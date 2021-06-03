Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Министерстве здравоохранения подтвердили, что в Украине отменен запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.
Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Положение приказа МЗ № 207 не содержит словосочетание "гомосексуальные отношения". Таким образом, гомосексуальные отношения не входят в перечень противопоказаний к донорству", - говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что в соответствии с пунктом 5 приказа МЗ № 207 с даты вступления в силу нового приказа (6 апреля 2021 г.) все лица, которые были постоянно или временно отстранены от донорства, возобновляются в донорстве и допускаются к дальнейшим донациям при условии соответствия положениям приказа.
Ранее в перечне противопоказаний к донорству крови пункт о гомосексуальных отношениях приравнивали к формам рискованного поведения. Перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения.
Пожалуйста, подождите...
Пришел гомик слать кровь...слал и ушел...как его от нормального чела отличить??
- чи запускали ви Мобі Діка в акваторію Галапопчанського архіпелагу?
- чи ********** ви макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю?
- ви місили чорне тісто з перцем?
- швартували танкер з протеїном до вугільного терміналу?
- годували вафлями ласунчика Поппі?
- їздите на волохатому моторолері на задній пердедачі?
- чи були на екскурсії у поповідних місцях?
- ви брали участь у розстрілах шкіряними мавзерами в темному підвалі?
- у своєму житті ви посадили деревце кохання у чорноземний ґрунт?
...
Та інші подібні запитання.
****-а-а. Всё.
у каждого хирурга есть своё маленькое кладбище.
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб.
В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых. После этого прошло определенное время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котенком на руках захожу к нему в смотровую.
У дока идет прием. В позе унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т.к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котенком. Лицо его принимает умиленное выражение:
-Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
Или может отметка в паспорте?
Теперь проктологами могут работать исключительно гомосеки