Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерка соцполітики Марина Лазебна вважає, що Верховна Рада повинна прийняти в максимально короткі терміни законопроєкт №4668 щодо вдосконалення пенсійного законодавства.
Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами міністра, цей законопроєкт потрібно прийняти на поточній сесії Верховної Ради.
Вона пояснила, що якщо законопроєкт не буде прийнятий, то міністерству буде складно закласти в Держбюджеті на наступний рік кошти для цих виплат.
"У цьому законопроєкті передбачена індексація пенсій для всіх без винятку пенсіонерів. І фіксується дата 1 березня. Без всяких політичних маніпуляцій. Тобто приходить перше березня - індексується пенсія", - пояснила Лазебна.
Відповідаючи на запитання журналістів про збільшення пенсійного віку, глава Мінсоцполітики сказав, що це ініціатива народних депутатів.
"Моя позиція така, в 2017 році була прийнята така пенсійна реформа, де були підвищені вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії. Тобто щороку десять років ця вимога підвищується. У 2028 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно, щоб у людини, у жінки або у чоловіка, був стаж 35 років. Скажіть будь ласка, скільки людей в 2028 року матимуть таке право? А якщо немає такого стажу, то ти маєш право піти на пенсію в 63-65 років. Тобто я вважаю, що так звана пенсійна реформа 2017 року вже де-факто підвищує пенсійний вік для людей", - пояснила Лазебна.
Будь ласка, зачекайте...
Адже збільшення пенсійного віку до 63-65 років уже відбулось. а тепер до 61.......
В мене, наприклад, з інститутом разом (Статтею 56 Закону 1058 передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах) до 60 років буде 43 роки стажу. А тепер прийдеться до 44 років стажу працювати.
Дурдом
@durdominua
Ти їі бачив , що варнякаєш ?
Но... нет )
Пенсійна реформа 2011 року.
Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років.
Пенсійна реформа 2017 року.
Якщо стаж є меншим 25, але більшим 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки,
Якщо стаж становить від 15 до 16 років - вихід на пенсію посувається до 65 років,
Ті, в кого немає страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію від 65 років,
Додатковий страховий стаж, але не більше 5 років, можна буде купити.
Від 2021 року відбуватиметься автоматична індексація.
- Державні службовці, судді, прокурори, науковці, працівники освіти на інші категорії працівників, які отримували "спеціальні" пенсії та мали окремі умови виходу на пенсію за 15 різними окремими законами, втрачають право виходу на пенсію "за вислугою років", а пенсії для них нараховуватимуться за загальними правилами
Любители зеленых соплей должны страдать всю оставшуюся жизнь за свой выбор.
Единственная цель очередного закона о повышении пенсионного возраста - уменьшить объемы выплат пенсий. Никаких других причин для этого нет. Причем в Украине давно пора не повышать, а снижать пенсионный возраст, поскольку никаких проблем с рабочей силой нет.
Такое мнение высказал в сегодняшнем комментарии для «Главреда» экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
У нас стабильный профицит рабочей силы - количество граждан, которые не работают, намного превышает количество даже потенциально возможных рабочих мест для них.
Потому пенсионный возраст нужно не повышать, а снижать, поскольку его повышение увеличивает предложения на рынке труда. Увеличение предложений приводит к снижению уровня оплаты труда, потому что по законам экономики, чем больше предложений, тем ниже спрос и цены.
В данном случае, труд - это такой же товар: чем больше предложения рабочей силы, тем ниже ее стоимость. А значит и больше шансов на то, что граждане в мобильном возрасте (как правило, это более молодые) будут предпочитать свалить из Украины куда глаза глядят, чтобы хоть где-то найти работу.
Следовательно, данная инициатива приведет к тому, что количество пенсионеров у нас будет постепенно уменьшаться, причем количество тех, кто не вышел на пенсию и будет усиливать нагрузку на рынок труда - увеличиваться, а количество молодежи, которая сможет получить работу - уменьшаться.
И эта молодежь будет вынуждена искать себе работу за рубежом. В результате снижение стоимости и уровня оплаты труда приведет к тому, что в Пенсионном фонде опять будет дефицит средств и скорость его прироста будет превышать скорость снижения количества пенсионеров.
То есть этим в Украине запустят цепную реакцию: повышаем пенсионный возраст, увеличиваем давление на рынок труда, снижаем уровень оплат, уменьшаем доходы ПФ и все пошло по-новой. И тогда вместо решения одной старой проблемы это создаст много новых.
Причем проблемы эти будут уже на уровне государственной безопасности, поскольку страна, из которой будет массово уезжать молодежь через некоторое время обречена на захват соседями. Просто в силу того, что здесь некому будет жить и некому ее защищать.
***
Как на днях сообщала «Экономика от Пророка», Зе-власть готовит очередное повышение пенсионного возраста:
При Гройсмане был принят закон, что 1 марта ежегодно проводится индексация пенсий! Какого хрена опять это принимать и выдавать за свое досягнення????
Кстати, зеленая плесень ни в 20 г, ни в 21ом году эту норму НЕ выполнила!
Как надоела бесконечная зеленая брехня и пиар на том, что сделали "попередники", выдают чужие достижения за свои! Но лохторат с памятью рыбки гуппи это схавает...