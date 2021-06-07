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Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО

Начался процесс присоединения Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем.

Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ.

"Совместный Центр киберзащиты НАТО (NATO CCDCOE) в Таллинне открывает свои двери для Украины", - сообщили в посольстве.

"Усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов Правительства Эстонии. Эстония поддерживает усилия Украины в построении мощной системы киберзащиты и готова поделиться передовым опытом в этой сфере. Присоединение Украины к Центру киберзащиты НАТО углубит обмен лучшими наработками по кибербезопасности и будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине", - заявили в посольстве Эстонии.

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"На заседании Руководящего комитета Центра Эстония выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность способствовать присоединению Украины к Центру киберзащиты", - отметили в учреждении.

"Украина сейчас на передовой в борьбе с вызовами в киберпространстве, поэтому участие Украины в работе Центра киберзащиты НАТО будет преимуществом для всех нас", - отметил Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО 01
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Топ комментарии
+3
При Порошенкові такого бєспрєдєлу не було...
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07.06.2021 15:07
+2
Зеленский пользуется российским облачным сервисом на смартфоне. Фото

Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО - Цензор.НЕТ 940
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07.06.2021 15:07
+2
гадаю, що НАТО від того виграє навіть більше за Україну
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07.06.2021 15:09
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Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО - Цензор.НЕТ 2077
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07.06.2021 15:05 Ответить
При Порошенкові такого бєспрєдєлу не було...
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07.06.2021 15:07 Ответить
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07.06.2021 17:45 Ответить
Я бы на Эстонию санкции наложил -- за сотрудничество с потенциальным предателем.
...думаю, шо это какая-то пиарная дурка очередная...
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07.06.2021 15:07 Ответить
"Шок, сенсация! Зеленский пользуется российским облачным сервисом!" А откуда видно, что он им пользуется?
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07.06.2021 15:20 Ответить
Из фото по ссылке. Или ты думаешь, это оно само установилось?
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07.06.2021 15:21 Ответить
Установленное в смартфоне ПО не означает, что человек им пользуется. У меня тоже на смартфоне много хлама установлено, некоторое было предустановлено, некоторое появилось при первичной установке после покупки. Возможно даже, что Зеленский пользовался им когда-то. У меня, например, ящик мейл.ру есть.
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07.06.2021 15:29 Ответить
яндекс-диск не является софтом, предустановленным на айфон по-умолчанию. Значит, были совершены намеренные действия по его установке. А после установки уже не важно пользуются им, или нет - оно УЖЕ получило доступ к ресурсам телефона и сливает с него всё, что нужно владельцам сервиса и их заказчикам.
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07.06.2021 15:32 Ответить
Ну, если Зеленский - агент Кремля, то зачем яндексу получать доступ к смартфону Зеленского, если Зеленский должен сам докладывать обо всем в Кремль? Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО - Цензор.НЕТ 451
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07.06.2021 15:41 Ответить
Затем, что он победил в кастинке, по которому выбирали и его функционального предшественника - януковича. А главными критериями этого кастинга были глупость, жадность и трусливость. Обладателя таких качеств необходимо контролировать в любом случае.
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07.06.2021 15:43 Ответить
Не знаю о жадности и трусливости, но именно в кастинге на глупость побеждают сторонники Порошенко.
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07.06.2021 15:47 Ответить
Как бы там ни было, именно потерпевший вiслюк устроил заказчиков на роль януковича-2.
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07.06.2021 15:48 Ответить
Да даже сейчас, устанавливаешь нужное приложение, а за ним прицепом другое устанавливается.
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07.06.2021 15:31 Ответить
На айфоне? Не ври.
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07.06.2021 15:33 Ответить
Нет, не на айфоне. На фото не определить марку смартфона. Айфон действительно более защищен в этом плане, чем андроид.
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07.06.2021 15:38 Ответить
На фото именно Айфон. И, даже, если бы по фото не получилось бы определить марку, то ни для кого не секрет, каким телефоном пользуется потерпевший вiслюк.
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07.06.2021 15:40 Ответить
Ну, вот ты и объяснил, как пишутся высосанные из пальца сенсации. Сначало предполагаем, что Зеленский "потерпевший вiслюк", а потом уже подставляем сюда все, что нужно.
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07.06.2021 15:45 Ответить
Между прочим, это его официальный статус - он выступает потерпевшим по двум уголовным делам.
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07.06.2021 15:46 Ответить
Поздравляю! Значит, у тебя главой государства еще 8 лет будет человек, имеющий официальный статус "потерпевший вiслюк". Я бы на твоем месте, покончил с собой.
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07.06.2021 15:49 Ответить
Ты ж его выбрал, значит у тебя и будет. А у меня он никогда не был и не будет.
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07.06.2021 15:52 Ответить
гадаю, що НАТО від того виграє навіть більше за Україну
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07.06.2021 15:09 Ответить
Загальний контроль витоку інф.
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07.06.2021 15:37 Ответить
Диджитализация - одна из фишек нынешней власти, пусть хоть здесь продвинемся.
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07.06.2021 15:10 Ответить
Типа немножко беременнa?
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07.06.2021 15:22 Ответить
Карочи агент крємля Зеля спалився канкретно
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07.06.2021 17:47 Ответить
🤣
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07.06.2021 19:05 Ответить
 
 