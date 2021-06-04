Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен
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Як і будь-яка інша країна, Росія, з території якої, на думку Вашингтона, здійснюються кібератаки, зобов'язана розшукувати і притягати до відповідальності кіберзлочинців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Я думаю, що будь-яка країна зобов'язана зробити все можливе, щоб знайти ці угруповання і притягнути їх до відповідальності, зокрема в разі кібератаки на Colonial Pipeline", - заявив Блінкен в інтерв'ю CNN.
За його словами, угруповання, відповідальне за кібератаку на Colonial Pipeline, перебуває в Росії.
"Тому, я вважаю, що з боку Росії є зобов'язання зробити так, щоб це не тривало", - зазначив він.
Держсекретар США наголосив, що американському уряду і приватному сектору необхідно зміцнити захист від кібератак.
"Але нам також потрібно, щоб країни в усьому світі взяли на себе зобов'язання, а потім виконали їх, щоб не приховувати злочинні підприємства, які беруть участь у цих нападах, а, навпаки, розшукувати їх, зупиняти і притягати до відповідальності", - додав Блінкен.
7 травня хакерською атакою було паралізовано роботу паливопроводу Colonial Pipeline, яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США. 11 травня компанія-оператор оголосила про поступове відновлення роботи. Однак пізніше Colonial Pipeline підтвердив факт виплати викупу хакерам у розмірі $4,4 млн. Влада США вважає, що на кілька днів роботу трубопроводу паралізувало угруповання DarkSide. У Вашингтоні вважають, що самі хакери живуть у Росії, проте при цьому не мають стосунку до влади РФ.
Потім західні ЗМІ повідомляли, що компанія JBS USA - частина найбільшого виробника м'яса в світі бразильської JBS S.A. - 30 травня піддалася кібератаці. В результаті виникли серйозні збої в роботі інформаційних систем північноамериканського і австралійського підрозділів компанії.
ФБР приписав атаку на компанію JBS USA - частину найбільшого виробника м'яса в світі бразильської JBS S.A сервісів REvil і Sodinokibi. Вважається, що REvil і Sodinokibi - це різні назви однієї і тієї ж групи хакерів, імовірно, сформованої в Росії.
У середу прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним порушить тему збільшення кількості кібератак, приписуваних хакерам з РФ, зокрема, атаку на заводи корпорації-виробника м'яса JBS.
Байден зазначав, що розглядає питання про можливу відповідь Росії в зв'язку з недавніми кібератаками.
"Ми уважно вивчаємо це питання", - сказав у середу Байден, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.
Будь ласка, зачекайте...
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А то что будет? Очередная обеспокоенность?
Це про нього тут сектанти надривалися ? Ще один їхній =великий українець=.
Не те, що "канадська хохлорня" (с).
А с чужой можно? Ответ Путлера; Не мона, а нуно.
Я вам расскажу ..фантастику. Но вам ..принудительно!!!...придется в нее поверить. По сути вы имеете дело, не с хакерской группировкой, а с биологической нейросетью. Место подключения для атаки она выбирает произвольно. Это может быть и Китай и Северная Корея, да хоть Франция. Методы взлома паролей очень простые, эта нейросеть подключается удаленным доступом например к тому же сисадмину, и просто считывает пароль с....(вы не поверите!)...с его глаз. Вот именно поэтому действия хакеров..немножко странные и очень эффективные, как вы должны были заметить. Они нападают на больницы и университеты, разрабатывающие вакцину!!!???? Люди - хакеры такого не делают.
Да удаленный доступ, чтобы вы знали дает возможность просматривать нечто вроде фильма, который мы видим нашими глазами. У этой нейросети есть исполнительные элементы (ячейки) - это маленькие зеленые. ТОТТ!!!, еще раз тот, который взламывает, а это несколько ячеек, это группа зеленых, и один из них имеет свое условное имя. Его зовут ..Петрухан, по имени вируса, который поразил Украину.
Он очень нервничает, когда его так называют. В этой группе - он главный. Его возможности достаточно серьезные!!!!
Из всего мною сказанного, можно сделать вывод, ..ни одна страна в мире не может противостоять этим хакерам. Ибо..ибо это вовсе не хакеры, как таковые. Это не люди!!!!, и они ими никогда не были. Не привязывайтесь к внешнему облику. Но Россия как страна, наиболее поражена этой болезнью, это место где они пригнездились. И президент не кто иной как маленький зеленый......вот поэтому шаман Габышев был прав.