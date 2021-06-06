Программа "Доступные лекарства" расширится на препараты-инсулины, - НСЗУ

Цель Национальной службы здоровья - сделать, чтобы все пациенты могли получить инсулин.

Подробности рассказала спикер Национальной службы здоровья Кристина Петрик в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Во второй половине года Национальная служба здоровья начинает администрировать реимбурсацию (процесс, при помощи которого система здравоохранения влияет на доступность лекарств и медуслуг для населения. - Ред.) препаратов-инсулинов. Это важный проект, многим людям требуется этот препарат, по нашим подсчетам, это около 200 тысяч. Наша цель - сделать доступ к этим препаратам проще, понятнее, и чтобы все пациенты могли получить инсулин", - сказала она.

Петрик объяснила, как пациенты смогут получать лекарства.

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"Реимбурсация будет внедряться постепенно. Собственно, это электронный рецепт, по которому можно получать препараты в аптеке, у которой будет договор на реимбурсацию. То есть будет понятно, какая это аптека, там будут соответствующие наклейки, у нас есть электронная карта со всеми аптеками, которые работают по реимбурсации. Также можно позвонить по контактному номеру 1677, там подскажут, где находится ближайшая аптека, где можно получить препарат. То есть будет понятен маршрут пациента. Увеличивается количество аптек - в этом году 10 тыс. по всей Украине подписали договор, это показывает, что модель государственного и частного партнерства действует", - сказала она.