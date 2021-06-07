Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО

Начался процесс присоединения Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем.

Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ.

"Совместный Центр киберзащиты НАТО (NATO CCDCOE) в Таллинне открывает свои двери для Украины", - сообщили в посольстве.

"Усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов Правительства Эстонии. Эстония поддерживает усилия Украины в построении мощной системы киберзащиты и готова поделиться передовым опытом в этой сфере. Присоединение Украины к Центру киберзащиты НАТО углубит обмен лучшими наработками по кибербезопасности и будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине", - заявили в посольстве Эстонии.

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"На заседании Руководящего комитета Центра Эстония выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность способствовать присоединению Украины к Центру киберзащиты", - отметили в учреждении.

"Украина сейчас на передовой в борьбе с вызовами в киберпространстве, поэтому участие Украины в работе Центра киберзащиты НАТО будет преимуществом для всех нас", - отметил Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.