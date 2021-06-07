Ситуація з COVID-19 в Україні продовжує покращуватися, – нарада у Зеленського

В Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 – усі показники стабілізуються.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі Президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, усі області України наразі перебувають у "жовтій" зоні. Зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше проти минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – зараз хворіють 81 927 осіб. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих осіб і летальних випадків.

Нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. Усього за тиждень щеплено 240 543 особи. Загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.

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"Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах", – наголосив Шмигаль.

Вже здійснено виплату матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року, на суму 1,4 млрд грн. Кошти отримали 175 тисяч осіб. Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня.

На виконання указу Президента Володимира Зеленського 6 червня до Індії була доставлена друга партія гуманітарної допомоги – 216 кисневих концентраторів. Всього до цієї країни було направлено 400 кисневих концентраторів.