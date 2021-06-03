Рада запровадила "податок на Google"
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Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.
Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Для осіб, які здійснюють послуги в сфері електронної комерції, вводять спрощену процедуру реєстрації та сплати податку на додану вартість на послуги, які вони надають в Україні.
Раніше глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.
Закон вносить зміни до Податкового кодексу. З нього хочуть виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.
Закон визначає перелік електронних послуг.
Документ включає нерезидентів у перелік осіб, які реєструються платниками ПДВ і встановлює правила визначення місця поставки електронних послуг (B2C).
Передбачена спрощена процедура реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів. Вона може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому вебпорталі. Сплата податкового зобов'язання для нерезидента буде в іноземній валюті.
Нерезидентів звільняють від обов'язку реєструвати податкові накладні.
Будь ласка, зачекайте...
То ты = унитаз.
1. Чтобы ты не говорил, имей уважение называть человека по его имени. Иначе не удивляйся что тебя ***** слать будут.
2. Любая компания имеет право и возможность поменять юрисдикцию своего пребывания. И если уж гугел перенесет юрисдикцию в другую страну, то ***** ДА. Она не будет платить налоги в США.
И это я еще молчу о том, что в КАЖДОМ штате - своя законодательная база для уплаты налогов! США по сути как Швейцария.
А еще Байдену помогали из компании Аламеда. И ЧО? Вообще это не запрещено ни законом ни моралью, поддерживать кандидата.
Так же делается инвестпривлекательность в стране....
Крім 20% ПДВ, треба з ними так, як з усіма.
19% податок з прибутку і ще 5% з дивідендів,
21.5% нарахування на зарплату і 18% відрахування, тобто 40% зарплати тупо забирати в фонд миру,
прийти оштрафувати на 50% з обороту і зверху накрутити пеню за три роки - за недостовірно подану звітність, яка "має ознаки нетоварної операції або відмивання грошей",
І ще 15℅ взяти податок з нерезидента, який надає послуги в країні, відмінній від країни реєстрації.
І тоді подивимось на той гугл, як він буде крутитися...
На дощ
На сонце
На місячний світ
На оргазм зєлєбобікив, від лицезріння найвеличнішого
...
Фашизм не пройдёт!