Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях проти нардепа. За її словами, в записах йдеться про три епізоди, які розслідуються правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

"Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно, вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.

"Щодо першого епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод - це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми рухатимемося щодо труби, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій - це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - додала вона.

Нагадаємо, в середині травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука.

Після цього в Службі безпеки України заявили, що вже почали вивчати плівки з розмовами Медведчука.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО