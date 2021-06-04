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Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19

Володимир Зеленський повністю вакцинувався від COVID-19. Другу дозу глава держави отримав відповідно до графіка в амбулаторії на території Офісу президента.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами Подоляка, є чіткий графік вакцинації, через скільки днів після першої дози вакцини вводити другу, і його було дотримано. Він зазначив, що про це не повідомляли в пресі, тому що це "абсолютно прогнозована і строго формалізована річ".

Подоляк нагадав, що всі бачили, коли і де Зеленський зробив перше щеплення.

Нагадуємо, Зеленський вакцинувався першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield 2 березня під час поїздки на Донбас.
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Топ коментарі
+20
У мене на очах сльози радості від цієї новини 😂😂😂
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03.06.2021 23:36
+19
надеемся на побочку...
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03.06.2021 23:36
+17
Блин, новости с фронта...
Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз. Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2350
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03.06.2021 23:39
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надеемся на побочку...
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03.06.2021 23:36 Відповісти
От витаминок побочки маловероятны.
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03.06.2021 23:40 Відповісти
-- если тебе за 50, переживай за свои побочки...*)
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03.06.2021 23:41 Відповісти
А хіба вже не спостерігається?
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04.06.2021 06:35 Відповісти
Там и вакцины не надо. Там полочка пожизненная.
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04.06.2021 14:59 Відповісти
У мене на очах сльози радості від цієї новини 😂😂😂
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03.06.2021 23:36 Відповісти
Єнто свято со соплямі із носа..
Ковіду- труба!
😁
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03.06.2021 23:40 Відповісти
Та Віслючку дві дози ,що два пальця об асфальт !!!)))
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03.06.2021 23:41 Відповісти
А мені якось *****.
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04.06.2021 06:32 Відповісти
Треба нацСвято з вихідним ...
УрррряяяяАА..
😁
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03.06.2021 23:37 Відповісти
Блин, новости с фронта...
Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз. Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2350
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03.06.2021 23:39 Відповісти
Растет малыш бородатой бабушке на радость.
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03.06.2021 23:52 Відповісти
Четырём "бабушкам"...
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3981
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04.06.2021 08:32 Відповісти
А мочу на анализ кала не сдал!
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03.06.2021 23:40 Відповісти
Эх, раз да исчо многа многа раз!
Патамуша- @"":\''@@"С!
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03.06.2021 23:46 Відповісти
Шо он там на фотке пальцЯми мацает? -- иголку направляет, чы шо?
...комикадзе, внатуре -- от слова комик...*)
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03.06.2021 23:47 Відповісти
Таки усе передболели- ЗЕ, ПЕ і форрофка..
Панти для Лохів та неЛохів....
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03.06.2021 23:50 Відповісти
Да ему не прививаться надо а ставить огромную клизму, может мозги промоет!
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03.06.2021 23:52 Відповісти
Ох...неть, какая важная новость.
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03.06.2021 23:52 Відповісти
Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".

А сейчас нахера? Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4141
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03.06.2021 23:55 Відповісти
Аминь.
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03.06.2021 23:55 Відповісти
Так он же преболел! Или нет?
Зеленский заразился коронавирусом 9 лист. 2020 р.

Зеленский сообщил о самочувствии после заражения12 лист. 2020 р.

Зеленский и Ермак выздоровели от COVID-19 23 лист. 2020 р. Зеленский привился от COVID-19 вакциной AstraZeneca 2 бер. 2021 р.

Мразота! А также мразота, кто за них голосовал...а так же мразота, кто шуточки клеит на него! Вы все в одной лодке!
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03.06.2021 23:56 Відповісти
По две дозы на день!?) Куда смотрит Дерьмак, будет передоз, загнётся; второй раз с таким неЛОХОМ в кресле президента врятли повезёт.
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03.06.2021 23:59 Відповісти
Понти для лохів.
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04.06.2021 00:02 Відповісти
Это точно была прививка ?
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04.06.2021 00:11 Відповісти
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
В Феофании, в медчасти,
Колют ЗЕ второй укол Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7333
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04.06.2021 00:11 Відповісти
Підлога країни кричить "ура!", гримлять салюти і фанфари, звучать гімни, кантати і ораторії.
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04.06.2021 00:31 Відповісти
ска, а казав не наркоман) де вын ту вакцину бере? Зеленський прищепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 93
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04.06.2021 01:08 Відповісти
Свят, свят, свят, прочитал "Зеленский подавился второй дозой вакцины от COVID-19"
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04.06.2021 01:25 Відповісти
І шо: ні фоточки, ні відосика ?
Блін, а ми, може, якраз хотіли порівняти торс і ручки =накачані= ...
Не зараховано.
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04.06.2021 04:35 Відповісти
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1642Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8589
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04.06.2021 07:02 Відповісти
Лохам сходившим на выборы по-приколу нормальная вакцина - не положена. Зато бесполезный для страны преЗЕрватив вакцинировался дважды.
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04.06.2021 07:03 Відповісти
прочиталось - зеленский заразился..... Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5477
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04.06.2021 07:07 Відповісти
Как говорили в далеком детстве- Зараза к заразе не пристает!
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04.06.2021 07:50 Відповісти
это ещё надо посмотреть, что у него там за доза была.. Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4684
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04.06.2021 07:54 Відповісти
тем более такое впечатление...что он вакцинироваться начал еще до возникновения коронавируса )))
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4568 Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3222

...
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04.06.2021 11:49 Відповісти
А разве герыч колют внутримышечно?
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04.06.2021 07:55 Відповісти
Так ни видосика, ни фото нет. А сообщил такое же убожество - подоляк. ( Пишу подоляк, исправляет на подошва). )))
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04.06.2021 15:10 Відповісти
А с голым торсом обязательно вакцинироватся?
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04.06.2021 08:12 Відповісти
Які ми раді, радості немає меж - накінець то - Україну спасли, загрози немпає!!!
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04.06.2021 08:34 Відповісти
какой-то кролик подопытный....
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04.06.2021 09:05 Відповісти
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6772.
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04.06.2021 09:26 Відповісти
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8227Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7788Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3406Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2618Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1302"чіткий графік вакцинації ... і його було дотримано" Доленосна звістка від Подоляка.
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04.06.2021 09:51 Відповісти
А надо было новичком!!!
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04.06.2021 10:23 Відповісти
яке ж він самозакохане... для укольчика в руку по пояс роздяглось... Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 297
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04.06.2021 13:35 Відповісти
 
 