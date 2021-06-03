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Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19

В Великобритании были полностью вакцинированы (получили две дозы) от коронавируса 50% всех взрослых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил министр по вопросам вакцинации в Британии Надхим Захави.

"Еще одна важная веха сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту в виде двух доз. Спасибо гениальной команде. Мы продолжаем", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Счастливчики.

Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19 - Цензор.НЕТ 764
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03.06.2021 16:56
+2
И бирку в ухо - вот идёт счастливый человек. Всем на зависть.
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03.06.2021 17:02
+2
Зато заболевшие невакцинированнные хрипят пару недель, задыхаясь в больницах, а потом бирку на ногу и в мешок. Всем на зависть.
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03.06.2021 17:28
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Они даже об этом не догадываются .
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03.06.2021 17:02 Ответить
Счастливчики.

Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19 - Цензор.НЕТ 764
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03.06.2021 16:56 Ответить
В Бритише подскок заболеваемости по Короне... ...а в Бундесе карантинные ограничения снимают.
...а нефиг из ЕС выходить! *)
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03.06.2021 16:57 Ответить
На одних опыты , для других спасение . Будьте реалистами . Где они , а где мы ?
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03.06.2021 17:00 Ответить
И бирку в ухо - вот идёт счастливый человек. Всем на зависть.
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03.06.2021 17:02 Ответить
Зато заболевшие невакцинированнные хрипят пару недель, задыхаясь в больницах, а потом бирку на ногу и в мешок. Всем на зависть.
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03.06.2021 17:28 Ответить
Ты уже многих слышал? Или, наверное. знаешь чувака, у которого сосед на работе видел бабу, про которую сказали, что её сестра где-то слышала?
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03.06.2021 17:31 Ответить
Теперь вакцинированным начнёт нравиться всё, что делает правительство.
А невакцинированные останутся при своём уме.
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03.06.2021 17:28 Ответить
June 2 (GMT)

Updates
6 new cases and 2 new deaths in Israel [source]

4,330 new cases and 12 new deaths in the United Kingdom [source]
Вот как ловко мы обскакали тех вакцинированых -
2,205 new cases and 158 new deaths in Ukraine [source]
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03.06.2021 21:45 Ответить
А зебилы даже вакцину не могут второй год закупить как в британии. Я уже промолчу про куртку степанова
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03.06.2021 18:30 Ответить
Вчера у английских студентов начались летние каникулы. Сегодня Россия возобновила авиасообщение с Великобританией. Связи здесь, конечно, никакой нет, но что правительство не забывает о детях, это похвально.
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03.06.2021 19:18 Ответить
 
 