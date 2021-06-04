Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. По ее словам, в записях говорится о трех эпизодах, которые расследуются правоохранителями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла в эфире программы "Право на владу".
"Что касается пленок из расследований Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", - сказала генпрокурор.
Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.
"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод - это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий - это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - добавила она.
Напомним, в середине мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука.
После этого в Службе безопасности Украины заявили, что уже начали изучать пленки с разговорами Медведчука.
Пожалуйста, подождите...
За манипуляции
...диваны, хоть, интернетным воякам на новые бесплатно поменяют?
Зеля рубится за рейтинг -- ...хватается за шо нипопадя... -- простым людЯм токо убыток от этого спонтанного драйфа...*)
Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
вот это суд, самый в мире справедливый, наш
1 червня о 16:30
Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
У 2009-2010 роках Порошенко - міністр закордонних справ. Чому тоді Україна не отримала безвіз? Чи Порошенко тоді хоч заїкався про нього? Та ні. Він був зайнятий більш солодшими справами.
У 2007-2014 роках був членом Ради Національного банку України. Варто звернути увагу - і до війни, і під час війни, і навіть суміщаючи посади. Долар ріс, гривня та доходи людей падали. Не падали вони лише у Порошенка - в його руки одне за одним попадали десятки державних підприємств разом з рабами. А ще щось капало на рахунки його співробітниці Валерії Гонтарєвої. Тієї самої.
У 2006 році Порошенко був обраний народним депутатом України 5-го скликання від Блоку "Наша Україна" під №33 у списку. Аж номером ТРИДЦЯТЬ ТРИ! Він тоді тихенько прослизнув до Ради скромно задовольнився посадою голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності... Сотні мільйонів доларів пливли на його рахунки.
8 лютого 2005 призначений на посаду секретаря РНБО. Через рік після Помаранчевої Революції. І просте питання: скільки нових танків, бронемашин, літаків, систем ПРО отримало тоді українське військо?
5 вересня 2005 року проти Порошенка було висунуто звинувачення з боку хворого на рак, помираючого державного секретаря Олександра Зінченка. Тоді Зінченко звинуватив Порошенка у корупції та вимагав від його кума Президента Ющенка відокремлення бізнесу Порошенка від влади. Проти Порошенка відкрили кримінальну справу, але її було закрито...
З липня 2004 Порошенко в "Нашій Україні" - в її керівництві.
У 2002 році обраний народним депутатом України 4-го скликання як самовисуванець за виборчим округом №12 (м. Вінниця) член фракції "Наша Україна". З 2005 року - позафракційний. Був головою комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Такого солодкого бюджету...
У грудні 2001 партія "Солідарність" Порошенка увійшла до Партії регіонального відродження України, яку згодом було перейменовано в Партію Регіонів, Порошенко спочатку став співголовою, згодом - заступником голови майбутньої Партії Регіонів.
У 2000 році Порошенко був у списку СДПУ(о) Медведчука, проте не рядовим члеником - а цілим членом політбюро цього філіалу ФСБ і ГРУ в Україні...
Вот, кстати, что враги о Зеленском написали ещн:
"Интересно, а в какой именно момент для Владимира Зеленского русские и украинцы перестали быть одним народом? Возможно, в августе 2014 года, когда артист, давая концерт для украинских формирований, проводящих карательную операцию на Донбассе, со сцены заявил: «Слава Украине! Мужики, низкий вам поклон за то, что вы защищаете нас от всяких мразей!»
«Мрази» - это в том числе и те жители Донецка и Горловки, которые тепло принимали Зеленского в апреле 2014 года. «Мрази» - это убитые дети и женщины Донбасса, убитые теми, кому будущий президент Украины адресовал свой низкий поклон. К этим убийствам и сам Владимир Зеленский имеет прямое отношение, поскольку тогда же, летом 2014 года, он перечислил 1 миллион гривен на финансирование военной операции на Донбассе."
Замечу, что миллион гривень, так уевший врага, Зеленский заработал, а не намутил со свинарчуками и гонтаревыми в креслах голов нацбанков, бюджетных комитетов, министра Януковича, секретаря Ради Нацбезпеки і Оборони, и так далее.
И шатать власть не надо, Порошенка давно турнуои, он сбитый пончик - а Зеленский на данный, крайне сложный внешнеполитический момент справляется. А дальше посмотрим... А пока - Медведяук на цепи. Закон об олигархах... Хорошо.
Жду также его выступления на совете НАТО 14 июня, о чём НАТО уже обьявило.
И кончай с порошком. Это плохая зависимость.
середа, 16 квітня 2014
Зеленский в Донецке рассказал, как нужно «давить и шатать действующую власть» (ВИДЕО)https://detector.media/novosti/article/158065/2014-04-16-zelenskyy-v-donetske-rasskazal-kak-nuzhno-davyt-y-shatat-deystvuyushchuyu-vlast-vydeo/
Зеленский на Донбассе: "Мы должны максимально шатать власть"
16 апреля 2014 16:25 Редакция 3121https://tv.ua/news/894125-zelenskijj-na-donbasse-my-dolzhny-maksimalno-shatat-vlast
Видео: Вчера в Горловке Владимир Зеленский и «Студия 95 квартал» шутили над политиками
18 апреля 2014 - Горловская Правдаhttps://gorlovka-pravda.com/novosti-gorlovki/video-vchera-v-gorlovke-vladimir-zelenskii-i-studija-95-kvartal-shutili-nad-politikami.html
Глава «Слуги народа» считает, что Донбасс был «оккупирован» только в конце 2014 года.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский имел право выступать в составе студии «Квартал 95» в Горловке в апреле 2014 года, когда город был уже не под контролем властей Украины. Об этом он заявил в комментарии «Шарий.net», опубликованном в Telegram.
«Я считаю, что выступления артистов на оккупированных территориях не идут в плюс Украине, но это их право выступать где угодно. Я ведь не могу на это повлиять», - высказал свою позицию Корниенко.
Комментируя выступление Зеленского в Горловке в апреле 2014 года, нардеп подчеркнул, что она «ещё не была оккупирована», несмотря на то, что были захвачены здания городской администрации.
«Надо смотреть дату. Надо смотреть время. Там всё было сумбурно. Разве в 2014 там уже были республики? Там была острая фаза, всё менялось каждый день. Мы же понимаем, что юридически и в сознании людей оккупация наступила в середине-конце 2014 года после Иловайска», - поделился размышлениями Корниенко.
Политик подчеркнул, что не слышал сказанных Зеленским в Горловке слов о «необходимости качать местную власть», и не знает, являются ли они поводом для открытия уголовного дела о содействии терроризму.
Невже Порох і тобі в горлянці застряг ?
"Сегодня чета Медведчука и Марченко принимала VIP-гостей на своей фешенебельной MEGA-яхте "Royal Romance" (5 палуб, 92,5 метра, 200 лямов $"). Погода выдалась хорошая, потому хозяева и гости целый день развлекались рыбной ловлей. Со слов поделившегося впечатлениями одного из участников VIP-рыбалки, оказалось, что акулы на Венедиктову клевали лучше, чем марлины".
"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете"Источник: https://censor.net/ru/n3269405
П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань». «Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих. «По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков