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Рада запровадила "податок на Google"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рада запровадила

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Для осіб, які здійснюють послуги в сфері електронної комерції, вводять спрощену процедуру реєстрації та сплати податку на додану вартість на послуги, які вони надають в Україні.

Раніше глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.

Також дивіться: "Податок на Google" принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Закон вносить зміни до Податкового кодексу. З нього хочуть виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Закон визначає перелік електронних послуг.

Документ включає нерезидентів у перелік осіб, які реєструються платниками ПДВ і встановлює правила визначення місця поставки електронних послуг (B2C).

Передбачена спрощена процедура реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів. Вона може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому вебпорталі. Сплата податкового зобов'язання для нерезидента буде в іноземній валюті.

Нерезидентів звільняють від обов'язку реєструвати податкові накладні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+61
Меньше пользователей интернета, больше избирателей зеленского
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03.06.2021 11:33
+58
Рада ввела "налог на Google" - Цензор.НЕТ 765
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03.06.2021 11:33
+35
Бодался теленок с гуглом=))
Вова, ты дурачок)
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03.06.2021 11:37
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тоже самое будет и у нас, главное клоуну протянуть как то ещё хотя бы пару лет, а потом можно паковать чумаданы на Израиль.
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03.06.2021 14:46 Відповісти
С чего бы это Американцам болеть за Гугл который намеренно не платит налогов в США? Ах да Гугел всеми силами помогал Бидону в президенцких выборах . Теперь нужно платить .
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03.06.2021 19:55 Відповісти
Если Байден = Бидон,
То ты = унитаз.

1. Чтобы ты не говорил, имей уважение называть человека по его имени. Иначе не удивляйся что тебя ***** слать будут.
2. Любая компания имеет право и возможность поменять юрисдикцию своего пребывания. И если уж гугел перенесет юрисдикцию в другую страну, то ***** ДА. Она не будет платить налоги в США.
И это я еще молчу о том, что в КАЖДОМ штате - своя законодательная база для уплаты налогов! США по сути как Швейцария.

А еще Байдену помогали из компании Аламеда. И ЧО? Вообще это не запрещено ни законом ни моралью, поддерживать кандидата.
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04.06.2021 07:46 Відповісти
Зебіли хоч і зебіли, але тут вони мають рацію, гугл веде господарську діяльність в Україні, значить повинен платити податок.
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03.06.2021 14:21 Відповісти
S. Fogger ,так эти же простые пользователи за него ,как раз и голосовали 🤣🤣🤣
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03.06.2021 14:50 Відповісти
Правильно!!!Больше налогов всяких разных!!!!!
Так же делается инвестпривлекательность в стране....
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03.06.2021 16:17 Відповісти
Дiвки гуляли,Googla порвали......
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03.06.2021 16:27 Відповісти
Зебилы ваша работа, молодцы
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03.06.2021 16:56 Відповісти
Мишебратья дадуть яндікс та чебурнет на халяву. А гугл це зло, звідти порошенківщиною *******
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03.06.2021 18:14 Відповісти
Офис тупых решений
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03.06.2021 18:28 Відповісти
Это диверсия против Украины и украинского народа со стороны зеленой сволочи.
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03.06.2021 19:27 Відповісти
Щось вони слабенько з гуглом...
Крім 20% ПДВ, треба з ними так, як з усіма.
19% податок з прибутку і ще 5% з дивідендів,
21.5% нарахування на зарплату і 18% відрахування, тобто 40% зарплати тупо забирати в фонд миру,
прийти оштрафувати на 50% з обороту і зверху накрутити пеню за три роки - за недостовірно подану звітність, яка "має ознаки нетоварної операції або відмивання грошей",
І ще 15℅ взяти податок з нерезидента, який надає послуги в країні, відмінній від країни реєстрації.
І тоді подивимось на той гугл, як він буде крутитися...
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03.06.2021 19:40 Відповісти
экий вы садист Рада запровадила "податок на Google" - Цензор.НЕТ 5855 это со своими так можно, а с гуглом мы нежно. Все-таки межд. инвестор)
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03.06.2021 23:06 Відповісти
Всё правильно, а чем "гуглы - муглы" лучше простых жителей Украины.
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03.06.2021 20:36 Відповісти
Так а Ви думаєте хто ці 20% ПДВ буде платити? Прості мешканці ж і заплятять. Просто програмне забезпечення злорожчає на 20%. Не американці ж будуть цей податок за українців платити
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03.06.2021 20:54 Відповісти
Їбнуті-ні.Тело шелестіло - Українську землю збувало
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03.06.2021 21:16 Відповісти
Більше податків, гарних та різних...
На дощ
На сонце
На місячний світ
На оргазм зєлєбобікив, від лицезріння найвеличнішого
...
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03.06.2021 22:47 Відповісти
Покращення вашого життя вже сьогодні
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03.06.2021 23:31 Відповісти
Стоп! А ПОРНОСАЙТЫ с бешеной посещалкой и массой рекламы ЧЕГО НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЕТЕ?? А еще самих дрочеров можно обналожить - за раз кончить 50 грн. в госбюджет! Рада запровадила "податок на Google" - Цензор.НЕТ 5448
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03.06.2021 23:42 Відповісти
..за раз кончить 50 грн. в госбюджет!..

Фашизм не пройдёт! Рада запровадила "податок на Google" - Цензор.НЕТ 2827
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04.06.2021 08:10 Відповісти
ну хоть что-то не против людей , и кстати да яндекс отключили и как бы всё правильно,но в директе реклама раза в три дешевле, и многие фирмы среднего бизнеса им пользовались, я как бы не против оставить рашу без лапы, но в данном случае это похоже на выстрел себе в ногу, в шоке что столько айтишников (которые реально в теме) промолчали за это.
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04.06.2021 02:36 Відповісти
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