Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен

Як і будь-яка інша країна, Росія, з території якої, на думку Вашингтона, здійснюються кібератаки, зобов'язана розшукувати і притягати до відповідальності кіберзлочинців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я думаю, що будь-яка країна зобов'язана зробити все можливе, щоб знайти ці угруповання і притягнути їх до відповідальності, зокрема в разі кібератаки на Colonial Pipeline", - заявив Блінкен в інтерв'ю CNN.

За його словами, угруповання, відповідальне за кібератаку на Colonial Pipeline, перебуває в Росії.

"Тому, я вважаю, що з боку Росії є зобов'язання зробити так, щоб це не тривало", - зазначив він.

Держсекретар США наголосив, що американському уряду і приватному сектору необхідно зміцнити захист від кібератак.

"Але нам також потрібно, щоб країни в усьому світі взяли на себе зобов'язання, а потім виконали їх, щоб не приховувати злочинні підприємства, які беруть участь у цих нападах, а, навпаки, розшукувати їх, зупиняти і притягати до відповідальності", - додав Блінкен.

7 травня хакерською атакою було паралізовано роботу паливопроводу Colonial Pipeline, яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США. 11 травня компанія-оператор оголосила про поступове відновлення роботи. Однак пізніше Colonial Pipeline підтвердив факт виплати викупу хакерам у розмірі $4,4 млн. Влада США вважає, що на кілька днів роботу трубопроводу паралізувало угруповання DarkSide. У Вашингтоні вважають, що самі хакери живуть у Росії, проте при цьому не мають стосунку до влади РФ.

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Потім західні ЗМІ повідомляли, що компанія JBS USA - частина найбільшого виробника м'яса в світі бразильської JBS S.A. - 30 травня піддалася кібератаці. В результаті виникли серйозні збої в роботі інформаційних систем північноамериканського і австралійського підрозділів компанії.

ФБР приписав атаку на компанію JBS USA - частину найбільшого виробника м'яса в світі бразильської JBS S.A сервісів REvil і Sodinokibi. Вважається, що REvil і Sodinokibi - це різні назви однієї і тієї ж групи хакерів, імовірно, сформованої в Росії.

У середу прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним порушить тему збільшення кількості кібератак, приписуваних хакерам з РФ, зокрема, атаку на заводи корпорації-виробника м'яса JBS.

Байден зазначав, що розглядає питання про можливу відповідь Росії в зв'язку з недавніми кібератаками.

"Ми уважно вивчаємо це питання", - сказав у середу Байден, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.