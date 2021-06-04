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Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. По ее словам, в записях говорится о трех эпизодах, которые расследуются правоохранителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом речь шла в эфире программы "Право на владу".

"Что касается пленок из расследований Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод - это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий - это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - добавила она.

Напомним, в середине мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука.

После этого в Службе безопасности Украины заявили, что уже начали изучать пленки с разговорами Медведчука.

Также читайте: Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Фейки бігуса.
Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
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04.06.2021 00:45
+10
Borislav Bereza
1 червня о 16:30

Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
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04.06.2021 00:56
+9
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 8985
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04.06.2021 00:58
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Правила форума Совет форумчан
Треба робити експертизи,бо дехто не віре шо плівки справжні))
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04.06.2021 00:31 Ответить
Ківа для тебе зробить 😃
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04.06.2021 01:24 Ответить
Які експертизи? Для того щоб провести запис розмови по справі, слідчому, чи оперативнику потрібно було в законний спосіб взяти на це дозвіл в суді. Після дозволу по спеціальному завданню з використанням спеціальних служб провести записи і в законний спосіб направити їх на експертизу голосів і визначення оригінальності і не дописування, чи витирання якоїсь там інформації(цілісність запису розмови від початку і до кінця без монтажу). Звичайно цього ніхто не робив, і про це пані Бенядіктова знає. Знає вона що це не доказ, але це велика піна для шанувальників Найсвітлішого і забруднити Порошенко, виключно як пропаганда. Дописи в якусь ррозмову монтували на Банковій специ тіпа Люськи і Поділяка.
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04.06.2021 08:44 Ответить
Портянку пригласи. Во первых, вам зебилам привычно. Во вторых, обосраться снова можно в те-же штаны Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 3015
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04.06.2021 09:06 Ответить
Тебе к Тищенко, глянь кака срака Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 155
Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 3076
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04.06.2021 09:08 Ответить
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 8985
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04.06.2021 00:58 Ответить
Зате а ні сеча в зе, а на очі в тебе , на жаль, не закінчуються.😃
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04.06.2021 01:19 Ответить
Хороший мальчик. Всё как учили: когда не можешь ответить по существу. начинай пиз.еть про зелю. Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 5623
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04.06.2021 06:09 Ответить
Хороший мальчик. Всё как учили: когда не можешь ответить по существу. начинай пиз.еть про петю. Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 5599 .
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04.06.2021 09:09 Ответить
Так ты ж ни о чём не спрашивал, попугай. Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 6363
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04.06.2021 09:30 Ответить
Хороший мальчик. Всё как учили: когда не можешь ответить по существу. начинай пиз.еть в комментах Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 6505 Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 8384
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04.06.2021 09:32 Ответить
Дурень, ты вопрос понял? Или ты с зеркалом пазговариваешь?
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04.06.2021 09:35 Ответить
Дурень? Приятно познакомится, я Uzer Uzer Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 624. "Или ты с зеркалом пазговариваешь?" - не, с дурнем Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 624
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04.06.2021 09:39 Ответить
А якщо в тебе останній вірусяка, а петруха забрав кисневі апарати? 😃 І полуничка вже буде не на часі
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04.06.2021 01:23 Ответить
и Бигус есть на Миротворце.
За манипуляции
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04.06.2021 00:35 Ответить
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 5856
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04.06.2021 00:35 Ответить
А Зеля вже є на миротворці?
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04.06.2021 00:39 Ответить
Буде й ця падлюка.
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04.06.2021 05:43 Ответить
Ну хорошо -- посадили Медведчука!
...диваны, хоть, интернетным воякам на новые бесплатно поменяют?

