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ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможных проблемах в реализации программы COVAX из-за нехватки доз вакцин против коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает France24.

"Мы прогнозируем нехватку, если не получим дозы. Мы все еще не на правильном пути: у нас нет достаточного количества доз по ряду стран, которые мы должны получить в определенные сроки, чтобы помочь миру выйти из этой ситуации (пандемии - ред.)", - заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

По его словам, обещания пожертвовать 150 млн доз вакцин через COVAX были "замечательным началом", но сейчас существуют "две большие проблемы".

"Во-первых, очень мало пожертвований запланированы в период июнь-июль, а это значит, что мы все еще будем иметь промежуток дефицита. Другая проблема заключается только в объеме. Если мы собираемся достичь уровня вакцинации по крайней мере в 30-40% населения мира в этом году , то мы должны вакцинировать еще 250 млн людей в период с сегодняшнего дня до конца сентября ", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНИСЕФ доставил в Украину 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

Автор: Роман Свиридович
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По его словам, обещания пожертвовать 150 млн доз вакцин через COVAX были "замечательным началом", но сейчас существуют "две большие проблемы".

ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX - Цензор.НЕТ 4462
Цыгану ещё бабла хочется. Жертвуйте, богатые дуралеи.
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04.06.2021 21:30 Ответить
так ти не догнав, що це за жертвування? южнокорейська астразенека була поставлена як подарунок в Україну щоб не скисла, бо була строком годності до 31.05.21 і скоріш за все цю кількість не встигали уколоти в південній кореї. а зараз усі налагодили свої потужності з вакцинації і встигають уколоти усю, що закупили, тому дарувати, читай викидати-утилізовувати нічого.
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04.06.2021 22:41 Ответить
Схоже вакцинація в Україні скоро завершиться(
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04.06.2021 21:32 Ответить
Пока она хорошо продается то халявы не будет. Даже кацапы своё население не прививает а торгуют вакциной за кордоном.
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04.06.2021 21:46 Ответить
А где возможно найти подробную инкструкцию по той или иной вакцине?Ведь даже на простое лекарство продающееся без рецепта имеется инструкция на два листа А4 по его применению и про противопоказания.Так кто мне ответит какая вакцина мне противопоказана и мне поможет а не угробит а все спишут на ковид.
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04.06.2021 23:01 Ответить
Странно звучит,нехватка вакцины.Если только посчитать по информации СМИ сколько минздрав доз вакцины закупил и сколько вакцинированых то покрайней мере 50%населения уже должно было вакцинировано по второму кругу.Так куда подевалась вацина или была ли она в стране в том количестве на которое были списаны деньги?
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04.06.2021 23:07 Ответить
Дьявол як завжди криється в деталях. Те що вони вещають, це як правило договори про наміри, з відстроченими поставками (по капелькам). А от так щоб привезли 10-20 мільйонів доз тут і зараз такого не було і скоро не буде.
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05.06.2021 00:36 Ответить
Пару дней назад Нидерланды отказались от ширяния джонсоном из-за побочек. Так что скоро фонд пополнится.
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04.06.2021 23:29 Ответить
А сам эфиопский гоминид-то где ? Жив ещё курилка ?
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05.06.2021 01:12 Ответить
 
 