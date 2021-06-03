Рада ввела "налог на Google"
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Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.
Закон отменяет налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, вводят упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.
Ранее глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.
Закон определяет перечень электронных услуг.
Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).
Предусмотрена упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте.
Нерезидентов освобождают от обязанности регистрировать налоговые накладные.
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То ты = унитаз.
1. Чтобы ты не говорил, имей уважение называть человека по его имени. Иначе не удивляйся что тебя ***** слать будут.
2. Любая компания имеет право и возможность поменять юрисдикцию своего пребывания. И если уж гугел перенесет юрисдикцию в другую страну, то ***** ДА. Она не будет платить налоги в США.
И это я еще молчу о том, что в КАЖДОМ штате - своя законодательная база для уплаты налогов! США по сути как Швейцария.
А еще Байдену помогали из компании Аламеда. И ЧО? Вообще это не запрещено ни законом ни моралью, поддерживать кандидата.
Так же делается инвестпривлекательность в стране....
Крім 20% ПДВ, треба з ними так, як з усіма.
19% податок з прибутку і ще 5% з дивідендів,
21.5% нарахування на зарплату і 18% відрахування, тобто 40% зарплати тупо забирати в фонд миру,
прийти оштрафувати на 50% з обороту і зверху накрутити пеню за три роки - за недостовірно подану звітність, яка "має ознаки нетоварної операції або відмивання грошей",
І ще 15℅ взяти податок з нерезидента, який надає послуги в країні, відмінній від країни реєстрації.
І тоді подивимось на той гугл, як він буде крутитися...
На дощ
На сонце
На місячний світ
На оргазм зєлєбобікив, від лицезріння найвеличнішого
...
Фашизм не пройдёт!