Зеля рубится за рейтинг -- ...хватается за шо нипопадя... -- простым людЯм токо убыток от этого спонтанного драйфа...*)
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04.06.2021 00:44 Ответить
Фейки бігуса.
Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
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04.06.2021 00:45 Ответить
Де можна ознайомитись з цими "доведеннями"?
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04.06.2021 13:18 Ответить
бухой майор шо покалечил трёх курсанток- уже на свободе...
вот это суд, самый в мире справедливый, наш
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04.06.2021 00:46 Ответить
Ну так его ж барыга реформировал...
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04.06.2021 13:19 Ответить
это ты про обмен беркутни на ватных таксистов? согласен на все сто
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04.06.2021 00:57 Ответить
Ты когда серешь, портки то снимай😄
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04.06.2021 01:16 Ответить
не пиши такого , а то тебе не заплатят.
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04.06.2021 01:20 Ответить
опытный?
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04.06.2021 09:10 Ответить
Borislav Bereza
1 червня о 16:30

Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
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04.06.2021 00:56 Ответить
Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 4332
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04.06.2021 00:56 Ответить
Вєнєдіктовна грубо натякнула Авакову, щоб звалював, па харошєму......
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04.06.2021 00:56 Ответить
🤣🤭
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04.06.2021 06:23 Ответить
Зєлєбобіки замахнулись на св'яту дружбу - кума фюрера Путіна Медведчука з геть маном Порошенком, яка кувалась і крєпла і до річки крові, і на березі річки крові, триває і тепер, судячи з безперервного поносу порохливих покидьків.
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04.06.2021 05:23 Ответить
Долпайоп ты с многолетним стажем Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 8898 Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 7770
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04.06.2021 05:31 Ответить
З березня по грудень 2012 Порошенко був міністром економічного розвитку і торгівлі України, на цю посаду був призначений Віктором Януковичем. А Віктор Янукович без команди та схвалення з Кремля не робив нічого, а ОСОБЛИВО - кадрових призначень.

У 2009-2010 роках Порошенко - міністр закордонних справ. Чому тоді Україна не отримала безвіз? Чи Порошенко тоді хоч заїкався про нього? Та ні. Він був зайнятий більш солодшими справами.

У 2007-2014 роках був членом Ради Національного банку України. Варто звернути увагу - і до війни, і під час війни, і навіть суміщаючи посади. Долар ріс, гривня та доходи людей падали. Не падали вони лише у Порошенка - в його руки одне за одним попадали десятки державних підприємств разом з рабами. А ще щось капало на рахунки його співробітниці Валерії Гонтарєвої. Тієї самої.

У 2006 році Порошенко був обраний народним депутатом України 5-го скликання від Блоку "Наша Україна" під №33 у списку. Аж номером ТРИДЦЯТЬ ТРИ! Він тоді тихенько прослизнув до Ради скромно задовольнився посадою голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності... Сотні мільйонів доларів пливли на його рахунки.

8 лютого 2005 призначений на посаду секретаря РНБО. Через рік після Помаранчевої Революції. І просте питання: скільки нових танків, бронемашин, літаків, систем ПРО отримало тоді українське військо?

5 вересня 2005 року проти Порошенка було висунуто звинувачення з боку хворого на рак, помираючого державного секретаря Олександра Зінченка. Тоді Зінченко звинуватив Порошенка у корупції та вимагав від його кума Президента Ющенка відокремлення бізнесу Порошенка від влади. Проти Порошенка відкрили кримінальну справу, але її було закрито...

З липня 2004 Порошенко в "Нашій Україні" - в її керівництві.

У 2002 році обраний народним депутатом України 4-го скликання як самовисуванець за виборчим округом №12 (м. Вінниця) член фракції "Наша Україна". З 2005 року - позафракційний. Був головою комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Такого солодкого бюджету...

У грудні 2001 партія "Солідарність" Порошенка увійшла до Партії регіонального відродження України, яку згодом було перейменовано в Партію Регіонів, Порошенко спочатку став співголовою, згодом - заступником голови майбутньої Партії Регіонів.

У 2000 році Порошенко був у списку СДПУ(о) Медведчука, проте не рядовим члеником - а цілим членом політбюро цього філіалу ФСБ і ГРУ в Україні...
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04.06.2021 07:41 Ответить
Що цікаво - Порошенко все життя майже постійно на центральних державних посадах. А Україна в порівнянні з сусідніми демократичними державами в цей час постійно хиріла, розпадалося військо... А статки Порошенка стрімко летіли вгору.
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04.06.2021 07:44 Ответить
Молодец. Ты прям как Зе в Горловке - "надо шатать действующую власть". Бес тебе аплодирует стоя Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 1512
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04.06.2021 09:12 Ответить
Про Квартал-95, выступавший в Горловке в марте 2014 года, я читал в путинско-фашистской прессе, и вот у тебя. Какое совпадение источников.

Вот, кстати, что враги о Зеленском написали ещн:
"Интересно, а в какой именно момент для Владимира Зеленского русские и украинцы перестали быть одним народом? Возможно, в августе 2014 года, когда артист, давая концерт для украинских формирований, проводящих карательную операцию на Донбассе, со сцены заявил: «Слава Украине! Мужики, низкий вам поклон за то, что вы защищаете нас от всяких мразей!»

«Мрази» - это в том числе и те жители Донецка и Горловки, которые тепло принимали Зеленского в апреле 2014 года. «Мрази» - это убитые дети и женщины Донбасса, убитые теми, кому будущий президент Украины адресовал свой низкий поклон. К этим убийствам и сам Владимир Зеленский имеет прямое отношение, поскольку тогда же, летом 2014 года, он перечислил 1 миллион гривен на финансирование военной операции на Донбассе."

Замечу, что миллион гривень, так уевший врага, Зеленский заработал, а не намутил со свинарчуками и гонтаревыми в креслах голов нацбанков, бюджетных комитетов, министра Януковича, секретаря Ради Нацбезпеки і Оборони, и так далее.

И шатать власть не надо, Порошенка давно турнуои, он сбитый пончик - а Зеленский на данный, крайне сложный внешнеполитический момент справляется. А дальше посмотрим... А пока - Медведяук на цепи. Закон об олигархах... Хорошо.
Жду также его выступления на совете НАТО 14 июня, о чём НАТО уже обьявило.
И кончай с порошком. Это плохая зависимость.
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04.06.2021 09:48 Ответить
Мде, ты знатное трепло Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 3450 Самого не тошнит?

середа, 16 квітня 2014

Зеленский в Донецке рассказал, как нужно «давить и шатать действующую власть» (ВИДЕО)https://detector.media/novosti/article/158065/2014-04-16-zelenskyy-v-donetske-rasskazal-kak-nuzhno-davyt-y-shatat-deystvuyushchuyu-vlast-vydeo/

Зеленский на Донбассе: "Мы должны максимально шатать власть"
16 апреля 2014 16:25 Редакция 3121https://tv.ua/news/894125-zelenskijj-na-donbasse-my-dolzhny-maksimalno-shatat-vlast

Видео: Вчера в Горловке Владимир Зеленский и «Студия 95 квартал» шутили над политиками
18 апреля 2014 - Горловская Правдаhttps://gorlovka-pravda.com/novosti-gorlovki/video-vchera-v-gorlovke-vladimir-zelenskii-i-studija-95-kvartal-shutili-nad-politikami.html

