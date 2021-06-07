Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США ответят, если Россия будет действовать безрассудно и агрессивно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он предупредил о последствиях перед саммитом с президентами Джо Байденом и Владимира Путиным.
Он ответил на комментарий о том, что в США была угроза поставкам еды и энергоснабжению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы ответим", - сказал Блинкен.
Он заявил, что глава Белого дома будет встречаться в июне "не вопреки", а "из-за этой агрессии" и произошедших кибератак на Соединенные Штаты.
"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен.
Как сообщалось, президент США Джо Байден 10-16 июня будет находиться в Европе. Он примет участие, в частности, в саммите G7 в Великобритании, а также в саммитах НАТО и США - ЕС в Брюсселе. Встреча Байдена и Путина состоится 15-16 июня в швейцарском городе Женева.
Пожалуйста, подождите...
Даже глаз не хочешь поднимать.
Блинкин, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
Блинкин, Блинкин,где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Блинкин, Блинкин,где твоя улыбка,
Полная задора и огня? "
Это как??? Типа, параша будет и дальше беспредельничать, а мы с ней будем стабильные отношения налаживать??? Что за бред???
"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что..."
"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен
Грядет большая мировая война.
Мы, украинцы, за 7 лет к ней приготовились очень уже неплохо.
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Кстати, комментаторам - а у вас тревожные рюкзаки полностью собраны?
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А это как называется:
-захват территории другого государства - Крым
-ведение войны на Донбассе (Иловайск, Дебальцево и т.д.)
-сбитый Боинг российским БУКом и российским расчетом
-взрывы военных складов в Чехии
-отравление боевым отравляющим веществом Скрипалей
и т.д.
Так где Ваш ответ?
Кроме турбин Сименс в Крым, постройка СП-2, принятие росии в ПАСЕ, не желание дать оружие Украине и не желание принять ее в НАТО...
Вы даже от Свифт кацапстан не отключили, а мурлычите про какой-то ответ.
Там дел лаптестана и кроме Польши хватает...
Например, попытка военного переворота в Черногории в 2016 году.
Так что, все перечислять?
Очередное тра ля ля и бла бла бла езда по ушам.
Похоже не только у нас говорят одно, а делают совершенно другое.
-Выразим глубочайшую обеспокоенность
-снимем все санкции
-запретим ввод новых санкций, - Блинкен