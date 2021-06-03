Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Великобритании были полностью вакцинированы (получили две дозы) от коронавируса 50% всех взрослых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил министр по вопросам вакцинации в Британии Надхим Захави.
"Еще одна важная веха сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту в виде двух доз. Спасибо гениальной команде. Мы продолжаем", - говорится в сообщении.
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...а нефиг из ЕС выходить! *)
А невакцинированные останутся при своём уме.
Updates
6 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
4,330 new cases and 12 new deaths in the United Kingdom [source]
Вот как ловко мы обскакали тех вакцинированых -
2,205 new cases and 158 new deaths in Ukraine [source]