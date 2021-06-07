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Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті

Суд у справі про катастрофу рейсу MH17 у понеділок, 7 червня, розпочинає розгляд справи по суті.

Засідання суду має розпочатися о 10:00 за місцевим часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців. ФОТО

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А за ручки дверей будет браться только в перчатках, чай в стакане проверять счетчиком Гейгера, а мимо незаштоеных окон проходить пригнувшись, без охраны за забор - ни ногой... Не жизнь, а мечта кацапа. Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті - Цензор.НЕТ 5399
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07.06.2021 08:17
+2
Бункерний, на вихід з речами.
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07.06.2021 07:42
+2
С Вами, пытался очень аккуратно пообщаться парашинский представитель.
Так, нежно и мягко рассказывал про производственную и технологическую линию ракет и так некорректно забыл рассказать про хирургический зажим в теле пилота "боинга", который нашли голландцы. Кацапьё)))
Правильно его послали)))
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08.06.2021 10:19
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Бункерний, на вихід з речами.
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07.06.2021 07:42 Відповісти
Мы уже по сути, всё знаем про компьютер, там где кнопки, там кажется перёд !
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07.06.2021 07:43 Відповісти
З Вашим п.і.б. писати муйню повинно бути соромно, чоловіче.
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07.06.2021 07:48 Відповісти
ЮЛI - ВОЛЮ!
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07.06.2021 07:59 Відповісти
Доживет пуйло до глубокой старости в своей скромной резиденции в Сочи. Питание хорошее, воздух чистых, положительные эмоции. Что еще нужно бедному мокше?!
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07.06.2021 08:01 Відповісти
А за ручки дверей будет браться только в перчатках, чай в стакане проверять счетчиком Гейгера, а мимо незаштоеных окон проходить пригнувшись, без охраны за забор - ни ногой... Не жизнь, а мечта кацапа. Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті - Цензор.НЕТ 5399
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07.06.2021 08:17 Відповісти
то ж рай для нього
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07.06.2021 08:41 Відповісти
А он и сейчас уже практически так и живет.
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07.06.2021 08:47 Відповісти
Он не живет, а существует.
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07.06.2021 10:21 Відповісти
суд судом судами ..им самим не стыдно 7 лет дрочить когда куча фактов есть ,но в рыфы в новой конституции прописали - что ложили они на международные суды ..они уже подготовились к результату этого суда и после результата будут продавать газ Европе ..лицемерие ЕС просто зашкаливает ...никто же путлера не может наказать типа в угол егопоставить на 30 минут ?
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07.06.2021 09:05 Відповісти
Единственная реальная привязка гибели Боинга от российской зенитной ракеты из ЗРК "БУК" - это 1,5 поражающих элемента типа "бабочка", якобы извлечённых из обломков самолёта. Причём если один целый поражающий элемент это точно "бабочка", то второй элемент, это только половинка похожего на "бабочку". Отличие ракет украинских ЗРК "БУК" от российских ракет таких же ЗРК только в этом поражающем элементе: в украинских ракетах 2 поражающих элемента, а в российских ракетах эти 2 элемента + элемент "бабочка". При этом, количество каждого поражающего элемента в боеголовке одной зенитной ракеты ЗРК "БУК" (украинской или российской) примерно равное и составляет от 2800 до 3200 штук каждого вида элементов. Если остальные 2 элемента в обломках Боинга и в телах экипажа и пассажиров нашли по 300-400 штук каждого вида, то этого главного идентифицирующего элемента всего 1,5 штуки. Такое соотношение противоречит элементарной математической случайности. Если убрать из дела эти 1,5 элемента "бабочка", то получается, что Боинг был сбит украинской ракетой. Такое впечатление, что эти 2 "бабочки" от российской ракеты голландские следователи нашли (или им их дали) где-то в другом месте и присоединили к найденным на месте гибели Боинга, чтобы можно было говорить о российском следе.
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07.06.2021 10:01 Відповісти
Хех ...
Якщо ракети попереднього зразка однакові, то чому ви її називаєте саме "українська" ??
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07.06.2021 10:37 Відповісти
Ракеты для украинских ЗРК "БУК" более старые (ещё производства СССР) и имеют по 2 поражающих элемента в боевой части ракеты. Завод, который производил и производит ракеты для ЗРК "БУК" находится на территории России. У Украины нет производства и возможности изготовить новые зенитные ракеты для "Буков", поэтому, в Украине продлевают сроки их использования. А в России последние такие ракеты (в связи с истечением срока их годности) сдали в утиль ещё в 2010-2011 годах и заменили их более новыми и более современными ракетами, где к двум ранее имевшимся поражающим элементами добавился ещё и третий элемент - "бабочка". Такие ракеты (с 3 поражающими элементами) в Украину не поставлялись. Поэтому, по наличию в обломках самолёта и в телах погибших летчиков и пассажиров видов поражающих элементов можно идентифицировать принадлежность ракеты (если 2 элемента, то это была украинская ракета, а если 3 элемента, то самолёт был сбит российской ракетой).
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07.06.2021 12:55 Відповісти
1. А в России последние такие ракеты (в связи с истечением срока их годности) сдали в утиль ещё в 2010-2011 годах - це Ви смілово так відрапортували.

2. Були Буки захоплені у Грузії.
3. Є інші свідчення привозу цього Бука з територ. Росії.
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07.06.2021 15:22 Відповісти
Заводской срок годности ракет ЗРК "БУК" - 25 лет. После этого, нет никаких гарантий (завод-изготовитель отказывается гарантировать), что 25-летняя ракета сможет не то что сбить самолёт, а и вообще взлететь и полететь куда нужно. Последние такие ракеты были изготовлены ещё в середине 80-х годов, поэтому, в России их списали, как только подошёл предельный срок. К тому же, российский завод-изготовитель ракет для ЗРК "БУК" к 2010г. выпустил уже несколько более современных модификаций (с более современной системой самонаведения и с другим набором поражающих элементов). В Украине за неимением возможности замены провели модернизацию советских ЗРК и советских зенитных ракет и продлили их срок ещё на 10-20 лет. А в Грузии российской армией были захвачены зенитные ракеты совсем другой модификации, чем та ракета, что была использована при сбитии Боинга.
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07.06.2021 18:37 Відповісти
Сколько дней обломки самолета и тела находились на подконтрольной России территории до доступа туда экчпертов? Что-то мешало россиянам обнаружить в них двутавровые элементы и извлечь их?
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07.06.2021 10:38 Відповісти
экспертов
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07.06.2021 10:51 Відповісти
Если извлечь 300-400 таких элементов из обломков самолёта и из тел погибших, то наверняка останутся хоть какие-то следы такого извлечения (разрезы, разломы, ещё что-нибудь странное и не характерное, особенно в телах погибших). А так голландская следственная группа за все 6,5 лет расследования вообще не заикалась о каких-либо следах вмешательства в вещественные доказательства по делу.
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07.06.2021 14:26 Відповісти
Вы очень поверхностно относитесь к задаче. Небольшой обломок самолета просто исчезает, в большом слегка деформируют отверстие (там характерных отверстий будет не так и много, есть ряд ориентаций встречи с обшивкой, когда, например, квадратный и двутавровый (галстук-бабочка) этемент оставят одинаковые отверстия).
С телами проще - либо отделить часть тела с таким элементом внутри (типа пропала после травматической ампутации при падении) либо после извлечения ту часть тела размозжить - при падении с той высоты это подозрений не вызовет.
Мне одному кажется, что тут далеко не все элементы обшивки? А куда они подевались?
Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті - Цензор.НЕТ 6712
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07.06.2021 15:45 Відповісти
Поражающие элементы извлекают не из сквозных отверстий, а из глухих. Если извлекать такой элемент из глухого отверстия, то останется какое-то странное повреждение. К тому же, как узнать, какого вида поражающий элемент засел в корпусе (внутри обломка) самолёта или в теле погибшего человека, пока его не извлечёшь оттуда. А ведь около 700 поражающих элементов двух других видов также нашли и достали голландские эксперты. Насколько мне известно, на территории падения самолёта осталось до 10 тонн обломков Боинга, но голландцы проявили полное равнодушие к их судьбе и эти обломки до сих пор хранятся где-то на неподконтрольной территории. От того на фото и нет значительной части самолёта.
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07.06.2021 18:52 Відповісти
"Поражающие элементы извлекают не из сквозных отверстий, а из глухих." плохо, когда собеседник считает Вас идиотом. Он становится многословным до невыносимости.

