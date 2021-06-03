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Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что в Украине отменен запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.

Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Положение приказа МЗ № 207 не содержит словосочетание "гомосексуальные отношения". Таким образом, гомосексуальные отношения не входят в перечень противопоказаний к донорству", - говорится в сообщении.

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В Минздраве добавили, что в соответствии с пунктом 5 приказа МЗ № 207 с даты вступления в силу нового приказа (6 апреля 2021 г.) все лица, которые были постоянно или временно отстранены от донорства, возобновляются в донорстве и допускаются к дальнейшим донациям при условии соответствия положениям приказа.

Ранее в перечне противопоказаний к донорству крови пункт о гомосексуальных отношениях приравнивали к формам рискованного поведения. Перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения.
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Топ комментарии
+11
Нечисть это такие как вы считающие, что могут лезть в спальни других людей со свечкой.
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03.06.2021 17:10
+7
***
у каждого хирурга есть своё маленькое кладбище.
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб.
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 8939
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03.06.2021 16:53
+7
Згадав історію (не баян, а класика):

В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых. После этого прошло определенное время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котенком на руках захожу к нему в смотровую.

У дока идет прием. В позе унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т.к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котенком. Лицо его принимает умиленное выражение:
-Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
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03.06.2021 18:08
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Жесть . Лучше не болеть .
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03.06.2021 16:43 Ответить
Тепер ця нечисть ще почне піаритись на цьому (((
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03.06.2021 16:54 Ответить
Нечисть это такие как вы считающие, что могут лезть в спальни других людей со свечкой.
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03.06.2021 17:10 Ответить
Ан тоша, поди-ка подмойся! Кипит очковій разум возмущенній?
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03.06.2021 17:12 Ответить
Нах..на мені твої спальні.. Як і спальні зоофілів, педофілів та інших хворих людей, вас лікувати треба як наркоманів.. Чи алкоголіків через деспансери.. Та клуби анонімних.. Проблема в тому що ви хворі збоченці лізете у спальні інших... Коли вас взагалі ніхто не чіпає
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03.06.2021 22:19 Ответить
Это проблема ? Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 9397
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03.06.2021 16:47 Ответить
Ну не знаю...проблема или нет...на лбу у них не написано..
Пришел гомик слать кровь...слал и ушел...как его от нормального чела отличить??
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03.06.2021 16:48 Ответить
Ну не знаю , я этик ублюдков за 100 метров определяю .
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03.06.2021 16:51 Ответить
Свой своего видит издалека?)))
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03.06.2021 20:49 Ответить
Можно спросить голосовал ли за Зеленского.
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03.06.2021 16:53 Ответить
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 1857
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03.06.2021 16:57 Ответить
Наверно в опроснике перед сдачей пункт присутствовал.
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03.06.2021 16:56 Ответить
Кілька пунктів:
- чи запускали ви Мобі Діка в акваторію Галапопчанського архіпелагу?
- чи ********** ви макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю?
- ви місили чорне тісто з перцем?
- швартували танкер з протеїном до вугільного терміналу?
- годували вафлями ласунчика Поппі?
- їздите на волохатому моторолері на задній пердедачі?
- чи були на екскурсії у поповідних місцях?
- ви брали участь у розстрілах шкіряними мавзерами в темному підвалі?
- у своєму житті ви посадили деревце кохання у чорноземний ґрунт?
...
Та інші подібні запитання.
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03.06.2021 17:58 Ответить
эти кровь не сдают, только потребляют.
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03.06.2021 16:54 Ответить
ну теперь квартал 95 может законно сдавать кровь, главное ********** с собой заберите в стрингах на тугих ягодичках Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 5597 и на шпильках))
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03.06.2021 16:58 Ответить
Ети сосущие, так что можно причислить.
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03.06.2021 17:20 Ответить
Эти донорами не бывают - они как клещи, исключительно кровососущие!
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03.06.2021 17:23 Ответить
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови

