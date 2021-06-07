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Ситуація з COVID-19 в Україні продовжує покращуватися, – нарада у Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ситуація з COVID-19 в Україні продовжує покращуватися, – нарада у Зеленського

В Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 – усі показники стабілізуються.

 Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі Президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, усі області України наразі перебувають у "жовтій" зоні. Зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше проти минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – зараз хворіють 81 927 осіб. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих осіб і летальних випадків.

Нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. Усього за тиждень щеплено 240 543 особи. Загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.

Читайте також: У центрах вакцинації проти COVID-19 протягом вихідних зробили щеплення майже 65 тис. осіб, - Шмигаль

"Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах", – наголосив Шмигаль.

Вже здійснено виплату матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року, на суму 1,4 млрд грн. Кошти отримали 175 тисяч осіб. Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня.

На виконання указу Президента Володимира Зеленського 6 червня до Індії була доставлена друга партія гуманітарної допомоги – 216 кисневих концентраторів. Всього до цієї країни було направлено 400 кисневих концентраторів.
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Топ коментарі
+6
Спасибо РНБО и лично Вове пересиденту ! Если бы не они ......пропали бы совсем!
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07.06.2021 16:21
+5
Вообще-то у нас президент это Андрей Елдак позывной Козыр!!! А зю это так, человек, который ставит подпись, галочку, карлючку, даже не читая, что подписывает, за что потом - ответит.
Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7688
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07.06.2021 16:24
+5
ПобебЗдун, твою дивизию.....

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 9562
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07.06.2021 16:25
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Спасибо РНБО и лично Вове пересиденту ! Если бы не они ......пропали бы совсем!
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07.06.2021 16:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTyMhJoSf0&t=143s

Вакцинація і статистика в різних країнах по даних Гугла ----- більше ніж цікаво, будете здивовані! Лікар Софія Дорінская
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07.06.2021 20:59 Відповісти
Чому цензор продовжує називати ЗЕ президентом , якщо по факту в Україні президент коломойский , а ЗЕ його лялька ?
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07.06.2021 16:22 Відповісти
Вообще-то у нас президент это Андрей Елдак позывной Козыр!!! А зю это так, человек, который ставит подпись, галочку, карлючку, даже не читая, что подписывает, за что потом - ответит.
Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7688
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07.06.2021 16:24 Відповісти
Сдувается пандемийка?
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07.06.2021 16:22 Відповісти
Ну так чемпионы. Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6781
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07.06.2021 16:30 Відповісти
ПобебЗдун, твою дивизию.....

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 9562
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07.06.2021 16:25 Відповісти
То Зеля перепутал. На заседании СНБО обсуждалось наступление лета и увеличение ультрафиолетового излучения убивающего корону.
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07.06.2021 16:25 Відповісти
Ляшко хорошо работает, сразу результат)
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07.06.2021 16:25 Відповісти
Статистика правильно працює. А друге місце за смертністю у Європі і 1-е у Європі за даними ВООЗ - то таке.
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07.06.2021 16:30 Відповісти
*17-те у світі. Вибачте.
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07.06.2021 16:30 Відповісти
ему что пургену подсыпали что его так проносит Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 5401
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07.06.2021 16:27 Відповісти
БреХуняки всі прези
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07.06.2021 16:29 Відповісти
А виборцям подобаються! Любить український виборець лапшу на вуха. Особливо - зелену. 😊
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07.06.2021 16:32 Відповісти
Аггггаа... шаКАЛад покрылся плесенью...
зельоной..абсолютна Весь..))
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07.06.2021 17:21 Відповісти
Ти його з'їв? 😮У тебаюе проблеми з травленням? 😰 Зелений понос? 🤢
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07.06.2021 19:16 Відповісти
про одне просю: Віва, тільки не бери це під свій особистий контроль!
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07.06.2021 16:29 Відповісти
угу. вчера утром умерла учительница моего ребенка в лицее. 46 лет
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07.06.2021 16:30 Відповісти
Ну так нельзя же постоянно креативить. Осенью новый сезон. Дайте отдохнуть. Имейте совесть. Рептилоиды тоже люди.
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07.06.2021 16:31 Відповісти
Так так, пакращуєтса. Вам же ж треба на курорти позй.буватися
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07.06.2021 16:38 Відповісти
Бессмертные слова:
Прошла зима, настало лето
Спасибо партии за это!
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07.06.2021 16:42 Відповісти
Два тижні вбивали по 400 українців і тепер у ЗЕ6ілів "улучшение"....
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07.06.2021 16:43 Відповісти
Уггуу..В %% відношенні кого меньше стало??
Лохів чи неЛохів??))
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07.06.2021 17:23 Відповісти
Улучшєніє з точки зору невакцинованих, чи з точки зору вірусу?! Він ,взагалі , за яку команду грає? Бо шось неясно.
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08.06.2021 10:43 Відповісти
 
 