидві жмені. За йумор. Жаль, виставку інститутом забудують, бо там таких як ти показувати можна. Добре, хоч зоопарк не чіпають...