****-а-а. Всё. Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 2112
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03.06.2021 16:46 Ответить
Коли про це почнуть в паспортах писати, от тоді всьо.
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04.06.2021 09:21 Ответить
Ляшковские реформы
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03.06.2021 16:47 Ответить
теперь на территории Украины Лукашенко может сдать кровь для *****!
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03.06.2021 16:47 Ответить
Ты что, Путин же - краб, а Лукашенко - картошка!
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03.06.2021 16:50 Ответить
Нарешті! Ми так чекали на цю відміну, ночами не спали! Дуже дякую!)))
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03.06.2021 16:48 Ответить
А шо була така заборона? А как наш долесный МИНЗДРАВ их выявлял? Как все сдвинулось при министре Ляшко.
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03.06.2021 16:49 Ответить
А для депутатов стоило бы оставить запрет...
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03.06.2021 16:50 Ответить
Теперь каждый, кто подвергнется медицинской манипуляции по переливанию донорской крови, рискует стать законтаченным петухом.
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03.06.2021 16:51 Ответить
интересно...(чисто гипотетически))) сколько гомиков до этого исторического и радостного для них дня... не смогли сдать кровь? ( у минздрава есть статистика))))))
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03.06.2021 16:52 Ответить
Донор - спидоносец. Смешно.
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03.06.2021 16:53 Ответить
***
у каждого хирурга есть своё маленькое кладбище.
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб.
Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 8939
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03.06.2021 16:53 Ответить
Ой ***** ліл, розірвало на хом'ячків 🤣🤣🤣
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03.06.2021 17:28 Ответить
«Ой ***** ліл» (с) МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 9587
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03.06.2021 17:33 Ответить
Згадав історію (не баян, а класика):

В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых. После этого прошло определенное время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котенком на руках захожу к нему в смотровую.

У дока идет прием. В позе унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т.к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котенком. Лицо его принимает умиленное выражение:
-Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
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03.06.2021 18:08 Ответить
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 188
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03.06.2021 22:43 Ответить
А у гомосексуалистов, есть соответствующие документы?
Или может отметка в паспорте?
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03.06.2021 16:54 Ответить
Звезды им пришивают голубого цвета. А евреям - желтого. Такое общество.
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03.06.2021 18:23 Ответить
а был такой запрет? надо же.
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03.06.2021 16:56 Ответить
Вони до групи ризику відносяться які ін'єкційні наркомани, а не за свої збочення.
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03.06.2021 21:26 Ответить
Перед сдачей крови у донора в любом случае берут анализы.
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03.06.2021 21:59 Ответить
Наступний крок, ведення квот для гоміків в уряді, в наглядових радах і т.п., краще б так про економіку піклувалися
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03.06.2021 17:03 Ответить
"Минздрав отменил запрет для гомосексуалов.."

Теперь проктологами могут работать исключительно гомосеки
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03.06.2021 17:04 Ответить
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 2083
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03.06.2021 17:05 Ответить
Ага. І того, кому зробили таке переливання, одразу переселяють із палати в коридор біля туалету і видають ложку з діркою...
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03.06.2021 17:37 Ответить
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 6371
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03.06.2021 23:03 Ответить
А як їх виявляли? Вони ж фіг зізнаються, що геї, їх можна вирахувати лише по манері спілкування, одягу, стервозності та пліткарству.
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03.06.2021 17:37 Ответить
Не говорите. Драть мужика в волосатую жопу не каждый сможет. Для большинства это ГРАНИЦА.
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03.06.2021 18:15 Ответить
Просто иногда маркиз Пьер д'Ачелло или преподобный поп Чанский попадают в тёмную пердедрягу с лысыми разбойниками, и случается бойня в угольной шахте...
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03.06.2021 18:24 Ответить
После этой новости, гомиков ещё больше прибавится, от их же крови, это Ляшко не специально ли делает? Да не мешало бы ещё узнать всю подноготную самого Ляшко...
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03.06.2021 17:45 Ответить
Ты реально считаешь, что склонность к гомосексуализму передается через кровь?
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03.06.2021 18:28 Ответить
Вы боитесь, что вас начнут возбуждать мужики?))) Где то там, в глубине души?))))
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03.06.2021 20:43 Ответить
Нет, оно воздушно-капельным передается. Чихнет на тебя гомик в маршрутке - и все, к женщинам перестанешь ходить.
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03.06.2021 18:31 Ответить
И эти люди в комментариях считают себя европейцами... Видимо, 13-го века.
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03.06.2021 18:25 Ответить
Да каждый из них за себя боится))) Вдруг их вторая сущность возьмет верх(а может и настоящая))) Ведь где то там, в глубине души...)))
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03.06.2021 20:46 Ответить
МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові - Цензор.НЕТ 1449
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03.06.2021 19:14 Ответить
Особенно этой новости обрадовались на тюрьме те,кто живет по понятиям. Теперь законтачат и знать не будешь!
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03.06.2021 20:59 Ответить
А типа до этого гомосексуалы рассказывали о себе перед сдачей крови?
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03.06.2021 22:31 Ответить
І казали медпрацівникам - "ну давай же, возьми мою кровь, мой сладострастный вампир!.."
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04.06.2021 00:03 Ответить
От так! Теперь зашквар серьезный словить на больничке можно влегкую! АХТУНГ!
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04.06.2021 00:13 Ответить
ТЕПЕРЬ ГОЛУБАЯ КРОВЬ ПОТЕЧЕТ )))
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04.06.2021 06:49 Ответить
 
 