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Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19

Владимир Зеленский полностью вакцинировался от COVID-19. Вторую дозу глава государства получил в соответствии с графиком в амбулатории на территории Офиса Президента.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Подоляка, есть четкий график вакцинации, через сколько дней после первой дозы вакцины вводить вторую, и он был соблюден. Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".

Подоляк напомнил, что все видели, когда и где Зеленский сделал первую прививку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины, - Минздрав

Напоминаем, Зеленский вакцинировался первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield 2 марта во время поездки на Донбасс.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
У мене на очах сльози радості від цієї новини 😂😂😂
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03.06.2021 23:36
+19
надеемся на побочку...
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03.06.2021 23:36
+17
Блин, новости с фронта...
Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз. Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2350
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03.06.2021 23:39
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надеемся на побочку...
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03.06.2021 23:36 Ответить
От витаминок побочки маловероятны.
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03.06.2021 23:40 Ответить
-- если тебе за 50, переживай за свои побочки...*)
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03.06.2021 23:41 Ответить
А хіба вже не спостерігається?
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04.06.2021 06:35 Ответить
Там и вакцины не надо. Там полочка пожизненная.
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04.06.2021 14:59 Ответить
У мене на очах сльози радості від цієї новини 😂😂😂
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03.06.2021 23:36 Ответить
Єнто свято со соплямі із носа..
Ковіду- труба!
😁
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03.06.2021 23:40 Ответить
Та Віслючку дві дози ,що два пальця об асфальт !!!)))
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03.06.2021 23:41 Ответить
А мені якось *****.
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04.06.2021 06:32 Ответить
Треба нацСвято з вихідним ...
УрррряяяяАА..
😁
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03.06.2021 23:37 Ответить
Блин, новости с фронта...
Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз. Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2350
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03.06.2021 23:39 Ответить
Растет малыш бородатой бабушке на радость.
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03.06.2021 23:52 Ответить
Четырём "бабушкам"...
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3981
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04.06.2021 08:32 Ответить
А мочу на анализ кала не сдал!
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03.06.2021 23:40 Ответить
Эх, раз да исчо многа многа раз!
Патамуша- @"":\''@@"С!
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03.06.2021 23:46 Ответить
Шо он там на фотке пальцЯми мацает? -- иголку направляет, чы шо?
...комикадзе, внатуре -- от слова комик...*)
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03.06.2021 23:47 Ответить
Таки усе передболели- ЗЕ, ПЕ і форрофка..
Панти для Лохів та неЛохів....
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03.06.2021 23:50 Ответить
Да ему не прививаться надо а ставить огромную клизму, может мозги промоет!
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03.06.2021 23:52 Ответить
Ох...неть, какая важная новость.
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03.06.2021 23:52 Ответить
Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".

А сейчас нахера? Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4141
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03.06.2021 23:55 Ответить
Аминь.
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03.06.2021 23:55 Ответить
Так он же преболел! Или нет?
Зеленский заразился коронавирусом 9 лист. 2020 р.

Зеленский сообщил о самочувствии после заражения12 лист. 2020 р.

Зеленский и Ермак выздоровели от COVID-19 23 лист. 2020 р. Зеленский привился от COVID-19 вакциной AstraZeneca 2 бер. 2021 р.

Мразота! А также мразота, кто за них голосовал...а так же мразота, кто шуточки клеит на него! Вы все в одной лодке!
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03.06.2021 23:56 Ответить
По две дозы на день!?) Куда смотрит Дерьмак, будет передоз, загнётся; второй раз с таким неЛОХОМ в кресле президента врятли повезёт.
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03.06.2021 23:59 Ответить
Понти для лохів.
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04.06.2021 00:02 Ответить
Это точно была прививка ?
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04.06.2021 00:11 Ответить
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
В Феофании, в медчасти,
Колют ЗЕ второй укол Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7333
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04.06.2021 00:11 Ответить
Підлога країни кричить "ура!", гримлять салюти і фанфари, звучать гімни, кантати і ораторії.
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04.06.2021 00:31 Ответить
ска, а казав не наркоман) де вын ту вакцину бере? Зеленський прищепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 93
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04.06.2021 01:08 Ответить
Свят, свят, свят, прочитал "Зеленский подавился второй дозой вакцины от COVID-19"
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04.06.2021 01:25 Ответить
І шо: ні фоточки, ні відосика ?
Блін, а ми, може, якраз хотіли порівняти торс і ручки =накачані= ...
Не зараховано.
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04.06.2021 04:35 Ответить
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1642Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8589
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04.06.2021 07:02 Ответить
Лохам сходившим на выборы по-приколу нормальная вакцина - не положена. Зато бесполезный для страны преЗЕрватив вакцинировался дважды.
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04.06.2021 07:03 Ответить
прочиталось - зеленский заразился..... Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5477
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04.06.2021 07:07 Ответить
Как говорили в далеком детстве- Зараза к заразе не пристает!
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04.06.2021 07:50 Ответить
это ещё надо посмотреть, что у него там за доза была.. Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4684
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04.06.2021 07:54 Ответить
тем более такое впечатление...что он вакцинироваться начал еще до возникновения коронавируса )))
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4568 Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3222

...
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04.06.2021 11:49 Ответить
А разве герыч колют внутримышечно?
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04.06.2021 07:55 Ответить
Так ни видосика, ни фото нет. А сообщил такое же убожество - подоляк. ( Пишу подоляк, исправляет на подошва). )))
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04.06.2021 15:10 Ответить
А с голым торсом обязательно вакцинироватся?
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04.06.2021 08:12 Ответить
Які ми раді, радості немає меж - накінець то - Україну спасли, загрози немпає!!!
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04.06.2021 08:34 Ответить
какой-то кролик подопытный....
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04.06.2021 09:05 Ответить
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6772.
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04.06.2021 09:26 Ответить
Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8227Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7788Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3406Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2618Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1302"чіткий графік вакцинації ... і його було дотримано" Доленосна звістка від Подоляка.
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04.06.2021 09:51 Ответить
А надо было новичком!!!
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04.06.2021 10:23 Ответить
яке ж він самозакохане... для укольчика в руку по пояс роздяглось... Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 297
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04.06.2021 13:35 Ответить
 
 