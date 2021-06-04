"Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен"

Как и любая другая страна, Россия, с территории которой, по мнению Вашингтона, ведутся кибератаки, обязана разыскивать и привлекать к ответственности киберпреступников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае кибератаки на Colonial Pipeline", - заявил Блинкен в интервью CNN.

По его словам, группировка, ответственная за кибератаку на Colonial Pipeline, находится в России.

"Поэтому, я считаю, что со стороны России имеется обязательство сделать так, чтобы это не продолжалось", - отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что американскому правительству и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак.

"Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру взяли на себя обязательства, а затем выполнили их, чтобы не укрывать преступные предприятия, которые участвуют в этих нападениях, а, наоборот, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", - добавил Блинкен.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют никакого отношения к властям РФ.

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Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.

ФБР приписало атаку на компанию JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что REvil и Sodinokibi - это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS.

Байден отмечал, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.

"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.