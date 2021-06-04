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ВООЗ заявила про нестачу вакцин у рамках програми COVAX

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ заявила про нестачу вакцин у рамках програми COVAX

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про можливі проблеми в реалізації програми COVAX через нестачу доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє France24.

"Ми прогнозуємо нестачу, якщо не отримаємо дози. Ми все ще не на правильному шляху: у нас немає достатньої кількості доз для низки країн, які ми повинні отримати в певні терміни, щоб допомогти світу вийти з цієї ситуації (пандемії - ред.)" , - заявив помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

За його словами, обіцянки пожертвувати 150 млн доз вакцин через COVAX були "чудовим початком", але зараз існують "дві великі проблеми".

"По-перше, дуже мало пожертвувань заплановано в період червень-липень, а це означає, що ми все ще будемо мати проміжок дефіциту. Інша проблема полягає тільки в обсязі. Якщо ми збираємося досягти рівня вакцинації принаймні 30-40% населення світу цього року, то ми повинні вакцинувати ще 250 млн людей у період від сьогодні до кінця вересня", - зазначив він.

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По его словам, обещания пожертвовать 150 млн доз вакцин через COVAX были "замечательным началом", но сейчас существуют "две большие проблемы".

ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX - Цензор.НЕТ 4462
Цыгану ещё бабла хочется. Жертвуйте, богатые дуралеи.
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04.06.2021 21:30 Відповісти
так ти не догнав, що це за жертвування? южнокорейська астразенека була поставлена як подарунок в Україну щоб не скисла, бо була строком годності до 31.05.21 і скоріш за все цю кількість не встигали уколоти в південній кореї. а зараз усі налагодили свої потужності з вакцинації і встигають уколоти усю, що закупили, тому дарувати, читай викидати-утилізовувати нічого.
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04.06.2021 22:41 Відповісти
Схоже вакцинація в Україні скоро завершиться(
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04.06.2021 21:32 Відповісти
Пока она хорошо продается то халявы не будет. Даже кацапы своё население не прививает а торгуют вакциной за кордоном.
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04.06.2021 21:46 Відповісти
А где возможно найти подробную инкструкцию по той или иной вакцине?Ведь даже на простое лекарство продающееся без рецепта имеется инструкция на два листа А4 по его применению и про противопоказания.Так кто мне ответит какая вакцина мне противопоказана и мне поможет а не угробит а все спишут на ковид.
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04.06.2021 23:01 Відповісти
Странно звучит,нехватка вакцины.Если только посчитать по информации СМИ сколько минздрав доз вакцины закупил и сколько вакцинированых то покрайней мере 50%населения уже должно было вакцинировано по второму кругу.Так куда подевалась вацина или была ли она в стране в том количестве на которое были списаны деньги?
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04.06.2021 23:07 Відповісти
Дьявол як завжди криється в деталях. Те що вони вещають, це як правило договори про наміри, з відстроченими поставками (по капелькам). А от так щоб привезли 10-20 мільйонів доз тут і зараз такого не було і скоро не буде.
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05.06.2021 00:36 Відповісти
Пару дней назад Нидерланды отказались от ширяния джонсоном из-за побочек. Так что скоро фонд пополнится.
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04.06.2021 23:29 Відповісти
А сам эфиопский гоминид-то где ? Жив ещё курилка ?
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05.06.2021 01:12 Відповісти
 
 