Зеленський підписав закон про безпеку донорської крові
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові" № 931-ІХ, який парламент ухвалив 30 вересня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Документ визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.
Крім того, закон визначає стандарти безпеки та якості донорської крові та її компонентів задля надання рівного доступу українцям до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою гарантування безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові.
Документ адаптує вітчизняне законодавство до acquis (правової системи. – Ред.) Європейського Союзу в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Згідно з законом, в Україні має бути створений уповноважений орган з ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю та збору інформації, яка стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов’язаних з операціями з донорською кров’ю та компонентами крові.
Крім того, документ передбачає створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, що не можуть бути донорами, та його інтеграцію до eHealth.
Законом також передбачена можливість реалізації проектів державно-приватного партнерства із залучення інвестицій та підсилення матеріально-ресурсного потенціалу системи крові, а також у частині відкриття сфери для діяльності приватних компаній під державним контролем за донорською кров’ю.
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а, да. щяс напишут, что Зе хочет крови напиться, особенно невинной младенческой.
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць
Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан.