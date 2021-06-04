УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16096 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
2 280 59
Медведчук (1323) Венедіктова (756)

Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях проти нардепа. За її словами, в записах йдеться про три епізоди, які розслідуються правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

"Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно, вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.

"Щодо першого епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод - це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми рухатимемося щодо труби, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій - це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - додала вона.

Нагадаємо, в середині травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука.

Після цього в Службі безпеки України заявили, що вже почали вивчати плівки з розмовами Медведчука.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Фейки бігуса.
Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
показати весь коментар
04.06.2021 00:45
+10
Borislav Bereza
1 червня о 16:30

Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
показати весь коментар
04.06.2021 00:56
+9
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 8985
показати весь коментар
04.06.2021 00:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба робити експертизи,бо дехто не віре шо плівки справжні))
показати весь коментар
04.06.2021 00:31 Відповісти
Ківа для тебе зробить 😃
показати весь коментар
04.06.2021 01:24 Відповісти
Які експертизи? Для того щоб провести запис розмови по справі, слідчому, чи оперативнику потрібно було в законний спосіб взяти на це дозвіл в суді. Після дозволу по спеціальному завданню з використанням спеціальних служб провести записи і в законний спосіб направити їх на експертизу голосів і визначення оригінальності і не дописування, чи витирання якоїсь там інформації(цілісність запису розмови від початку і до кінця без монтажу). Звичайно цього ніхто не робив, і про це пані Бенядіктова знає. Знає вона що це не доказ, але це велика піна для шанувальників Найсвітлішого і забруднити Порошенко, виключно як пропаганда. Дописи в якусь ррозмову монтували на Банковій специ тіпа Люськи і Поділяка.
показати весь коментар
04.06.2021 08:44 Відповісти
Портянку пригласи. Во первых, вам зебилам привычно. Во вторых, обосраться снова можно в те-же штаны Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 3015
показати весь коментар
04.06.2021 09:06 Відповісти
Тебе к Тищенко, глянь кака срака Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 155
Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 3076
показати весь коментар
04.06.2021 09:08 Відповісти
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 8985
показати весь коментар
04.06.2021 00:58 Відповісти
Зате а ні сеча в зе, а на очі в тебе , на жаль, не закінчуються.😃
показати весь коментар
04.06.2021 01:19 Відповісти
Хороший мальчик. Всё как учили: когда не можешь ответить по существу. начинай пиз.еть про зелю. Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 5623
показати весь коментар
04.06.2021 06:09 Відповісти
Хороший мальчик. Всё как учили: когда не можешь ответить по существу. начинай пиз.еть про петю. Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 5599 .
показати весь коментар
04.06.2021 09:09 Відповісти
Так ты ж ни о чём не спрашивал, попугай. Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 6363
показати весь коментар
04.06.2021 09:30 Відповісти
Хороший мальчик. Всё как учили: когда не можешь ответить по существу. начинай пиз.еть в комментах Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 6505 Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 8384
показати весь коментар
04.06.2021 09:32 Відповісти
Дурень, ты вопрос понял? Или ты с зеркалом пазговариваешь?
показати весь коментар
04.06.2021 09:35 Відповісти
Дурень? Приятно познакомится, я Uzer Uzer Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 624. "Или ты с зеркалом пазговариваешь?" - не, с дурнем Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 624
показати весь коментар
04.06.2021 09:39 Відповісти
А якщо в тебе останній вірусяка, а петруха забрав кисневі апарати? 😃 І полуничка вже буде не на часі
показати весь коментар
04.06.2021 01:23 Відповісти
и Бигус есть на Миротворце.
За манипуляции
показати весь коментар
04.06.2021 00:35 Відповісти
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 5856
показати весь коментар
04.06.2021 00:35 Відповісти
А Зеля вже є на миротворці?
показати весь коментар
04.06.2021 00:39 Відповісти
Буде й ця падлюка.
показати весь коментар
04.06.2021 05:43 Відповісти
Ну хорошо -- посадили Медведчука!
...диваны, хоть, интернетным воякам на новые бесплатно поменяют?

