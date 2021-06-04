УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16256 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 393 29
кіберзлочин (620) Росія (47217) США (14476) хакер (829) Блінкен (941)

Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен

Як і будь-яка інша країна, Росія, з території якої, на думку Вашингтона, здійснюються кібератаки, зобов'язана розшукувати і притягати до відповідальності кіберзлочинців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я думаю, що будь-яка країна зобов'язана зробити все можливе, щоб знайти ці угруповання і притягнути їх до відповідальності, зокрема в разі кібератаки на Colonial Pipeline", - заявив Блінкен в інтерв'ю CNN.

За його словами, угруповання, відповідальне за кібератаку на Colonial Pipeline, перебуває в Росії.

"Тому, я вважаю, що з боку Росії є зобов'язання зробити так, щоб це не тривало", - зазначив він.

Держсекретар США наголосив, що американському уряду і приватному сектору необхідно зміцнити захист від кібератак.

"Але нам також потрібно, щоб країни в усьому світі взяли на себе зобов'язання, а потім виконали їх, щоб не приховувати злочинні підприємства, які беруть участь у цих нападах, а, навпаки, розшукувати їх, зупиняти і притягати до відповідальності", - додав Блінкен.

7 травня хакерською атакою було паралізовано роботу паливопроводу Colonial Pipeline, яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США. 11 травня компанія-оператор оголосила про поступове відновлення роботи. Однак пізніше Colonial Pipeline підтвердив факт виплати викупу хакерам у розмірі $4,4 млн. Влада США вважає, що на кілька днів роботу трубопроводу паралізувало угруповання DarkSide. У Вашингтоні вважають, що самі хакери живуть у Росії, проте при цьому не мають стосунку до влади РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератака зупинила роботу однієї з найбільших у світі компаній-постачальників м'ясної продукції. Підозрюють хакерів з РФ

Потім західні ЗМІ повідомляли, що компанія JBS USA - частина найбільшого виробника м'яса в світі бразильської JBS S.A. - 30 травня піддалася кібератаці. В результаті виникли серйозні збої в роботі інформаційних систем північноамериканського і австралійського підрозділів компанії.

ФБР приписав атаку на компанію JBS USA - частину найбільшого виробника м'яса в світі бразильської JBS S.A сервісів REvil і Sodinokibi. Вважається, що REvil і Sodinokibi - це різні назви однієї і тієї ж групи хакерів, імовірно, сформованої в Росії.

У середу прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним порушить тему збільшення кількості кібератак, приписуваних хакерам з РФ, зокрема, атаку на заводи корпорації-виробника м'яса JBS.

Байден зазначав, що розглядає питання про можливу відповідь Росії в зв'язку з недавніми кібератаками.

"Ми уважно вивчаємо це питання", - сказав у середу Байден, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
какой то наивный, в России даже чихнуть никто не смеет без разрешения Путина, а тут какие то вольные кибергруппировки.
показати весь коментар
04.06.2021 07:23
+10
Я хуДею с того, как параша (по словам Блинкена) привлечёт к ответственности за кибератаки своё ГРУ. Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5892
показати весь коментар
04.06.2021 07:13
+9
Блинкен дурак или притворяется? Тут уже и не совсем понятно.
показати весь коментар
04.06.2021 07:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я хуДею с того, как параша (по словам Блинкена) привлечёт к ответственности за кибератаки своё ГРУ. Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5892
показати весь коментар
04.06.2021 07:13 Відповісти
"ИХТАМНЕТ!!!"
показати весь коментар
04.06.2021 08:04 Відповісти
Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8424
показати весь коментар
04.06.2021 07:16 Відповісти
Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8362
показати весь коментар
04.06.2021 07:29 Відповісти
І до речі, нехай за крим повернуть. Забравши свою вату в крим.

Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6073
показати весь коментар
04.06.2021 07:18 Відповісти
Блинкен дурак или притворяется? Тут уже и не совсем понятно.
показати весь коментар
04.06.2021 07:18 Відповісти
какой то наивный, в России даже чихнуть никто не смеет без разрешения Путина, а тут какие то вольные кибергруппировки.
показати весь коментар
04.06.2021 07:23 Відповісти
вірний помічник чмошника керрі, який любить потримати лаврушу за гудзика його ширінки та віддано заглядати кремлівським вурдалакам в очі.
показати весь коментар
04.06.2021 08:26 Відповісти
Чергове "занепокоєння"!!!
показати весь коментар
04.06.2021 07:28 Відповісти
"Поэтому, я считаю, что со стороны России имеется обязательство сделать так, чтобы это не продолжалось", - You forgot to say please- ты забыл сказать пожайлуста
показати весь коментар
04.06.2021 07:54 Відповісти
oh for gods sake , Blinkin....it is time to stop crying and kick some asses !
показати весь коментар
04.06.2021 08:05 Відповісти
Обязанв? Прямо так они и разбежались.
показати весь коментар
04.06.2021 08:07 Відповісти
Как можно пресечь деятельность ФСБшных подразделений в РФ, они там хозяева жизни😁😁😁😁
показати весь коментар
04.06.2021 08:11 Відповісти
Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен
==
А то что будет? Очередная обеспокоенность?
показати весь коментар
04.06.2021 08:16 Відповісти
Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1005 Ще заплач ... і поприпрошуй-поблагай ...