Глава «Слуги народа» считает, что Донбасс был «оккупирован» только в конце 2014 года.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский имел право выступать в составе студии «Квартал 95» в Горловке в апреле 2014 года, когда город был уже не под контролем властей Украины. Об этом он заявил в комментарии «Шарий.net», опубликованном в Telegram.
«Я считаю, что выступления артистов на оккупированных территориях не идут в плюс Украине, но это их право выступать где угодно. Я ведь не могу на это повлиять», - высказал свою позицию Корниенко.
Комментируя выступление Зеленского в Горловке в апреле 2014 года, нардеп подчеркнул, что она «ещё не была оккупирована», несмотря на то, что были захвачены здания городской администрации.
«Надо смотреть дату. Надо смотреть время. Там всё было сумбурно. Разве в 2014 там уже были республики? Там была острая фаза, всё менялось каждый день. Мы же понимаем, что юридически и в сознании людей оккупация наступила в середине-конце 2014 года после Иловайска», - поделился размышлениями Корниенко.
Политик подчеркнул, что не слышал сказанных Зеленским в Горловке слов о «необходимости качать местную власть», и не знает, являются ли они поводом для открытия уголовного дела о содействии терроризму.
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04.06.2021 10:08 Ответить
никогда криворогий шлимазл не говорил "Слава Украине" Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 9464
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04.06.2021 10:20 Ответить
Від проплаченого покидька чую смердючий пук 😀
Невже Порох і тобі в горлянці застряг ?
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04.06.2021 07:30 Ответить
Бигус тупой дятел,Ведмедчук и Порошенко никогда не были торговыми партнерами,а тем более политическими...,Оксанка Марченко терпеть ненавидит Порошенко за ум...,Мавзолейные бараны,многолнтний торговый партнер у Пороха один...,барон Ротшильд...Стадо идиотов... Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 1488
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04.06.2021 05:29 Ответить
Навіщо спростовувати брехню про партнерство Медведчука і Порошенко, варто запитати - хто є власником телеканалу 1+1, на якому свою посаду вибрехав Зеля? А власниками телеканалу є Коломойський і Медведчук і тінєвим Зеленський, який до цього часу "кретить" там свою шарманку. Ось ждокументально закріплено партнерство і тут Петра Олексійовича немає. Є тріо брехунів і ворогів України.
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04.06.2021 08:51 Ответить
Якби по цій справі не була "труба".
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04.06.2021 07:04 Ответить
Светская хроника спустя некоторое время:
"Сегодня чета Медведчука и Марченко принимала VIP-гостей на своей фешенебельной MEGA-яхте "Royal Romance" (5 палуб, 92,5 метра, 200 лямов $"). Погода выдалась хорошая, потому хозяева и гости целый день развлекались рыбной ловлей. Со слов поделившегося впечатлениями одного из участников VIP-рыбалки, оказалось, что акулы на Венедиктову клевали лучше, чем марлины".
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04.06.2021 07:56 Ответить
Бігус брехун, але він прикривається ніби журналістським розслідуванням, а Бенядіктора Генеральна прокурорка, не якась там, як Бігус щворка, знає, що навіть якби ті плівки були правдиві, хоча то фейк, зроблений на банковій, то вони не є доказом, бо "добуті незаконним шляхом". Ось вам і справедливість, коли на рівані державних органій брешуть і фальшують, замість того щоб виконувати закон.
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04.06.2021 08:33 Ответить
Я так понимаю, что все остальные пленки "опубликованные журналистами Bihus.Info" подделки? Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 5085
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04.06.2021 09:12 Ответить
У портянки поинтересуйся, Панама там.. Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 4577
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04.06.2021 09:13 Ответить
Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.
"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете"Источник: https://censor.net/ru/n3269405 Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 4956

Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 6646
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04.06.2021 09:15 Ответить
Пленки? Бобины и кассеты? Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 5381 Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - Цензор.НЕТ 1917
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04.06.2021 10:21 Ответить
Как эти гебнявые свиньи надоели со своими пленками. Это же какими надо быть кретинами, чтоб верить Бигусу, который уже не раз доказывал, что он врет. Врет, как обычный гебнявый сексот. Впрочем, он несет информацию для сексотов.
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04.06.2021 11:07 Ответить
ДБР вже не ризикує викликати п'ятого Президента на допити, тому підключили СБУ
П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань». «Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих. «По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков
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04.06.2021 17:27 Ответить
 
 