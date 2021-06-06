РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5100 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье
5 843 6
лекарства (1188) инсулин (26) НСЗУ (170)

Программа "Доступные лекарства" расширится на препараты-инсулины, - НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Программа

Цель Национальной службы здоровья - сделать, чтобы все пациенты могли получить инсулин.

Подробности рассказала спикер Национальной службы здоровья Кристина Петрик в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Во второй половине года Национальная служба здоровья начинает администрировать реимбурсацию (процесс, при помощи которого система здравоохранения влияет на доступность лекарств и медуслуг для населения. - Ред.) препаратов-инсулинов. Это важный проект, многим людям требуется этот препарат, по нашим подсчетам, это около 200 тысяч. Наша цель - сделать доступ к этим препаратам проще, понятнее, и чтобы все пациенты могли получить инсулин", - сказала она.

Петрик объяснила, как пациенты смогут получать лекарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту

"Реимбурсация будет внедряться постепенно. Собственно, это электронный рецепт, по которому можно получать препараты в аптеке, у которой будет договор на реимбурсацию. То есть будет понятно, какая это аптека, там будут соответствующие наклейки, у нас есть электронная карта со всеми аптеками, которые работают по реимбурсации. Также можно позвонить по контактному номеру 1677, там подскажут, где находится ближайшая аптека, где можно получить препарат. То есть будет понятен маршрут пациента. Увеличивается количество аптек - в этом году 10 тыс. по всей Украине подписали договор, это показывает, что модель государственного и частного партнерства действует", - сказала она.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
После того как Украина отменила бесплатные закупки импортного инсулина (Берлин Хеми конкретно) и перевела всех диабетиков на "монотард", умерло много диабетиков, в том числе и мой дед, который, воевал. Но это было еще в 90-х. А потом началась эпоха 2000-х - чем дальше война, тем моложе ветераны.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:23 Ответить
а сейчас, примерно с 2012 года, импортный инсулин выдают БЕСПЛАТНО. А когда берлин-хеми втечение 2 лет не закупали при Януковиче, я матери покупал его САМ, и она до сих пор жива.
Сейчас она получает нужный инсулин БЕСПЛАТНО. И тест-полоски тоже.
И так было даже во время войны, и до сих пор - бесплатно. Так что не кизди.
показать весь комментарий
07.06.2021 10:30 Ответить
Не полностью, там 10 или 15% нужно проплачивать. Проценты определяют по анализу среднего сахара за 3 или 6 месяцев. Есть норма (не знаю кто и по каким критериям её придумал), но мы ни как в неё не попадаем. А инсулин (тот на который нас перевели) стоит совсем не мало!
показать весь комментарий
07.06.2021 11:41 Ответить
сделайте людям безплатное лечение при онкологии а то ляди гибнут не имея возможности лечиться -вы не заберете на тот свет миллиарды !дайте пожить бедным людям
показать весь комментарий
07.06.2021 00:45 Ответить
ты уже заплатил милиларды налогов, чтобы оплачивать миллиарды на лечение онкологии?
показать весь комментарий
07.06.2021 10:28 Ответить
вы не заберете на тот свет миллиарды !дайте пожить бедным людям

ПРОСТО НЕ ВОРУЙТЕ ВСЁ ЧТО ВИДЕТЕ ОСТАВТЕ ХОТЬ ЧТО ТО НА ЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЯМ
показать весь комментарий
07.06.2021 10:34 Ответить
 
 