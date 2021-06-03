Половину дорослого населення Великої Британії повністю вакцинували проти COVID-19
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У Великій Британії повністю вакциновано (отримали дві дози) від коронавірусу 50% усіх дорослих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив міністр з питань вакцинації в Британії Надхім Захаві.
"Ще одна важлива віха сьогодні. 50% усіх дорослих у Великій Британії отримали захист у вигляді двох доз. Дякуємо геніальній команді. Ми продовжуємо", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+4 belge
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+2 Антип61
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Будь ласка, зачекайте...
...а нефиг из ЕС выходить! *)
А невакцинированные останутся при своём уме.
Updates
6 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
4,330 new cases and 12 new deaths in the United Kingdom [source]
Вот как ловко мы обскакали тех вакцинированых -
2,205 new cases and 158 new deaths in Ukraine [source]