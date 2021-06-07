Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим, - Блинкен

США ответят, если Россия будет действовать безрассудно и агрессивно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он предупредил о последствиях перед саммитом с президентами Джо Байденом и Владимира Путиным.

Он ответил на комментарий о том, что в США была угроза поставкам еды и энергоснабжению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы ответим", - сказал Блинкен.

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Он заявил, что глава Белого дома будет встречаться в июне "не вопреки", а "из-за этой агрессии" и произошедших кибератак на Соединенные Штаты.

"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 10-16 июня будет находиться в Европе. Он примет участие, в частности, в саммите G7 в Великобритании, а также в саммитах НАТО и США - ЕС в Брюсселе. Встреча Байдена и Путина состоится 15-16 июня в швейцарском городе Женева.