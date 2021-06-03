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Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину

Игорь Шувалов прилетел в "Борисполь" рейсом из Дубая. Въезд в Украину ему запрещен с 2017 г. Считается, что Шувалов отвечал за информационную политику режима Януковича.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что 3 июня в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу 1969 года, который прилетел в Украину авиарейсом из Дубая.

Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГПСУ установили, что в отношении него есть запрет на въезд. Его отправили обратным рейсом.

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По данным источника "ИФ", речь идет об Игоре Шувалове.

В 2017 году Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет. По оперативным данным, "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации". Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен Кучмы, когда работал на голову его администрации Медведчука. Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.

В 2018 году стало известно, что Шувалов подал в суд иск об отмене запрета въезда в Украину.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Скот винторогий...ты его в дверь а он в окно..
И чего вы твари сюда претесь?? Чего в паРаше не хватает для счастья???
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03.06.2021 18:09
+12
Вот именно, пополнять обменный фонд. А то как-то подзабыли о наших сидящих и регулярно пополняющих их ряды. То, что на чёкнутой Савченко обожглись, это совсем не значит, что надо о десятках других заложников забыть
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03.06.2021 18:17
+11
Кацапов такого рода , как Шувалов , нужно не просто гнать в шею , а пи@дить !!
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03.06.2021 18:12
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Скот винторогий...ты его в дверь а он в окно..
И чего вы твари сюда претесь?? Чего в паРаше не хватает для счастья???
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03.06.2021 18:09 Ответить
Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 6538надо было етому скоту роги обламать
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03.06.2021 20:33 Ответить
Надо было арестовать ... Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 1983
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03.06.2021 18:09 Ответить
Вот именно, пополнять обменный фонд. А то как-то подзабыли о наших сидящих и регулярно пополняющих их ряды. То, что на чёкнутой Савченко обожглись, это совсем не значит, что надо о десятках других заложников забыть
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03.06.2021 18:17 Ответить
нех*й шастать!
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03.06.2021 18:10 Ответить
Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 6519
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03.06.2021 20:34 Ответить
Нюююю, одним клованом больше-меньше..
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03.06.2021 18:10 Ответить
Кацапов такого рода , как Шувалов , нужно не просто гнать в шею , а пи@дить !!
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03.06.2021 18:12 Ответить
В Борисполе, все паспортные проходники обклеены жёлтыми плакатами с чёрным текстом: Зона свободная от коррупции.
...по крайней мере, два года тому назад -- лично в Зону прилетал ... -- можэ, щас уже полегчало? *)
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03.06.2021 18:14 Ответить
Для таких скотов украинскую границу надо закрывать уже после пересечения и судить.
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03.06.2021 18:19 Ответить
Хрен с ним, с этим парашником. Параша выдала другой перл- они от доллара откажутся в структуре "фонда нац. благосостояния". Это того, из которого всякие Ротенберги ещё в мае вывели последние ликвидные активы на свои "большие стройки". Зебилы- учитесь!!! Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 9741
Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 2128
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03.06.2021 18:22 Ответить
⚡️ПОРТНИКОВ | Як Зеленський будує популістський режим | Ексклюзивне інтерв'ю на "ПРЯМОМУ" - ютуб
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03.06.2021 18:23 Ответить
Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 2017
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03.06.2021 18:34 Ответить
Висловлюю надію, що цьому кацапу шось в одно ізвєсноє мєсто таки вставили, чи хочаб підсрачника дали?
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03.06.2021 18:45 Ответить
Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1908
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03.06.2021 20:40 Ответить
Гоните кацапский скот из Украины ссаными тряпками!!!
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03.06.2021 18:54 Ответить
Натурально в шею (с)
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03.06.2021 19:10 Ответить
Kazapen - weg!
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03.06.2021 22:19 Ответить
 
 