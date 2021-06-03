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МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові

У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили, що в Україні скасовано заборону для гомосексуальних людей бути донорами крові.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Положення наказу МОЗ № 207 не містить словосполучення "гомосексуальні відносини". Таким чином, гомосексуальні відносини не входять до переліку протипоказань до донорства", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що відповідно до пункту 5 наказу МОЗ № 207 від дати набрання чинності нового наказу (6 квітня 2021 г.) всі особи, які були постійно або тимчасово відсторонені від донорства, поновлюються в донорстві і допускаються до подальших донації за умови відповідності положенням наказу.

Раніше в переліку протипоказань до донорства крові пункт про гомосексуальні стосунки прирівнювали до форм ризикованої поведінки. Перед здачею крові потенційний донор заповнює анкету, де його запитують, зокрема, про форми ризикованої поведінки.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Нечисть это такие как вы считающие, что могут лезть в спальни других людей со свечкой.
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03.06.2021 17:10
+7
***
у каждого хирурга есть своё маленькое кладбище.
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб.
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 8939
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03.06.2021 16:53
+7
Згадав історію (не баян, а класика):

В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых. После этого прошло определенное время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котенком на руках захожу к нему в смотровую.

У дока идет прием. В позе унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т.к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котенком. Лицо его принимает умиленное выражение:
-Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
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03.06.2021 18:08
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Жесть . Лучше не болеть .
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03.06.2021 16:43 Відповісти
Тепер ця нечисть ще почне піаритись на цьому (((
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03.06.2021 16:54 Відповісти
Нечисть это такие как вы считающие, что могут лезть в спальни других людей со свечкой.
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03.06.2021 17:10 Відповісти
Ан тоша, поди-ка подмойся! Кипит очковій разум возмущенній?
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03.06.2021 17:12 Відповісти
Нах..на мені твої спальні.. Як і спальні зоофілів, педофілів та інших хворих людей, вас лікувати треба як наркоманів.. Чи алкоголіків через деспансери.. Та клуби анонімних.. Проблема в тому що ви хворі збоченці лізете у спальні інших... Коли вас взагалі ніхто не чіпає
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03.06.2021 22:19 Відповісти
Это проблема ? Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 9397
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03.06.2021 16:47 Відповісти
Ну не знаю...проблема или нет...на лбу у них не написано..
Пришел гомик слать кровь...слал и ушел...как его от нормального чела отличить??
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03.06.2021 16:48 Відповісти
Ну не знаю , я этик ублюдков за 100 метров определяю .
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03.06.2021 16:51 Відповісти
Свой своего видит издалека?)))
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03.06.2021 20:49 Відповісти
Можно спросить голосовал ли за Зеленского.
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03.06.2021 16:53 Відповісти
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 1857
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03.06.2021 16:57 Відповісти
Наверно в опроснике перед сдачей пункт присутствовал.
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03.06.2021 16:56 Відповісти
Кілька пунктів:
- чи запускали ви Мобі Діка в акваторію Галапопчанського архіпелагу?
- чи ********** ви макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю?
- ви місили чорне тісто з перцем?
- швартували танкер з протеїном до вугільного терміналу?
- годували вафлями ласунчика Поппі?
- їздите на волохатому моторолері на задній пердедачі?
- чи були на екскурсії у поповідних місцях?
- ви брали участь у розстрілах шкіряними мавзерами в темному підвалі?
- у своєму житті ви посадили деревце кохання у чорноземний ґрунт?
...
Та інші подібні запитання.
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03.06.2021 17:58 Відповісти
эти кровь не сдают, только потребляют.
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03.06.2021 16:54 Відповісти
ну теперь квартал 95 может законно сдавать кровь, главное ********** с собой заберите в стрингах на тугих ягодичках Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 5597 и на шпильках))
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03.06.2021 16:58 Відповісти
Ети сосущие, так что можно причислить.
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03.06.2021 17:20 Відповісти
Эти донорами не бывают - они как клещи, исключительно кровососущие!
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03.06.2021 17:23 Відповісти
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови

