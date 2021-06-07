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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен

США дадуть відповідь, якщо Росія діятиме нерозважливо і агресивно, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він попередив про наслідки перед самітом із президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним.

Він відповів на коментар про те, що у США була загроза постачанням їжі та енергопостачанню, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми б вважали за краще мати більш стабільні та передбачувані відносини з Росією. Ми чітко дали це зрозуміти. Але ми також чітко дали зрозуміти, що, якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо стосовно нас або наших союзників і партнерів, ми відповімо", - сказав Блінкен.

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Він заявив, що глава Білого дому зустрічатиметься в червні не всупереч, а "через цю агресії" і кібератаки на Сполучені Штати.

"Байден ясно і прямо скаже, чого той може очікувати від США, якщо агресивні безрозсудні дії проти нас продовжаться. Він настільки ж чітко дасть зрозуміти, що якщо Росія у своїх діях вибере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним відносинам. Це піде на користь нашому народу, російському народу, всьому світу - стратегічна стабільність, контроль над озброєннями ", - сказав Блінкен.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Женева.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Я вважаю, що це наслідок дійм нашої недолугої влади. Україну обговорюють без України, знімають санкції з проросійської звиздоти, так, що ось і ставлення до нас. а бубочка шашлики жарить...
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07.06.2021 08:42
+12
Озабоченностью? Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4316
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07.06.2021 08:36
+12
Уже агресирует,семь лет,васья,проснись.
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07.06.2021 08:43
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Уже увидели по СП-2, по реакции (это не расия) на диверсии. Мудозвон!
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07.06.2021 08:34 Відповісти
Я вважаю, що це наслідок дійм нашої недолугої влади. Україну обговорюють без України, знімають санкції з проросійської звиздоти, так, що ось і ставлення до нас. а бубочка шашлики жарить...
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07.06.2021 08:42 Відповісти
Дания уже забрала разрешение на строительство , так что будем посмотреть
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07.06.2021 10:08 Відповісти
Це не так, на жаль. Не той трубопровід
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07.06.2021 16:38 Відповісти
Дания забрала разрешение не у СП-2,а у его конкурента Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4303 Baltic Pipe
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07.06.2021 16:52 Відповісти
Озабоченностью? Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4316
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07.06.2021 08:36 Відповісти
что значит если?
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07.06.2021 08:38 Відповісти
Шо, СП-3?
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07.06.2021 08:39 Відповісти
США поставили себк задачу вытянуть весь газ из раши, шоб она сдулась.
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07.06.2021 08:41 Відповісти
ну должны же кацапы иметь возможность натурой оплачивать программу "газ в обмен на продовольствие" Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9535.
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07.06.2021 08:45 Відповісти
Уже агресирует,семь лет,васья,проснись.
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07.06.2021 08:43 Відповісти
ой всё
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07.06.2021 08:44 Відповісти
А це зараз як вона діє?
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07.06.2021 08:45 Відповісти
Так уже, Блин. А вы все грозите...
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07.06.2021 08:50 Відповісти
та конечно🤣🤣🤣опять обеспокоитесь?
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07.06.2021 08:52 Відповісти
А сейчас, значиццо, она действует не агрессивно и не безрассудно? Киздаболы озабоченные!
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07.06.2021 09:01 Відповісти
А зараз вона діє неагресивно і розважливо до стурбованості.
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07.06.2021 09:01 Відповісти
"Ты весь день сегодня ходишь дутый,
Даже глаз не хочешь поднимать.
Блинкин, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
Блинкин, Блинкин,где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Блинкин, Блинкин,где твоя улыбка,
Полная задора и огня? "
Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8264
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07.06.2021 09:05 Відповісти
Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения.


Это как??? Типа, параша будет и дальше беспредельничать, а мы с ней будем стабильные отношения налаживать??? Что за бред???
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07.06.2021 09:11 Відповісти
Це вже якісь особливі "виверти" дипломатії щось схоже як в тому анекдоті Чапаєв погрожував сексуальними діями відносно Анки.
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07.06.2021 09:46 Відповісти
Скоріше за все, псевдо-перекладачі попрацювали. Стулили з двох речень одне велике, обидві частини якого протирічать одна одній.
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07.06.2021 10:47 Відповісти
Всё правильно там написано. Контекст предыдущего предложения важен.
"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что..."
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07.06.2021 16:06 Відповісти
Если уже и цитировать, то с этого места:

"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен
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07.06.2021 18:02 Відповісти
С дикарем людоедом неадекатным и необучаемым невозможно договориться ,ублюдочная рф на уровне безусловных рефлексов понимает только кнут
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07.06.2021 09:17 Відповісти
Американцы с европейцами должны бы как-нибудь уже и понять, что мирное время с россией закончилось. Да и не только с россией. Везде уже начинается.
Грядет большая мировая война.
Мы, украинцы, за 7 лет к ней приготовились очень уже неплохо.
*************
Кстати, комментаторам - а у вас тревожные рюкзаки полностью собраны?
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07.06.2021 09:49 Відповісти
Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим, - Блинкен

-------------------------------------------------------------------------------------
А это как называется:
-захват территории другого государства - Крым
-ведение войны на Донбассе (Иловайск, Дебальцево и т.д.)
-сбитый Боинг российским БУКом и российским расчетом
-взрывы военных складов в Чехии
-отравление боевым отравляющим веществом Скрипалей
и т.д.
Так где Ваш ответ?
Кроме турбин Сименс в Крым, постройка СП-2, принятие росии в ПАСЕ, не желание дать оружие Украине и не желание принять ее в НАТО...
Вы даже от Свифт кацапстан не отключили, а мурлычите про какой-то ответ.
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07.06.2021 09:50 Відповісти
А нападение на Польшу (= на ЕС и НАТО) вы почему не упомянули?! То так, пустячёк?
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07.06.2021 11:47 Відповісти
*пустячок
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07.06.2021 12:09 Відповісти
Специально для тебя я написал и т.д. Читать умеешь?
Там дел лаптестана и кроме Польши хватает...
Например, попытка военного переворота в Черногории в 2016 году.
Так что, все перечислять?
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07.06.2021 15:30 Відповісти
_Ну как можно нападение на ЕС и НАТО, убийство высшего военного и политического руководства страны НАТО называть и т. д? Я отказываюсь это понимать.
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07.06.2021 16:04 Відповісти
Отказывайся и иди дальше лесом Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6208
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07.06.2021 16:40 Відповісти
Это все слова, как показала реальная политика Байдена!
Очередное тра ля ля и бла бла бла езда по ушам.
Похоже не только у нас говорят одно, а делают совершенно другое.
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07.06.2021 10:02 Відповісти
Мы ответим "угу", не вынимаю путинской цюцюрки изо рта.
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07.06.2021 10:20 Відповісти
Росія діє агресивно й нерозважливо з 2014 року. І де ж ваша відповідь згідно Будапештському меморандуму, який є невід'ємною складовою режиму нерозповсюдження ядерної зброї?
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07.06.2021 10:49 Відповісти
Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим-
-Выразим глубочайшую обеспокоенность
-снимем все санкции
-запретим ввод новых санкций, - Блинкен
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07.06.2021 11:07 Відповісти
америкосов устраивает мягкий захват власти в украине россией. Главное без военных конфликтов. вот и все!
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07.06.2021 11:14 Відповісти
подождите, сейчас угадаю! - будет самая серьезная озабоченность?
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07.06.2021 12:08 Відповісти
Крим захвачували не агресивно. Можна сказати, ввічливо. То нехай продовжують? Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9707
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07.06.2021 13:27 Відповісти
 
 