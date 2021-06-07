Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США дадуть відповідь, якщо Росія діятиме нерозважливо і агресивно, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він попередив про наслідки перед самітом із президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним.
Він відповів на коментар про те, що у США була загроза постачанням їжі та енергопостачанню, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми б вважали за краще мати більш стабільні та передбачувані відносини з Росією. Ми чітко дали це зрозуміти. Але ми також чітко дали зрозуміти, що, якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо стосовно нас або наших союзників і партнерів, ми відповімо", - сказав Блінкен.
Він заявив, що глава Білого дому зустрічатиметься в червні не всупереч, а "через цю агресії" і кібератаки на Сполучені Штати.
"Байден ясно і прямо скаже, чого той може очікувати від США, якщо агресивні безрозсудні дії проти нас продовжаться. Він настільки ж чітко дасть зрозуміти, що якщо Росія у своїх діях вибере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним відносинам. Це піде на користь нашому народу, російському народу, всьому світу - стратегічна стабільність, контроль над озброєннями ", - сказав Блінкен.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Женева.
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Даже глаз не хочешь поднимать.
Блинкин, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
Блинкин, Блинкин,где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Блинкин, Блинкин,где твоя улыбка,
Полная задора и огня? "
Это как??? Типа, параша будет и дальше беспредельничать, а мы с ней будем стабильные отношения налаживать??? Что за бред???
"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что..."
"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен
Грядет большая мировая война.
Мы, украинцы, за 7 лет к ней приготовились очень уже неплохо.
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Кстати, комментаторам - а у вас тревожные рюкзаки полностью собраны?
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А это как называется:
-захват территории другого государства - Крым
-ведение войны на Донбассе (Иловайск, Дебальцево и т.д.)
-сбитый Боинг российским БУКом и российским расчетом
-взрывы военных складов в Чехии
-отравление боевым отравляющим веществом Скрипалей
и т.д.
Так где Ваш ответ?
Кроме турбин Сименс в Крым, постройка СП-2, принятие росии в ПАСЕ, не желание дать оружие Украине и не желание принять ее в НАТО...
Вы даже от Свифт кацапстан не отключили, а мурлычите про какой-то ответ.
Там дел лаптестана и кроме Польши хватает...
Например, попытка военного переворота в Черногории в 2016 году.
Так что, все перечислять?
Очередное тра ля ля и бла бла бла езда по ушам.
Похоже не только у нас говорят одно, а делают совершенно другое.
-Выразим глубочайшую обеспокоенность
-снимем все санкции
-запретим ввод новых санкций, - Блинкен