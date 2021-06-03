МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили, що в Україні скасовано заборону для гомосексуальних людей бути донорами крові.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Положення наказу МОЗ № 207 не містить словосполучення "гомосексуальні відносини". Таким чином, гомосексуальні відносини не входять до переліку протипоказань до донорства", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ додали, що відповідно до пункту 5 наказу МОЗ № 207 від дати набрання чинності нового наказу (6 квітня 2021 г.) всі особи, які були постійно або тимчасово відсторонені від донорства, поновлюються в донорстві і допускаються до подальших донації за умови відповідності положенням наказу.
Раніше в переліку протипоказань до донорства крові пункт про гомосексуальні стосунки прирівнювали до форм ризикованої поведінки. Перед здачею крові потенційний донор заповнює анкету, де його запитують, зокрема, про форми ризикованої поведінки.
Будь ласка, зачекайте...
Пришел гомик слать кровь...слал и ушел...как его от нормального чела отличить??
- чи запускали ви Мобі Діка в акваторію Галапопчанського архіпелагу?
- чи ********** ви макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю?
- ви місили чорне тісто з перцем?
- швартували танкер з протеїном до вугільного терміналу?
- годували вафлями ласунчика Поппі?
- їздите на волохатому моторолері на задній пердедачі?
- чи були на екскурсії у поповідних місцях?
- ви брали участь у розстрілах шкіряними мавзерами в темному підвалі?
- у своєму житті ви посадили деревце кохання у чорноземний ґрунт?
...
Та інші подібні запитання.
****-а-а. Всё.
у каждого хирурга есть своё маленькое кладбище.
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб.
В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых. После этого прошло определенное время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котенком на руках захожу к нему в смотровую.
У дока идет прием. В позе унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т.к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котенком. Лицо его принимает умиленное выражение:
-Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
Или может отметка в паспорте?
Теперь проктологами могут работать исключительно гомосеки