Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Как и любая другая страна, Россия, с территории которой, по мнению Вашингтона, ведутся кибератаки, обязана разыскивать и привлекать к ответственности киберпреступников.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае кибератаки на Colonial Pipeline", - заявил Блинкен в интервью CNN.
По его словам, группировка, ответственная за кибератаку на Colonial Pipeline, находится в России.
"Поэтому, я считаю, что со стороны России имеется обязательство сделать так, чтобы это не продолжалось", - отметил он.
Госсекретарь США подчеркнул, что американскому правительству и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак.
"Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру взяли на себя обязательства, а затем выполнили их, чтобы не укрывать преступные предприятия, которые участвуют в этих нападениях, а, наоборот, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", - добавил Блинкен.
7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют никакого отношения к властям РФ.
Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.
ФБР приписало атаку на компанию JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что REvil и Sodinokibi - это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России.
В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS.
Байден отмечал, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.
"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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А то что будет? Очередная обеспокоенность?
Це про нього тут сектанти надривалися ? Ще один їхній =великий українець=.
Не те, що "канадська хохлорня" (с).
А с чужой можно? Ответ Путлера; Не мона, а нуно.
Я вам расскажу ..фантастику. Но вам ..принудительно!!!...придется в нее поверить. По сути вы имеете дело, не с хакерской группировкой, а с биологической нейросетью. Место подключения для атаки она выбирает произвольно. Это может быть и Китай и Северная Корея, да хоть Франция. Методы взлома паролей очень простые, эта нейросеть подключается удаленным доступом например к тому же сисадмину, и просто считывает пароль с....(вы не поверите!)...с его глаз. Вот именно поэтому действия хакеров..немножко странные и очень эффективные, как вы должны были заметить. Они нападают на больницы и университеты, разрабатывающие вакцину!!!???? Люди - хакеры такого не делают.
Да удаленный доступ, чтобы вы знали дает возможность просматривать нечто вроде фильма, который мы видим нашими глазами. У этой нейросети есть исполнительные элементы (ячейки) - это маленькие зеленые. ТОТТ!!!, еще раз тот, который взламывает, а это несколько ячеек, это группа зеленых, и один из них имеет свое условное имя. Его зовут ..Петрухан, по имени вируса, который поразил Украину.
Он очень нервничает, когда его так называют. В этой группе - он главный. Его возможности достаточно серьезные!!!!
Из всего мною сказанного, можно сделать вывод, ..ни одна страна в мире не может противостоять этим хакерам. Ибо..ибо это вовсе не хакеры, как таковые. Это не люди!!!!, и они ими никогда не были. Не привязывайтесь к внешнему облику. Но Россия как страна, наиболее поражена этой болезнью, это место где они пригнездились. И президент не кто иной как маленький зеленый......вот поэтому шаман Габышев был прав.