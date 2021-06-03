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Беларусь (7524) Госпогранслужба (5402) граница (4738) Дейнеко Сергей (80)

Украина будет наращивать систему охраны границы с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина будет наращивать систему охраны границы с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Охрану будет наращивать по всей продолжительности границы, в том числе в зоне отчуждения.

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил во время поездки на границу с Республикой Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя по состоянию на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что Госпогранслужба Украины учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы, и максимально задействует все необходимые ресурсы.

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Дейнеко также проверил использование пограничниками в охране границы беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Кроме того, он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков".

Отмечается, что особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор".

Также читайте: Пограничники усиленно охраняют границу с РФ и Беларусью, опасность может прийти в любой момент, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

"Во время поездки в пункт пропуска "Вильча" глава Госпогранслужбы также проверил, как в сегодняшних условиях происходят пропускные операции, несмотря на уменьшение пассажиропотока из-за карантинных ограничений. Заметим, что это один из семи пунктов пропусков, которые сейчас функционируют на украинско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+1
Liufthansa tocno neletajet,a turki da letajet v Minsk
1:25 PMLH1486
Frankfurt (FRA)Lufthansa319Canceled
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03.06.2021 17:52
+1
Ja ne ruski stob pisal bi na ruskom,jesli ti ruski tak i pisi.U nas v skolax na ruskom neucit,tak sto pisu kak ucili
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03.06.2021 18:12
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заминировали и делов то...
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03.06.2021 16:39 Ответить
Не стіну, а СТІНИЩЕ зЄ ПОЧНУТЬ БУДУВАТИ?
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03.06.2021 16:41 Ответить
беларусь-Украина 1100 км ; россия-Украина 2300 км . Украина будет наращивать систему охраны границы с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 7486
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03.06.2021 16:41 Ответить
На ютубе выложили фильм об аресте Протасевича.
Посмотрите, кому интересно.
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03.06.2021 16:43 Ответить
Люфтганза летает прямым рейсом в Минск 2 раза в неделю, по крайней мере до конца июня -- дальше не смотрел. На завтра, в самолёте есть ещё 8 свободных мест...

Турки -- за те же деньги, каждый день, только через Анкару или Стамбул... -- от 9, до 24 часов полёта -- тоска.... *( -- но хто-то ж ездит...
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03.06.2021 16:46 Ответить
Eto budet na dolgo mozet na god ili bolse.Vozdusnaja navigacija Belorus teriajet mnogo deneg mozet po 100 tysiac evro v den,plius avia liniji Belavia i ecio 4 trasportnyje s Belorus im zapreceno letat v ES strani
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03.06.2021 18:02 Ответить
Слухай! -- имей уважение к читателю... -- ...не можешь не писать кирилицей , не пиши латиницей! -- это нечитабельно.
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03.06.2021 18:07 Ответить
Ja ne ruski stob pisal bi na ruskom,jesli ti ruski tak i pisi.U nas v skolax na ruskom neucit,tak sto pisu kak ucili
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03.06.2021 18:12 Ответить
Ихь аух кайн руссэ. Шрайбаю нурно дойчными бухштабами -- дамитно дих ферштейно было...*)
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03.06.2021 18:21 Ответить
Liufthansa tocno neletajet,a turki da letajet v Minsk
1:25 PMLH1486
Frankfurt (FRA)Lufthansa319Canceled
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03.06.2021 17:52 Ответить
Ще треба змінити правила перетину українського кордону білорасєянами і усієї шушери з азійського саюзу, з якого переляку білорасєяни мають перетинати кордон України як українці? Треба зробити для них червоний пас, як білорасєяни зробили нам, і тримати їх там годинами "сейчас к вам падайдут"...
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03.06.2021 20:02 Ответить
 
 