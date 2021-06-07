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Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО

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Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО

Розпочався процес приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, який забезпечує боротьбу з кібератаками і кіберзахист інформаційних систем.

Про це розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Спільний Центр кіберзахисту НАТО (NATO CCDCOE) у Таллінні відчиняє свої двері для України", - повідомили в посольстві.

"Посилення співпраці з Україною в питаннях оборони та інформаційного обміну, зокрема і щодо протидії кіберзагрозам, є одним із пріоритетів Уряду Естонії. Естонія підтримує зусилля України в побудові потужної системи кіберзахисту і готова поділитися передовим досвідом у цій сфері. Приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО поглибить обмін найкращими напрацюваннями з кібербезпеки та сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового урядування в Україні", - заявили в посольстві Естонії.

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"На засіданні Керівного комітету Центру Естонія висловила свою політичну підтримку Україні в її прагненні наблизитися до стандартів НАТО і готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту", - зазначили в установі.

"Україна зараз на передовій кібердомену та боротьби з викликами в кіберпросторі, тож участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас", – зазначив Посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
При Порошенкові такого бєспрєдєлу не було...
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07.06.2021 15:07
+2
Зеленский пользуется российским облачным сервисом на смартфоне. Фото

Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО - Цензор.НЕТ 940
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07.06.2021 15:07
+2
гадаю, що НАТО від того виграє навіть більше за Україну
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07.06.2021 15:09
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Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО - Цензор.НЕТ 2077
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07.06.2021 15:05 Відповісти
При Порошенкові такого бєспрєдєлу не було...
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07.06.2021 15:07 Відповісти
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07.06.2021 17:45 Відповісти
Я бы на Эстонию санкции наложил -- за сотрудничество с потенциальным предателем.
...думаю, шо это какая-то пиарная дурка очередная...
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07.06.2021 15:07 Відповісти
"Шок, сенсация! Зеленский пользуется российским облачным сервисом!" А откуда видно, что он им пользуется?
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07.06.2021 15:20 Відповісти
Из фото по ссылке. Или ты думаешь, это оно само установилось?
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07.06.2021 15:21 Відповісти
Установленное в смартфоне ПО не означает, что человек им пользуется. У меня тоже на смартфоне много хлама установлено, некоторое было предустановлено, некоторое появилось при первичной установке после покупки. Возможно даже, что Зеленский пользовался им когда-то. У меня, например, ящик мейл.ру есть.
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07.06.2021 15:29 Відповісти
яндекс-диск не является софтом, предустановленным на айфон по-умолчанию. Значит, были совершены намеренные действия по его установке. А после установки уже не важно пользуются им, или нет - оно УЖЕ получило доступ к ресурсам телефона и сливает с него всё, что нужно владельцам сервиса и их заказчикам.
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07.06.2021 15:32 Відповісти
Ну, если Зеленский - агент Кремля, то зачем яндексу получать доступ к смартфону Зеленского, если Зеленский должен сам докладывать обо всем в Кремль? Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО - Цензор.НЕТ 451
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07.06.2021 15:41 Відповісти
Затем, что он победил в кастинке, по которому выбирали и его функционального предшественника - януковича. А главными критериями этого кастинга были глупость, жадность и трусливость. Обладателя таких качеств необходимо контролировать в любом случае.
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07.06.2021 15:43 Відповісти
Не знаю о жадности и трусливости, но именно в кастинге на глупость побеждают сторонники Порошенко.
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07.06.2021 15:47 Відповісти
Как бы там ни было, именно потерпевший вiслюк устроил заказчиков на роль януковича-2.
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07.06.2021 15:48 Відповісти
Да даже сейчас, устанавливаешь нужное приложение, а за ним прицепом другое устанавливается.
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07.06.2021 15:31 Відповісти
На айфоне? Не ври.
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07.06.2021 15:33 Відповісти
Нет, не на айфоне. На фото не определить марку смартфона. Айфон действительно более защищен в этом плане, чем андроид.
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07.06.2021 15:38 Відповісти
На фото именно Айфон. И, даже, если бы по фото не получилось бы определить марку, то ни для кого не секрет, каким телефоном пользуется потерпевший вiслюк.
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07.06.2021 15:40 Відповісти
Ну, вот ты и объяснил, как пишутся высосанные из пальца сенсации. Сначало предполагаем, что Зеленский "потерпевший вiслюк", а потом уже подставляем сюда все, что нужно.
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07.06.2021 15:45 Відповісти
Между прочим, это его официальный статус - он выступает потерпевшим по двум уголовным делам.
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07.06.2021 15:46 Відповісти
Поздравляю! Значит, у тебя главой государства еще 8 лет будет человек, имеющий официальный статус "потерпевший вiслюк". Я бы на твоем месте, покончил с собой.
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07.06.2021 15:49 Відповісти
Ты ж его выбрал, значит у тебя и будет. А у меня он никогда не был и не будет.
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07.06.2021 15:52 Відповісти
гадаю, що НАТО від того виграє навіть більше за Україну
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07.06.2021 15:09 Відповісти
Загальний контроль витоку інф.
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07.06.2021 15:37 Відповісти
Диджитализация - одна из фишек нынешней власти, пусть хоть здесь продвинемся.
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07.06.2021 15:10 Відповісти
Типа немножко беременнa?
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07.06.2021 15:22 Відповісти
Карочи агент крємля Зеля спалився канкретно
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07.06.2021 17:47 Відповісти
🤣
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07.06.2021 19:05 Відповісти
 
 