Яуже писал "С телами проще - либо отделить часть тела с таким элементом внутри (типа пропала после травматической ампутации при падении) либо после извлечения ту часть тела размозжить - при падении с той высоты это подозрений не вызовет." Что вы там найдете, если тело просветили на рентгене и части тел с двутавровыми элементами либо удалили, имитировав травматическую ампутацию, либо хирургическим путем (извлекателем пуль) и после извлечения ту часть тела размозжить, при падении с той высоты это подозрений не вызовет.
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07.06.2021 21:41 Відповісти
Ну, а слепое отверстие в обшивке там физически невозможно - поражаюшие элементы толще обшивки Боинга. Там довольно немного мест, которые могут задержать такой элемент и один из них - плотный жгут проводов, где его и нашли.
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07.06.2021 22:23 Відповісти
Вы всерьез полагаете, что в России продают детские кроватки в виде пусковой установки "Бук" чтобы извращенно гордиться "преступлениями украинских ПВОшников"? А российские СМИ лихорадочно выдавали кучи фейков, чтобы помочь "украинским ПВОшникам" уйти от ответственности? И фото пятикилометрового самолета от руссоСМИ - правда, а те фото ПУ ЗРК "Бук" без одной ракеты, что тайком вывозили из ОРДЛО в Россию - все подделки?
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07.06.2021 17:21 Відповісти
Голландский суд уже ловил на фальсификации наше СБУ по делу о сбитом Боинге, когда предоставленная СБУ аудиозапись телефонных разговоров по одному из подозреваемых оказалась урезанной. Причём пропала фраза, которая чётко указывала на то, что этот разговор вёлся о другом самолёте, сбитом в другом месте и в другой день. Голландский суд просто тактично (без комментариев) удалил эту запись из доказательств обвинения. Кроме этого, в зоне АТО до дня сбития Боинга спутниковые снимки США и России зафиксировали не меньше 15 украинских пусковых установок ЗРК "БУК". Также по документам и по воспоминаниям участников АТО в зоне АТО находилось не меньше чем два зенитно-ракетных дивизиона украинских ВСУ (а это 18 пусковых установок ЗРК). А после 17 июля (т.е. дня сбития Боинга) эти украинские БУКИ куда-то срочно исчезли.
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07.06.2021 18:17 Відповісти
То есть вместо ответов на поставленные вопросы Вы решили мне сказки русского леса рассказывать? Зря.
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07.06.2021 18:22 Відповісти
Я Вам сказал о том, что самое главное в этом деле: это установить какой ракетой был сбит самолёт. Как только будет найден ответ на этот вопрос и этот ответ будет подтверждён неопровержимым материальным доказательством, ответы на большинство Ваших вопросов будут найдены или большая часть Ваших вопросов просто испарится из-за очевидности ответа на главный вопрос.
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07.06.2021 18:59 Відповісти
А что сейчас мешает российским властям запретить продажу подобных кроватей и наказать чиновников и журналистов, распространявших фейковые версии о сбитии Боинга? Ведь по Вашему упверждению, выходит, что все они работали на Украину...
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08.06.2021 08:11 Відповісти
С Вами, пытался очень аккуратно пообщаться парашинский представитель.
Так, нежно и мягко рассказывал про производственную и технологическую линию ракет и так некорректно забыл рассказать про хирургический зажим в теле пилота "боинга", который нашли голландцы. Кацапьё)))
Правильно его послали)))
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08.06.2021 10:19 Відповісти
Тут переходимо на наступний етап:
- РФ відмовилась голосувати за відкриття міжнародного розслідування
- не прислала свідків на суд
- запускала фейки
- зафіксовані атаки з тер. РФ на сайти поліції Нідерландів
І т.д. і т.п.
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08.06.2021 14:10 Відповісти
Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті - Цензор.НЕТ 7998

Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину. Публикуется полностью.
Ваше Превосходительство,
мы, ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний, стоим здесь в преддверии празднования Дня России. На следующей неделе День России знаменует национальную гордость русского народа за вашу культуру, ваше наследие и достижения. Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше. Гордость может иметь место лишь вкупе с правдивостью и ответственностью. К сожалению, мы все еще здесь, чтобы напомнить вам о сбитом рейсе MH17 в июле 2014 года. Это было массовое убийство 298 невинных, беззащитных гражданских лиц, в том числе 80 детей…
Наши дети. Наши родители, сестры, братья. Но мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому. Отказ от сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года и соблюдения резолюции 2166, которая была единогласно принята. В том числе и в Российской Федерацией. Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее. Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины - наследию, которое вы, как президент, должны особенно защищать. В преддверии празднования вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои «падения». Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет.
Господин Президент, мы признаем, что ситуация очень сложна. Вам было бы легче отклонить наш призыв и выдвинуть собственное обвинение. Но, в конце концов, именно умение справляться со сложностями определяет лидеров. Мы добиваемся прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17. Это, господин Президент, совсем не сложно и зависит исключительно от вашего решения. С уважением, Рабочая группа по поиску истины в деле MH17 и
Семья Бош-Турнье
Семья Де Борст
Семья Калер
Семья Ван Дорн
Семья Фредрикс
Семья Джанеттен
Семья Хорниккс
Семья Ламбрегтс
Семья Ван Луик
Семья Ван дер Меер
Семья Пабеллон
Семья Фефферкорн
Семья Пайненбург
Семья Саймонс
Семья Старревельд
Семья Вагеманс
Семья О'Брайен
Г-жа Нанда Турнье
Г-н Клаудио Вилласа-Ванетта
Семья Андерсон
Семья Мейн
Семья Покок
Семья Суини
Семья Уизерс
Семья Шансман
Гаага, Нидерланды, 6 июня 2021 года
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07.06.2021 11:19 Відповісти
на перший погляд - якесь приниження перед пуйлом. але коли уважніше прочитати - пуйла макають мордою у кремлівське насране гімно.
В подібному ключі я звертався до москалів відносно загибелі дітей в торговому центрі:
https://site.ua/volodimir.pavlovich/12761/
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09.06.2021 13:11 Відповісти
Тянут рашосвиней за хвост Сьогодні в Нідерландах суд розпочинає розгляд справи МН17 по суті - Цензор.НЕТ 9979
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07.06.2021 13:17 Відповісти
 
 