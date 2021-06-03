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Рада ввела "налог на Google"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада ввела

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

Закон отменяет налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, вводят упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Налог на Google" принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Ранее глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Закон определяет перечень электронных услуг.

Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).

Предусмотрена упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте.

Нерезидентов освобождают от обязанности регистрировать налоговые накладные.
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Топ комментарии
+61
Меньше пользователей интернета, больше избирателей зеленского
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03.06.2021 11:33
+58
Рада ввела "налог на Google" - Цензор.НЕТ 765
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03.06.2021 11:33
+35
Бодался теленок с гуглом=))
Вова, ты дурачок)
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03.06.2021 11:37
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тоже самое будет и у нас, главное клоуну протянуть как то ещё хотя бы пару лет, а потом можно паковать чумаданы на Израиль.
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03.06.2021 14:46 Ответить
С чего бы это Американцам болеть за Гугл который намеренно не платит налогов в США? Ах да Гугел всеми силами помогал Бидону в президенцких выборах . Теперь нужно платить .
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03.06.2021 19:55 Ответить
Если Байден = Бидон,
То ты = унитаз.

1. Чтобы ты не говорил, имей уважение называть человека по его имени. Иначе не удивляйся что тебя ***** слать будут.
2. Любая компания имеет право и возможность поменять юрисдикцию своего пребывания. И если уж гугел перенесет юрисдикцию в другую страну, то ***** ДА. Она не будет платить налоги в США.
И это я еще молчу о том, что в КАЖДОМ штате - своя законодательная база для уплаты налогов! США по сути как Швейцария.

А еще Байдену помогали из компании Аламеда. И ЧО? Вообще это не запрещено ни законом ни моралью, поддерживать кандидата.
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04.06.2021 07:46 Ответить
Зебіли хоч і зебіли, але тут вони мають рацію, гугл веде господарську діяльність в Україні, значить повинен платити податок.
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03.06.2021 14:21 Ответить
S. Fogger ,так эти же простые пользователи за него ,как раз и голосовали 🤣🤣🤣
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03.06.2021 14:50 Ответить
Правильно!!!Больше налогов всяких разных!!!!!
Так же делается инвестпривлекательность в стране....
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03.06.2021 16:17 Ответить
Дiвки гуляли,Googla порвали......
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03.06.2021 16:27 Ответить
Зебилы ваша работа, молодцы
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03.06.2021 16:56 Ответить
Мишебратья дадуть яндікс та чебурнет на халяву. А гугл це зло, звідти порошенківщиною *******
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03.06.2021 18:14 Ответить
Офис тупых решений
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03.06.2021 18:28 Ответить
Это диверсия против Украины и украинского народа со стороны зеленой сволочи.
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03.06.2021 19:27 Ответить
Щось вони слабенько з гуглом...
Крім 20% ПДВ, треба з ними так, як з усіма.
19% податок з прибутку і ще 5% з дивідендів,
21.5% нарахування на зарплату і 18% відрахування, тобто 40% зарплати тупо забирати в фонд миру,
прийти оштрафувати на 50% з обороту і зверху накрутити пеню за три роки - за недостовірно подану звітність, яка "має ознаки нетоварної операції або відмивання грошей",
І ще 15℅ взяти податок з нерезидента, який надає послуги в країні, відмінній від країни реєстрації.
І тоді подивимось на той гугл, як він буде крутитися...
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03.06.2021 19:40 Ответить
экий вы садист Рада запровадила "податок на Google" - Цензор.НЕТ 5855 это со своими так можно, а с гуглом мы нежно. Все-таки межд. инвестор)
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03.06.2021 23:06 Ответить
Всё правильно, а чем "гуглы - муглы" лучше простых жителей Украины.
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03.06.2021 20:36 Ответить
Так а Ви думаєте хто ці 20% ПДВ буде платити? Прості мешканці ж і заплятять. Просто програмне забезпечення злорожчає на 20%. Не американці ж будуть цей податок за українців платити
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03.06.2021 20:54 Ответить
Їбнуті-ні.Тело шелестіло - Українську землю збувало
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03.06.2021 21:16 Ответить
Більше податків, гарних та різних...
На дощ
На сонце
На місячний світ
На оргазм зєлєбобікив, від лицезріння найвеличнішого
...
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03.06.2021 22:47 Ответить
Покращення вашого життя вже сьогодні
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03.06.2021 23:31 Ответить
Стоп! А ПОРНОСАЙТЫ с бешеной посещалкой и массой рекламы ЧЕГО НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЕТЕ?? А еще самих дрочеров можно обналожить - за раз кончить 50 грн. в госбюджет! Рада запровадила "податок на Google" - Цензор.НЕТ 5448
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03.06.2021 23:42 Ответить
..за раз кончить 50 грн. в госбюджет!..

Фашизм не пройдёт! Рада запровадила "податок на Google" - Цензор.НЕТ 2827
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04.06.2021 08:10 Ответить
ну хоть что-то не против людей , и кстати да яндекс отключили и как бы всё правильно,но в директе реклама раза в три дешевле, и многие фирмы среднего бизнеса им пользовались, я как бы не против оставить рашу без лапы, но в данном случае это похоже на выстрел себе в ногу, в шоке что столько айтишников (которые реально в теме) промолчали за это.
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04.06.2021 02:36 Ответить
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