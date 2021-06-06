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Програма "Доступні ліки" розшириться на препарати-інсуліни, - НСЗУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Програма

Мета Національної служби здоров'я - зробити, щоб всі пацієнти могли отримати інсулін.

Подробиці розповіла спікерка Національної служби здоров'я Христина Петрик в програмі "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"У другій половині року Національна служба здоров'я починає адмініструвати реімбурсацію (процес, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність ліків і медпослуг для населення. - Ред.) препаратів-інсулінів. Це важливий проєкт, багатьом людям потрібен цей препарат, за нашими підрахунками, це близько 200 тисяч. Наша мета — зробити доступ до цих препаратів простішим, зрозумілішим, і щоб всі пацієнти могли отримати інсулін", — сказала вона.

Петрик пояснила, як пацієнти зможуть отримувати ліки.

"Реімбурсація буде впроваджуватися поступово. Власне, це електронний рецепт, за яким можна отримувати препарати в аптеці, у якої буде договір на реімбурсацію. Тобто буде зрозуміло, яка це аптека, там будуть відповідні наклейки, у нас є електронна карта з усіма аптеками, які працюють щодо реімбурсації. Також можна зателефонувати за контактним номером 1677, там підкажуть, де знаходиться найближча аптека, де можна отримати препарат. Тобто буде зрозумілий маршрут пацієнта. Збільшується кількість аптек - цього року 10 тис. по всій Україні підписали договір, це показує, що модель державного і приватного партнерства діє", — сказала вона.

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После того как Украина отменила бесплатные закупки импортного инсулина (Берлин Хеми конкретно) и перевела всех диабетиков на "монотард", умерло много диабетиков, в том числе и мой дед, который, воевал. Но это было еще в 90-х. А потом началась эпоха 2000-х - чем дальше война, тем моложе ветераны.
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06.06.2021 23:23 Відповісти
а сейчас, примерно с 2012 года, импортный инсулин выдают БЕСПЛАТНО. А когда берлин-хеми втечение 2 лет не закупали при Януковиче, я матери покупал его САМ, и она до сих пор жива.
Сейчас она получает нужный инсулин БЕСПЛАТНО. И тест-полоски тоже.
И так было даже во время войны, и до сих пор - бесплатно. Так что не кизди.
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07.06.2021 10:30 Відповісти
Не полностью, там 10 или 15% нужно проплачивать. Проценты определяют по анализу среднего сахара за 3 или 6 месяцев. Есть норма (не знаю кто и по каким критериям её придумал), но мы ни как в неё не попадаем. А инсулин (тот на который нас перевели) стоит совсем не мало!
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07.06.2021 11:41 Відповісти
сделайте людям безплатное лечение при онкологии а то ляди гибнут не имея возможности лечиться -вы не заберете на тот свет миллиарды !дайте пожить бедным людям
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07.06.2021 00:45 Відповісти
ты уже заплатил милиларды налогов, чтобы оплачивать миллиарды на лечение онкологии?
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07.06.2021 10:28 Відповісти
вы не заберете на тот свет миллиарды !дайте пожить бедным людям

ПРОСТО НЕ ВОРУЙТЕ ВСЁ ЧТО ВИДЕТЕ ОСТАВТЕ ХОТЬ ЧТО ТО НА ЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЯМ
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07.06.2021 10:34 Відповісти
 
 