Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Владимир Зеленский полностью вакцинировался от COVID-19. Вторую дозу глава государства получил в соответствии с графиком в амбулатории на территории Офиса Президента.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По словам Подоляка, есть четкий график вакцинации, через сколько дней после первой дозы вакцины вводить вторую, и он был соблюден. Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".
Подоляк напомнил, что все видели, когда и где Зеленский сделал первую прививку.
Напоминаем, Зеленский вакцинировался первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield 2 марта во время поездки на Донбасс.
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Ковіду- труба!
😁
УрррряяяяАА..
😁
Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз.
Патамуша- @"":\''@@"С!
...комикадзе, внатуре -- от слова комик...*)
Панти для Лохів та неЛохів....
А сейчас нахера?
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Мразота! А также мразота, кто за них голосовал...а так же мразота, кто шуточки клеит на него! Вы все в одной лодке!
Все извилины заплёл
В Феофании, в медчасти,
Колют ЗЕ второй укол
Блін, а ми, може, якраз хотіли порівняти торс і ручки =накачані= ...
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