Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну
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Ігор Шувалов прилетів у "Бориспіль" рейсом із Дубая. В'їзд в Україну йому заборонено з 2017 р Вважається, що Шувалов відповідав за інформаційну політику режиму Януковича.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом із Дубая.
Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що стосовно нього є заборона на в'їзд. Його відправили зворотним рейсом.
За даними джерела "ІФ", йдеться про Ігоря Шувалова.
У 2017 році Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України із забороною в'їзду терміном на 5 років. За оперативними даними, "антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Російської Федерації в активних заходах впливу щодо висвітлення спеціально підготовлених і резонансних відомостей через засоби масової інформації". Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука. Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.
У 2018 році стало відомо, що Шувалов подав до суду позов про скасування заборони в'їзду в Україну.
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И чего вы твари сюда претесь?? Чего в паРаше не хватает для счастья???
...по крайней мере, два года тому назад -- лично в Зону прилетал ... -- можэ, щас уже полегчало? *)