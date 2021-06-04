ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможных проблемах в реализации программы COVAX из-за нехватки доз вакцин против коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает France24.

"Мы прогнозируем нехватку, если не получим дозы. Мы все еще не на правильном пути: у нас нет достаточного количества доз по ряду стран, которые мы должны получить в определенные сроки, чтобы помочь миру выйти из этой ситуации (пандемии - ред.)", - заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

По его словам, обещания пожертвовать 150 млн доз вакцин через COVAX были "замечательным началом", но сейчас существуют "две большие проблемы".

"Во-первых, очень мало пожертвований запланированы в период июнь-июль, а это значит, что мы все еще будем иметь промежуток дефицита. Другая проблема заключается только в объеме. Если мы собираемся достичь уровня вакцинации по крайней мере в 30-40% населения мира в этом году , то мы должны вакцинировать еще 250 млн людей в период с сегодняшнего дня до конца сентября ", - отметил он.

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