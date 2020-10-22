Зеленский подписал закон о безопасности донорской крови
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-ІХ, который парламент принял 30 сентября 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Документ определяет принципы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирования системы крови.
Кроме того, закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа украинцам к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.
Документ адаптирует отечественное законодательство к acquis (правовой системе. – Ред.) Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Согласно закону, в Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью и сбору информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови.
Кроме того, документ предусматривает создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами, и его интеграцию в eHealth.
Законом также предусмотрена возможность реализации проектов государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и усилению материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных компаний под государственным контролем за донорской кровью.
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а, да. щяс напишут, что Зе хочет крови напиться, особенно невинной младенческой.
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць
Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан.