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Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну

Новини Цензор.НЕТ Події

Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну

Ігор Шувалов прилетів у "Бориспіль" рейсом із Дубая. В'їзд в Україну йому заборонено з 2017 р Вважається, що Шувалов відповідав за інформаційну політику режиму Януковича.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом із Дубая.

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що стосовно нього є заборона на в'їзд. Його відправили зворотним рейсом.

За даними джерела "ІФ", йдеться про Ігоря Шувалова.

Читайте також: "Удар по п'ятій колоні Кремля", - політолог про заборону на в'їзд в Україну Шувалову

У 2017 році Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України із забороною в'їзду терміном на 5 років. За оперативними даними, "антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Російської Федерації в активних заходах впливу щодо висвітлення спеціально підготовлених і резонансних відомостей через засоби масової інформації". Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука. Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

У 2018 році стало відомо, що Шувалов подав до суду позов про скасування заборони в'їзду в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у Києві скасував заборону на в'їзд російському політтехнологові Шувалову
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Топ коментарі
+32
Скот винторогий...ты его в дверь а он в окно..
И чего вы твари сюда претесь?? Чего в паРаше не хватает для счастья???
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03.06.2021 18:09
+12
Вот именно, пополнять обменный фонд. А то как-то подзабыли о наших сидящих и регулярно пополняющих их ряды. То, что на чёкнутой Савченко обожглись, это совсем не значит, что надо о десятках других заложников забыть
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03.06.2021 18:17
+11
Кацапов такого рода , как Шувалов , нужно не просто гнать в шею , а пи@дить !!
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03.06.2021 18:12
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Скот винторогий...ты его в дверь а он в окно..
И чего вы твари сюда претесь?? Чего в паРаше не хватает для счастья???
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03.06.2021 18:09 Відповісти
Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 6538надо было етому скоту роги обламать
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03.06.2021 20:33 Відповісти
Надо было арестовать ... Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 1983
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03.06.2021 18:09 Відповісти
Вот именно, пополнять обменный фонд. А то как-то подзабыли о наших сидящих и регулярно пополняющих их ряды. То, что на чёкнутой Савченко обожглись, это совсем не значит, что надо о десятках других заложников забыть
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03.06.2021 18:17 Відповісти
нех*й шастать!
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03.06.2021 18:10 Відповісти
Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 6519
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03.06.2021 20:34 Відповісти
Нюююю, одним клованом больше-меньше..
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03.06.2021 18:10 Відповісти
Кацапов такого рода , как Шувалов , нужно не просто гнать в шею , а пи@дить !!
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03.06.2021 18:12 Відповісти
В Борисполе, все паспортные проходники обклеены жёлтыми плакатами с чёрным текстом: Зона свободная от коррупции.
...по крайней мере, два года тому назад -- лично в Зону прилетал ... -- можэ, щас уже полегчало? *)
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03.06.2021 18:14 Відповісти
Для таких скотов украинскую границу надо закрывать уже после пересечения и судить.
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03.06.2021 18:19 Відповісти
Хрен с ним, с этим парашником. Параша выдала другой перл- они от доллара откажутся в структуре "фонда нац. благосостояния". Это того, из которого всякие Ротенберги ещё в мае вывели последние ликвидные активы на свои "большие стройки". Зебилы- учитесь!!! Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 9741
Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 2128
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03.06.2021 18:22 Відповісти
⚡️ПОРТНИКОВ | Як Зеленський будує популістський режим | Ексклюзивне інтерв'ю на "ПРЯМОМУ" - ютуб
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03.06.2021 18:23 Відповісти
Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 2017
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03.06.2021 18:34 Відповісти
Висловлюю надію, що цьому кацапу шось в одно ізвєсноє мєсто таки вставили, чи хочаб підсрачника дали?
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03.06.2021 18:45 Відповісти
Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1908
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03.06.2021 20:40 Відповісти
Гоните кацапский скот из Украины ссаными тряпками!!!
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03.06.2021 18:54 Відповісти
Натурально в шею (с)
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03.06.2021 19:10 Відповісти
Kazapen - weg!
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03.06.2021 22:19 Відповісти
 
 