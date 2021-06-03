Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19

Владимир Зеленский полностью вакцинировался от COVID-19. Вторую дозу глава государства получил в соответствии с графиком в амбулатории на территории Офиса Президента.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Подоляка, есть четкий график вакцинации, через сколько дней после первой дозы вакцины вводить вторую, и он был соблюден. Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".

Подоляк напомнил, что все видели, когда и где Зеленский сделал первую прививку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины, - Минздрав

Напоминаем, Зеленский вакцинировался первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield 2 марта во время поездки на Донбасс.