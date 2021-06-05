Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 3,7 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи становить 172 млн 592 тис. 440 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 712 тис. 570 осіб.

Серед країн із понад 15 млн випадками зараження COVID-19 - США, Індія і Бразилія.

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Лідером за кількістю тих, які заразилися і померли, залишаються США, де виявлено загалом 33 млн 346 тис. 91 інфікованого COVID-19, а кількість померлих зросла до 597 тис.

Друге місце за кількістю інфікованих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 28 млн 694 тис. 879, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 344 тис. 82.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 841 тис. 408 хворих, із них померло 470 тис. 842 людини.

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За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 478,2. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 840 осіб, в Індії - 247, у Бразилії - 2 тис. 201.