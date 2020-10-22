Зеленский подписал закон о безопасности донорской крови

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-ІХ, который парламент принял 30 сентября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Документ определяет принципы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирования системы крови.

Кроме того, закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа украинцам к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.

Документ адаптирует отечественное законодательство к acquis (правовой системе. – Ред.) Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Согласно закону, в Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью и сбору информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови.

Кроме того, документ предусматривает создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами, и его интеграцию в eHealth.

Законом также предусмотрена возможность реализации проектов государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и усилению материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных компаний под государственным контролем за донорской кровью.