****-а-а. Всё. Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 2112
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03.06.2021 16:46 Відповісти
Коли про це почнуть в паспортах писати, от тоді всьо.
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04.06.2021 09:21 Відповісти
Ляшковские реформы
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03.06.2021 16:47 Відповісти
теперь на территории Украины Лукашенко может сдать кровь для *****!
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03.06.2021 16:47 Відповісти
Ты что, Путин же - краб, а Лукашенко - картошка!
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03.06.2021 16:50 Відповісти
Нарешті! Ми так чекали на цю відміну, ночами не спали! Дуже дякую!)))
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03.06.2021 16:48 Відповісти
А шо була така заборона? А как наш долесный МИНЗДРАВ их выявлял? Как все сдвинулось при министре Ляшко.
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03.06.2021 16:49 Відповісти
А для депутатов стоило бы оставить запрет...
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03.06.2021 16:50 Відповісти
Теперь каждый, кто подвергнется медицинской манипуляции по переливанию донорской крови, рискует стать законтаченным петухом.
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03.06.2021 16:51 Відповісти
интересно...(чисто гипотетически))) сколько гомиков до этого исторического и радостного для них дня... не смогли сдать кровь? ( у минздрава есть статистика))))))
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03.06.2021 16:52 Відповісти
Донор - спидоносец. Смешно.
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03.06.2021 16:53 Відповісти
***
у каждого хирурга есть своё маленькое кладбище.
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб.
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 8939
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03.06.2021 16:53 Відповісти
Ой ***** ліл, розірвало на хом'ячків 🤣🤣🤣
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03.06.2021 17:28 Відповісти
«Ой ***** ліл» (с) МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 9587
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03.06.2021 17:33 Відповісти
Згадав історію (не баян, а класика):

В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых. После этого прошло определенное время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котенком на руках захожу к нему в смотровую.

У дока идет прием. В позе унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т.к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котенком. Лицо его принимает умиленное выражение:
-Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
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03.06.2021 18:08 Відповісти
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 188
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03.06.2021 22:43 Відповісти
А у гомосексуалистов, есть соответствующие документы?
Или может отметка в паспорте?
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03.06.2021 16:54 Відповісти
Звезды им пришивают голубого цвета. А евреям - желтого. Такое общество.
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03.06.2021 18:23 Відповісти
а был такой запрет? надо же.
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03.06.2021 16:56 Відповісти
Вони до групи ризику відносяться які ін'єкційні наркомани, а не за свої збочення.
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03.06.2021 21:26 Відповісти
Перед сдачей крови у донора в любом случае берут анализы.
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03.06.2021 21:59 Відповісти
Наступний крок, ведення квот для гоміків в уряді, в наглядових радах і т.п., краще б так про економіку піклувалися
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03.06.2021 17:03 Відповісти
"Минздрав отменил запрет для гомосексуалов.."

Теперь проктологами могут работать исключительно гомосеки
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03.06.2021 17:04 Відповісти
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 2083
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03.06.2021 17:05 Відповісти
Ага. І того, кому зробили таке переливання, одразу переселяють із палати в коридор біля туалету і видають ложку з діркою...
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03.06.2021 17:37 Відповісти
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 6371
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03.06.2021 23:03 Відповісти
А як їх виявляли? Вони ж фіг зізнаються, що геї, їх можна вирахувати лише по манері спілкування, одягу, стервозності та пліткарству.
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03.06.2021 17:37 Відповісти
Не говорите. Драть мужика в волосатую жопу не каждый сможет. Для большинства это ГРАНИЦА.
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03.06.2021 18:15 Відповісти
Просто иногда маркиз Пьер д'Ачелло или преподобный поп Чанский попадают в тёмную пердедрягу с лысыми разбойниками, и случается бойня в угольной шахте...
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03.06.2021 18:24 Відповісти
После этой новости, гомиков ещё больше прибавится, от их же крови, это Ляшко не специально ли делает? Да не мешало бы ещё узнать всю подноготную самого Ляшко...
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03.06.2021 17:45 Відповісти
Ты реально считаешь, что склонность к гомосексуализму передается через кровь?
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03.06.2021 18:28 Відповісти
Вы боитесь, что вас начнут возбуждать мужики?))) Где то там, в глубине души?))))
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03.06.2021 20:43 Відповісти
Нет, оно воздушно-капельным передается. Чихнет на тебя гомик в маршрутке - и все, к женщинам перестанешь ходить.
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03.06.2021 18:31 Відповісти
И эти люди в комментариях считают себя европейцами... Видимо, 13-го века.
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03.06.2021 18:25 Відповісти
Да каждый из них за себя боится))) Вдруг их вторая сущность возьмет верх(а может и настоящая))) Ведь где то там, в глубине души...)))
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03.06.2021 20:46 Відповісти
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 1449
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03.06.2021 19:14 Відповісти
Особенно этой новости обрадовались на тюрьме те,кто живет по понятиям. Теперь законтачат и знать не будешь!
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03.06.2021 20:59 Відповісти
А типа до этого гомосексуалы рассказывали о себе перед сдачей крови?
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03.06.2021 22:31 Відповісти
І казали медпрацівникам - "ну давай же, возьми мою кровь, мой сладострастный вампир!.."
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04.06.2021 00:03 Відповісти
От так! Теперь зашквар серьезный словить на больничке можно влегкую! АХТУНГ!
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04.06.2021 00:13 Відповісти
ТЕПЕРЬ ГОЛУБАЯ КРОВЬ ПОТЕЧЕТ )))
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04.06.2021 06:49 Відповісти
 
 