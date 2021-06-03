Половину дорослого населення Великої Британії повністю вакцинували проти COVID-19

У Великій Британії повністю вакциновано (отримали дві дози) від коронавірусу 50% усіх дорослих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив міністр з питань вакцинації в Британії Надхім Захаві.

"Ще одна важлива віха сьогодні. 50% усіх дорослих у Великій Британії отримали захист у вигляді двох доз. Дякуємо геніальній команді. Ми продовжуємо", - сказано в повідомленні.

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