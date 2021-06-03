УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14992 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Боротьба з коронавірусом
831 13
вакцина (3528) Велика Британія (3672) COVID-19 (18064)

Половину дорослого населення Великої Британії повністю вакцинували проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Половину дорослого населення Великої Британії повністю вакцинували проти COVID-19

У Великій Британії повністю вакциновано (отримали дві дози) від коронавірусу 50% усіх дорослих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив міністр з питань вакцинації в Британії Надхім Захаві.

"Ще одна важлива віха сьогодні. 50% усіх дорослих у Великій Британії отримали захист у вигляді двох доз. Дякуємо геніальній команді. Ми продовжуємо", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Понад 80 млн жителів ЄС вже повністю вакциновані від COVID-19, - фон дер Ляєн
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Счастливчики.

Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19 - Цензор.НЕТ 764
показати весь коментар
03.06.2021 16:56
+2
И бирку в ухо - вот идёт счастливый человек. Всем на зависть.
показати весь коментар
03.06.2021 17:02
+2
Зато заболевшие невакцинированнные хрипят пару недель, задыхаясь в больницах, а потом бирку на ногу и в мешок. Всем на зависть.
показати весь коментар
03.06.2021 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они даже об этом не догадываются .
показати весь коментар
03.06.2021 17:02 Відповісти
Счастливчики.

Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19 - Цензор.НЕТ 764
показати весь коментар
03.06.2021 16:56 Відповісти
В Бритише подскок заболеваемости по Короне... ...а в Бундесе карантинные ограничения снимают.
...а нефиг из ЕС выходить! *)
показати весь коментар
03.06.2021 16:57 Відповісти
На одних опыты , для других спасение . Будьте реалистами . Где они , а где мы ?
показати весь коментар
03.06.2021 17:00 Відповісти
И бирку в ухо - вот идёт счастливый человек. Всем на зависть.
показати весь коментар
03.06.2021 17:02 Відповісти
Зато заболевшие невакцинированнные хрипят пару недель, задыхаясь в больницах, а потом бирку на ногу и в мешок. Всем на зависть.
показати весь коментар
03.06.2021 17:28 Відповісти
Ты уже многих слышал? Или, наверное. знаешь чувака, у которого сосед на работе видел бабу, про которую сказали, что её сестра где-то слышала?
показати весь коментар
03.06.2021 17:31 Відповісти
Теперь вакцинированным начнёт нравиться всё, что делает правительство.
А невакцинированные останутся при своём уме.
показати весь коментар
03.06.2021 17:28 Відповісти
June 2 (GMT)

Updates
6 new cases and 2 new deaths in Israel [source]

4,330 new cases and 12 new deaths in the United Kingdom [source]
Вот как ловко мы обскакали тех вакцинированых -
2,205 new cases and 158 new deaths in Ukraine [source]
показати весь коментар
03.06.2021 21:45 Відповісти
А зебилы даже вакцину не могут второй год закупить как в британии. Я уже промолчу про куртку степанова
показати весь коментар
03.06.2021 18:30 Відповісти
Вчера у английских студентов начались летние каникулы. Сегодня Россия возобновила авиасообщение с Великобританией. Связи здесь, конечно, никакой нет, но что правительство не забывает о детях, это похвально.
показати весь коментар
03.06.2021 19:18 Відповісти
 
 