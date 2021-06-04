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Новости За рубежом
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киберпреступление (753) Россия (91269) США (23191) хакер (1118) Блинкен (749)

Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен

Как и любая другая страна, Россия, с территории которой, по мнению Вашингтона, ведутся кибератаки, обязана разыскивать и привлекать к ответственности киберпреступников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае кибератаки на Colonial Pipeline", - заявил Блинкен в интервью CNN.

По его словам, группировка, ответственная за кибератаку на Colonial Pipeline, находится в России.

"Поэтому, я считаю, что со стороны России имеется обязательство сделать так, чтобы это не продолжалось", - отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что американскому правительству и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак.

"Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру взяли на себя обязательства, а затем выполнили их, чтобы не укрывать преступные предприятия, которые участвуют в этих нападениях, а, наоборот, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", - добавил Блинкен.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют никакого отношения к властям РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кибератака остановила работу одной из крупнейших в мире компаний-поставщиков мясной продукции. Подозревают хакеров из РФ

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.

ФБР приписало атаку на компанию JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что REvil и Sodinokibi - это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS.

Байден отмечал, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.

"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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Топ комментарии
+12
какой то наивный, в России даже чихнуть никто не смеет без разрешения Путина, а тут какие то вольные кибергруппировки.
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04.06.2021 07:23
+10
Я хуДею с того, как параша (по словам Блинкена) привлечёт к ответственности за кибератаки своё ГРУ. Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5892
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04.06.2021 07:13
+9
Блинкен дурак или притворяется? Тут уже и не совсем понятно.
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04.06.2021 07:18
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Я хуДею с того, как параша (по словам Блинкена) привлечёт к ответственности за кибератаки своё ГРУ. Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5892
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04.06.2021 07:13 Ответить
"ИХТАМНЕТ!!!"
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04.06.2021 08:04 Ответить
Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8424
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04.06.2021 07:16 Ответить
Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8362
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04.06.2021 07:29 Ответить
І до речі, нехай за крим повернуть. Забравши свою вату в крим.

Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6073
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04.06.2021 07:18 Ответить
Блинкен дурак или притворяется? Тут уже и не совсем понятно.
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04.06.2021 07:18 Ответить
какой то наивный, в России даже чихнуть никто не смеет без разрешения Путина, а тут какие то вольные кибергруппировки.
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04.06.2021 07:23 Ответить
вірний помічник чмошника керрі, який любить потримати лаврушу за гудзика його ширінки та віддано заглядати кремлівським вурдалакам в очі.
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04.06.2021 08:26 Ответить
Чергове "занепокоєння"!!!
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04.06.2021 07:28 Ответить
"Поэтому, я считаю, что со стороны России имеется обязательство сделать так, чтобы это не продолжалось", - You forgot to say please- ты забыл сказать пожайлуста
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04.06.2021 07:54 Ответить
oh for gods sake , Blinkin....it is time to stop crying and kick some asses !
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04.06.2021 08:05 Ответить
Обязанв? Прямо так они и разбежались.
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04.06.2021 08:07 Ответить
Как можно пресечь деятельность ФСБшных подразделений в РФ, они там хозяева жизни😁😁😁😁
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04.06.2021 08:11 Ответить
Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен
==
А то что будет? Очередная обеспокоенность?
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04.06.2021 08:16 Ответить
Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1005 Ще заплач ... і поприпрошуй-поблагай ...

Це про нього тут сектанти надривалися ? Ще один їхній =великий українець=.

Не те, що "канадська хохлорня" (с).
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04.06.2021 08:17 Ответить
Блинкен вот вроде умный мужик, а того не понимает, что из кацапа по определению само собой лезет дерьмо и подлость. Если кацапа заткнуть со всех сторон, он лопнет. В результате этого взрыва в дерьме будут все, особенно мы - мы, *****, рядом. А тебе, Блинкен, хоршо, до тебя разве что ветер немного вони донесет.
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04.06.2021 08:20 Ответить
Блінкен може говорить що-завгодно! А от зрозуміть що єдиний варіант протборства з Росією - силовий і її ж методами - пора!!! І робить це мовчки - не афішуючи! Росія страшно не любить коли її змушують "хлєбать кашу" яку заварюють за її власними рецептами!
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04.06.2021 08:23 Ответить
Ага,обязана.Кремль эти атаки походу и заказывает.
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04.06.2021 08:41 Ответить
Германия обязана пресечь бомбардировки со своей территории, - Монтгомери Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 372
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04.06.2021 09:03 Ответить
"Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен"
А с чужой можно? Ответ Путлера; Не мона, а нуно.Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6185
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04.06.2021 09:27 Ответить
Уровень образования у кацапов к сожалению для нас, в том числе и IT довольно высок, а возможностей применить свой умения крайне мало. Поэтому и пускаются во все тяжкие.
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04.06.2021 09:29 Ответить
Блинкин показывает западную наивность... как кремляди могут запретить то, что сами организовывают и чем руководят. это их государственная политика.
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04.06.2021 09:36 Ответить
а слабо Блинкину вместо политесов, проявить глубокую и суровую озабоченность ?

Росія зобов'язана припинити кібератаки зі своєї території, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9893
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04.06.2021 09:36 Ответить
всмысле, пресечь?! она ж их возглавляет.
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04.06.2021 09:50 Ответить
Чмо позорное.
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04.06.2021 09:55 Ответить
Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае кибер атаки на Colonial Pipeline", - заявил Блинкен в интервью CNN. Хм..ммм..ммм......Блинкену(лично!)...
Я вам расскажу ..фантастику. Но вам ..принудительно!!!...придется в нее поверить. По сути вы имеете дело, не с хакерской группировкой, а с биологической нейросетью. Место подключения для атаки она выбирает произвольно. Это может быть и Китай и Северная Корея, да хоть Франция. Методы взлома паролей очень простые, эта нейросеть подключается удаленным доступом например к тому же сисадмину, и просто считывает пароль с....(вы не поверите!)...с его глаз. Вот именно поэтому действия хакеров..немножко странные и очень эффективные, как вы должны были заметить. Они нападают на больницы и университеты, разрабатывающие вакцину!!!???? Люди - хакеры такого не делают.

Да удаленный доступ, чтобы вы знали дает возможность просматривать нечто вроде фильма, который мы видим нашими глазами. У этой нейросети есть исполнительные элементы (ячейки) - это маленькие зеленые. ТОТТ!!!, еще раз тот, который взламывает, а это несколько ячеек, это группа зеленых, и один из них имеет свое условное имя. Его зовут ..Петрухан, по имени вируса, который поразил Украину.
Он очень нервничает, когда его так называют. В этой группе - он главный. Его возможности достаточно серьезные!!!!

Из всего мною сказанного, можно сделать вывод, ..ни одна страна в мире не может противостоять этим хакерам. Ибо..ибо это вовсе не хакеры, как таковые. Это не люди!!!!, и они ими никогда не были. Не привязывайтесь к внешнему облику. Но Россия как страна, наиболее поражена этой болезнью, это место где они пригнездились. И президент не кто иной как маленький зеленый......вот поэтому шаман Габышев был прав.
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04.06.2021 10:20 Ответить
Блинкен шутит ? мало кремляди насрали ?
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04.06.2021 11:59 Ответить
 
 