Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років

Міністерка соцполітики Марина Лазебна вважає, що Верховна Рада повинна прийняти в максимально короткі терміни законопроєкт №4668 щодо вдосконалення пенсійного законодавства.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами міністра, цей законопроєкт потрібно прийняти на поточній сесії Верховної Ради.

Вона пояснила, що якщо законопроєкт не буде прийнятий, то міністерству буде складно закласти в Держбюджеті на наступний рік кошти для цих виплат.

"У цьому законопроєкті передбачена індексація пенсій для всіх без винятку пенсіонерів. І фіксується дата 1 березня. Без всяких політичних маніпуляцій. Тобто приходить перше березня - індексується пенсія", - пояснила Лазебна.

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Відповідаючи на запитання журналістів про збільшення пенсійного віку, глава Мінсоцполітики сказав, що це ініціатива народних депутатів.

"Моя позиція така, в 2017 році була прийнята така пенсійна реформа, де були підвищені вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії. Тобто щороку десять років ця вимога підвищується. У 2028 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно, щоб у людини, у жінки або у чоловіка, був стаж 35 років. Скажіть будь ласка, скільки людей в 2028 року матимуть таке право? А якщо немає такого стажу, то ти маєш право піти на пенсію в 63-65 років. Тобто я вважаю, що так звана пенсійна реформа 2017 року вже де-факто підвищує пенсійний вік для людей", - пояснила Лазебна.