Половину взрослого населения Великобритании полностью вакцинировали от COVID-19

В Великобритании были полностью вакцинированы (получили две дозы) от коронавируса 50% всех взрослых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил министр по вопросам вакцинации в Британии Надхим Захави.

"Еще одна важная веха сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту в виде двух доз. Спасибо гениальной команде. Мы продолжаем", - говорится в сообщении.

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