Це про нього тут сектанти надривалися ? Ще один їхній =великий українець=.

Не те, що "канадська хохлорня" (с).
показати весь коментар
04.06.2021 08:17 Відповісти
Блинкен вот вроде умный мужик, а того не понимает, что из кацапа по определению само собой лезет дерьмо и подлость. Если кацапа заткнуть со всех сторон, он лопнет. В результате этого взрыва в дерьме будут все, особенно мы - мы, *****, рядом. А тебе, Блинкен, хоршо, до тебя разве что ветер немного вони донесет.
показати весь коментар
04.06.2021 08:20 Відповісти
Блінкен може говорить що-завгодно! А от зрозуміть що єдиний варіант протборства з Росією - силовий і її ж методами - пора!!! І робить це мовчки - не афішуючи! Росія страшно не любить коли її змушують "хлєбать кашу" яку заварюють за її власними рецептами!
показати весь коментар
04.06.2021 08:23 Відповісти
Ага,обязана.Кремль эти атаки походу и заказывает.
показати весь коментар
04.06.2021 08:41 Відповісти
Германия обязана пресечь бомбардировки со своей территории, - Монтгомери Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 372
показати весь коментар
04.06.2021 09:03 Відповісти
"Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен"
А с чужой можно? Ответ Путлера; Не мона, а нуно.Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6185
показати весь коментар
04.06.2021 09:27 Відповісти
Уровень образования у кацапов к сожалению для нас, в том числе и IT довольно высок, а возможностей применить свой умения крайне мало. Поэтому и пускаются во все тяжкие.
показати весь коментар
04.06.2021 09:29 Відповісти
Блинкин показывает западную наивность... как кремляди могут запретить то, что сами организовывают и чем руководят. это их государственная политика.
показати весь коментар
04.06.2021 09:36 Відповісти
а слабо Блинкину вместо политесов, проявить глубокую и суровую озабоченность ?

Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9893
показати весь коментар
04.06.2021 09:36 Відповісти
всмысле, пресечь?! она ж их возглавляет.
показати весь коментар
04.06.2021 09:50 Відповісти
Чмо позорное.
показати весь коментар
04.06.2021 09:55 Відповісти
Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае кибер атаки на Colonial Pipeline", - заявил Блинкен в интервью CNN. Хм..ммм..ммм......Блинкену(лично!)...
Я вам расскажу ..фантастику. Но вам ..принудительно!!!...придется в нее поверить. По сути вы имеете дело, не с хакерской группировкой, а с биологической нейросетью. Место подключения для атаки она выбирает произвольно. Это может быть и Китай и Северная Корея, да хоть Франция. Методы взлома паролей очень простые, эта нейросеть подключается удаленным доступом например к тому же сисадмину, и просто считывает пароль с....(вы не поверите!)...с его глаз. Вот именно поэтому действия хакеров..немножко странные и очень эффективные, как вы должны были заметить. Они нападают на больницы и университеты, разрабатывающие вакцину!!!???? Люди - хакеры такого не делают.

Да удаленный доступ, чтобы вы знали дает возможность просматривать нечто вроде фильма, который мы видим нашими глазами. У этой нейросети есть исполнительные элементы (ячейки) - это маленькие зеленые. ТОТТ!!!, еще раз тот, который взламывает, а это несколько ячеек, это группа зеленых, и один из них имеет свое условное имя. Его зовут ..Петрухан, по имени вируса, который поразил Украину.
Он очень нервничает, когда его так называют. В этой группе - он главный. Его возможности достаточно серьезные!!!!

Из всего мною сказанного, можно сделать вывод, ..ни одна страна в мире не может противостоять этим хакерам. Ибо..ибо это вовсе не хакеры, как таковые. Это не люди!!!!, и они ими никогда не были. Не привязывайтесь к внешнему облику. Но Россия как страна, наиболее поражена этой болезнью, это место где они пригнездились. И президент не кто иной как маленький зеленый......вот поэтому шаман Габышев был прав.
показати весь коментар
04.06.2021 10:20 Відповісти
Блинкен шутит ? мало кремляди насрали ?
показати весь коментар
04.06.2021 11:59 Відповісти
 
 