Зеля рубится за рейтинг -- ...хватается за шо нипопадя... -- простым людЯм токо убыток от этого спонтанного драйфа...*)
показати весь коментар
04.06.2021 00:44 Відповісти
Фейки бігуса.
Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
показати весь коментар
04.06.2021 00:45 Відповісти
Де можна ознайомитись з цими "доведеннями"?
показати весь коментар
04.06.2021 13:18 Відповісти
бухой майор шо покалечил трёх курсанток- уже на свободе...
вот это суд, самый в мире справедливый, наш
показати весь коментар
04.06.2021 00:46 Відповісти
Ну так его ж барыга реформировал...
показати весь коментар
04.06.2021 13:19 Відповісти
это ты про обмен беркутни на ватных таксистов? согласен на все сто
показати весь коментар
04.06.2021 00:57 Відповісти
Ты когда серешь, портки то снимай😄
показати весь коментар
04.06.2021 01:16 Відповісти
не пиши такого , а то тебе не заплатят.
показати весь коментар
04.06.2021 01:20 Відповісти
опытный?
показати весь коментар
04.06.2021 09:10 Відповісти
Borislav Bereza
1 червня о 16:30

Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
показати весь коментар
04.06.2021 00:56 Відповісти
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 4332
показати весь коментар
04.06.2021 00:56 Відповісти
Вєнєдіктовна грубо натякнула Авакову, щоб звалював, па харошєму......
показати весь коментар
04.06.2021 00:56 Відповісти
🤣🤭
показати весь коментар
04.06.2021 06:23 Відповісти
Зєлєбобіки замахнулись на св'яту дружбу - кума фюрера Путіна Медведчука з геть маном Порошенком, яка кувалась і крєпла і до річки крові, і на березі річки крові, триває і тепер, судячи з безперервного поносу порохливих покидьків.
показати весь коментар
04.06.2021 05:23 Відповісти
Долпайоп ты с многолетним стажем Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 8898 Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 7770
показати весь коментар
04.06.2021 05:31 Відповісти
З березня по грудень 2012 Порошенко був міністром економічного розвитку і торгівлі України, на цю посаду був призначений Віктором Януковичем. А Віктор Янукович без команди та схвалення з Кремля не робив нічого, а ОСОБЛИВО - кадрових призначень.

У 2009-2010 роках Порошенко - міністр закордонних справ. Чому тоді Україна не отримала безвіз? Чи Порошенко тоді хоч заїкався про нього? Та ні. Він був зайнятий більш солодшими справами.

У 2007-2014 роках був членом Ради Національного банку України. Варто звернути увагу - і до війни, і під час війни, і навіть суміщаючи посади. Долар ріс, гривня та доходи людей падали. Не падали вони лише у Порошенка - в його руки одне за одним попадали десятки державних підприємств разом з рабами. А ще щось капало на рахунки його співробітниці Валерії Гонтарєвої. Тієї самої.

У 2006 році Порошенко був обраний народним депутатом України 5-го скликання від Блоку "Наша Україна" під №33 у списку. Аж номером ТРИДЦЯТЬ ТРИ! Він тоді тихенько прослизнув до Ради скромно задовольнився посадою голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності... Сотні мільйонів доларів пливли на його рахунки.

8 лютого 2005 призначений на посаду секретаря РНБО. Через рік після Помаранчевої Революції. І просте питання: скільки нових танків, бронемашин, літаків, систем ПРО отримало тоді українське військо?

5 вересня 2005 року проти Порошенка було висунуто звинувачення з боку хворого на рак, помираючого державного секретаря Олександра Зінченка. Тоді Зінченко звинуватив Порошенка у корупції та вимагав від його кума Президента Ющенка відокремлення бізнесу Порошенка від влади. Проти Порошенка відкрили кримінальну справу, але її було закрито...

З липня 2004 Порошенко в "Нашій Україні" - в її керівництві.

У 2002 році обраний народним депутатом України 4-го скликання як самовисуванець за виборчим округом №12 (м. Вінниця) член фракції "Наша Україна". З 2005 року - позафракційний. Був головою комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Такого солодкого бюджету...

У грудні 2001 партія "Солідарність" Порошенка увійшла до Партії регіонального відродження України, яку згодом було перейменовано в Партію Регіонів, Порошенко спочатку став співголовою, згодом - заступником голови майбутньої Партії Регіонів.

У 2000 році Порошенко був у списку СДПУ(о) Медведчука, проте не рядовим члеником - а цілим членом політбюро цього філіалу ФСБ і ГРУ в Україні...
показати весь коментар
04.06.2021 07:41 Відповісти
Що цікаво - Порошенко все життя майже постійно на центральних державних посадах. А Україна в порівнянні з сусідніми демократичними державами в цей час постійно хиріла, розпадалося військо... А статки Порошенка стрімко летіли вгору.
показати весь коментар
04.06.2021 07:44 Відповісти
Молодец. Ты прям как Зе в Горловке - "надо шатать действующую власть". Бес тебе аплодирует стоя Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 1512
показати весь коментар
04.06.2021 09:12 Відповісти
Про Квартал-95, выступавший в Горловке в марте 2014 года, я читал в путинско-фашистской прессе, и вот у тебя. Какое совпадение источников.

Вот, кстати, что враги о Зеленском написали ещн:
"Интересно, а в какой именно момент для Владимира Зеленского русские и украинцы перестали быть одним народом? Возможно, в августе 2014 года, когда артист, давая концерт для украинских формирований, проводящих карательную операцию на Донбассе, со сцены заявил: «Слава Украине! Мужики, низкий вам поклон за то, что вы защищаете нас от всяких мразей!»

«Мрази» - это в том числе и те жители Донецка и Горловки, которые тепло принимали Зеленского в апреле 2014 года. «Мрази» - это убитые дети и женщины Донбасса, убитые теми, кому будущий президент Украины адресовал свой низкий поклон. К этим убийствам и сам Владимир Зеленский имеет прямое отношение, поскольку тогда же, летом 2014 года, он перечислил 1 миллион гривен на финансирование военной операции на Донбассе."

Замечу, что миллион гривень, так уевший врага, Зеленский заработал, а не намутил со свинарчуками и гонтаревыми в креслах голов нацбанков, бюджетных комитетов, министра Януковича, секретаря Ради Нацбезпеки і Оборони, и так далее.

И шатать власть не надо, Порошенка давно турнуои, он сбитый пончик - а Зеленский на данный, крайне сложный внешнеполитический момент справляется. А дальше посмотрим... А пока - Медведяук на цепи. Закон об олигархах... Хорошо.
Жду также его выступления на совете НАТО 14 июня, о чём НАТО уже обьявило.
И кончай с порошком. Это плохая зависимость.
показати весь коментар
04.06.2021 09:48 Відповісти
Мде, ты знатное трепло Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 3450 Самого не тошнит?

середа, 16 квітня 2014

Зеленский в Донецке рассказал, как нужно «давить и шатать действующую власть» (ВИДЕО)https://detector.media/novosti/article/158065/2014-04-16-zelenskyy-v-donetske-rasskazal-kak-nuzhno-davyt-y-shatat-deystvuyushchuyu-vlast-vydeo/

Зеленский на Донбассе: "Мы должны максимально шатать власть"
16 апреля 2014 16:25 Редакция 3121https://tv.ua/news/894125-zelenskijj-na-donbasse-my-dolzhny-maksimalno-shatat-vlast

Видео: Вчера в Горловке Владимир Зеленский и «Студия 95 квартал» шутили над политиками
18 апреля 2014 - Горловская Правдаhttps://gorlovka-pravda.com/novosti-gorlovki/video-vchera-v-gorlovke-vladimir-zelenskii-i-studija-95-kvartal-shutili-nad-politikami.html

Глава «Слуги народа» считает, что Донбасс был «оккупирован» только в конце 2014 года.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский имел право выступать в составе студии «Квартал 95» в Горловке в апреле 2014 года, когда город был уже не под контролем властей Украины. Об этом он заявил в комментарии «Шарий.net», опубликованном в Telegram.
«Я считаю, что выступления артистов на оккупированных территориях не идут в плюс Украине, но это их право выступать где угодно. Я ведь не могу на это повлиять», - высказал свою позицию Корниенко.
Комментируя выступление Зеленского в Горловке в апреле 2014 года, нардеп подчеркнул, что она «ещё не была оккупирована», несмотря на то, что были захвачены здания городской администрации.
«Надо смотреть дату. Надо смотреть время. Там всё было сумбурно. Разве в 2014 там уже были республики? Там была острая фаза, всё менялось каждый день. Мы же понимаем, что юридически и в сознании людей оккупация наступила в середине-конце 2014 года после Иловайска», - поделился размышлениями Корниенко.
Политик подчеркнул, что не слышал сказанных Зеленским в Горловке слов о «необходимости качать местную власть», и не знает, являются ли они поводом для открытия уголовного дела о содействии терроризму.
показати весь коментар
04.06.2021 10:08 Відповісти
никогда криворогий шлимазл не говорил "Слава Украине" Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 9464
показати весь коментар
04.06.2021 10:20 Відповісти
Від проплаченого покидька чую смердючий пук 😀
Невже Порох і тобі в горлянці застряг ?
показати весь коментар
04.06.2021 07:30 Відповісти
Бигус тупой дятел,Ведмедчук и Порошенко никогда не были торговыми партнерами,а тем более политическими...,Оксанка Марченко терпеть ненавидит Порошенко за ум...,Мавзолейные бараны,многолнтний торговый партнер у Пороха один...,барон Ротшильд...Стадо идиотов... Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 1488
показати весь коментар
04.06.2021 05:29 Відповісти
Навіщо спростовувати брехню про партнерство Медведчука і Порошенко, варто запитати - хто є власником телеканалу 1+1, на якому свою посаду вибрехав Зеля? А власниками телеканалу є Коломойський і Медведчук і тінєвим Зеленський, який до цього часу "кретить" там свою шарманку. Ось ждокументально закріплено партнерство і тут Петра Олексійовича немає. Є тріо брехунів і ворогів України.
показати весь коментар
04.06.2021 08:51 Відповісти
Якби по цій справі не була "труба".
показати весь коментар
04.06.2021 07:04 Відповісти
Светская хроника спустя некоторое время:
"Сегодня чета Медведчука и Марченко принимала VIP-гостей на своей фешенебельной MEGA-яхте "Royal Romance" (5 палуб, 92,5 метра, 200 лямов $"). Погода выдалась хорошая, потому хозяева и гости целый день развлекались рыбной ловлей. Со слов поделившегося впечатлениями одного из участников VIP-рыбалки, оказалось, что акулы на Венедиктову клевали лучше, чем марлины".
показати весь коментар
04.06.2021 07:56 Відповісти
Бігус брехун, але він прикривається ніби журналістським розслідуванням, а Бенядіктора Генеральна прокурорка, не якась там, як Бігус щворка, знає, що навіть якби ті плівки були правдиві, хоча то фейк, зроблений на банковій, то вони не є доказом, бо "добуті незаконним шляхом". Ось вам і справедливість, коли на рівані державних органій брешуть і фальшують, замість того щоб виконувати закон.
показати весь коментар
04.06.2021 08:33 Відповісти
Я так понимаю, что все остальные пленки "опубликованные журналистами Bihus.Info" подделки? Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 5085
показати весь коментар
04.06.2021 09:12 Відповісти
У портянки поинтересуйся, Панама там.. Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 4577
показати весь коментар
04.06.2021 09:13 Відповісти
Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.
"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете"Источник: https://censor.net/ru/n3269405 Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 4956

Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 6646
показати весь коментар
04.06.2021 09:15 Відповісти
Пленки? Бобины и кассеты? Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 5381 Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 1917
показати весь коментар
04.06.2021 10:21 Відповісти
Как эти гебнявые свиньи надоели со своими пленками. Это же какими надо быть кретинами, чтоб верить Бигусу, который уже не раз доказывал, что он врет. Врет, как обычный гебнявый сексот. Впрочем, он несет информацию для сексотов.
показати весь коментар
04.06.2021 11:07 Відповісти
ДБР вже не ризикує викликати п'ятого Президента на допити, тому підключили СБУ
П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань». «Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих. «По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков
показати весь коментар
04.06.2021 17:27 Відповісти
 
 