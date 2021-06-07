Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті

Суд у справі про катастрофу рейсу MH17 у понеділок, 7 червня, розпочинає розгляд справи по суті.

Засідання суду має розпочатися о 10:00 за місцевим часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.