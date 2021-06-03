Коронавирус демонстрирует необычайную адаптивность и становится более суровым, - ВОЗ
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Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о возможном появлении в будущем устойчивых к существующим вакцинам вариантов коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Слово и Дело", об этом сказал Набарро в эфире Sky News.
По его словам, пока все вакцины эффективны против мутированных вариантов.
"Пока я не думаю, что у нас есть какие-то устойчивые к вакцинам варианты, но это почти наверняка рано или поздно произойдет", - сказал доктор.
Набарро также выразил свои опасения по поводу коронавируса, поскольку он демонстрирует необычайную способность адаптироваться и становиться более суровым.
"Я обеспокоен. И я обеспокоен потому, что этот вирус демонстрирует необычайную способность адаптироваться и даже становиться еще более неприветливым", - сказал Набарро.
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро также заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. По его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.
Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины, которую используют в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Також не виключаю, що на рівні кодування вірусу (якщо взяти за основу теорію про штучне походження) було щось закладено в послідовність, що підвищує його схильність к змінам
все дуже у нього маніпулятивно, особливо про немовлят. Враховуючи кількість немовлят, що виживають зараз, при ********* рівні медицини, але мерли ще 20-30-50 років тому, все те саме, що написав він, можна апріорі про будь-яку хворобу написати. Замкнуте коло, при цьому з певною циклічністю: чим краще медицина - тимі більше виживає, чим більше виживає - тимі більше мре при появі чогось нового.
Либо мутируют в сторону хронической вирусной болезни, вызывающей хроническое поражение лёгких, или почек, или печени. А такое воспаление, неизлечимое, тянущееся годами, в свою очередь, будет приводить к циррозам, ракам, почечной недостаточности и прочим пневмосклерозам - то-есть, к инвалидизации человечества. Жить инвалиды будут долго, носить вирус и выделять его всеми возможными способами, годами.
И к туберкулёзу, СПИДу, вирусному гепатиту и т.п. хроническим заразным прелестям человечество получит ещё и коронавирусные.
І поцікавсяя, чому хвороба денге при повторному зараженні стає небезпечнішою.
І що буває, коли людина заражається вірусами кількох штамів одразу. І що буває, коли вірус, який раніше вражав легені, пізніше, після мутацій, вражає вже й кишківник чи печінку, чи починає викликати хронічні хвороби, які спотворюють імунітет і часто пізніше призводять до раку.
Іди на вафлє-склад #1132, там тобі від пана геть-мана мальдівського відсиплять нагороду в обидві жмені. За йумор. Жаль, виставку інститутом забудують, бо там таких як ти показувати можна. Добре, хоч зоопарк не чіпають...