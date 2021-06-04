Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19
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Володимир Зеленський повністю вакцинувався від COVID-19. Другу дозу глава держави отримав відповідно до графіка в амбулаторії на території Офісу президента.
Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
За словами Подоляка, є чіткий графік вакцинації, через скільки днів після першої дози вакцини вводити другу, і його було дотримано. Він зазначив, що про це не повідомляли в пресі, тому що це "абсолютно прогнозована і строго формалізована річ".
Подоляк нагадав, що всі бачили, коли і де Зеленський зробив перше щеплення.
Нагадуємо, Зеленський вакцинувався першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield 2 березня під час поїздки на Донбас.
Топ коментарі
+20 Amber
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Ковіду- труба!
😁
УрррряяяяАА..
😁
Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз.
Патамуша- @"":\''@@"С!
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Мразота! А также мразота, кто за них голосовал...а так же мразота, кто шуточки клеит на него! Вы все в одной лодке!
Все извилины заплёл
В Феофании, в медчасти,
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