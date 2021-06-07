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Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского

В Украине продолжает наблюдаться положительная динамика относительно заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 - все показатели стабилизируются.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все области Украины в настоящий момент пребывают в "желтой" зоне. Занятых коек на сегодняшний день – 11 294, что почти на 32% меньше по сравнению с прошлой неделей. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% – сейчас болеют 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Наращиваются темпы вакцинации населения от COVID-19. Всего за неделю привито 240 543 человека. В целом в Украине сделано 1 388 124 прививки против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию – 147 118.

"Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации в течение выходных вакцинировались почти 65 тысяч человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких учреждений в регионах", – отметил Шмыгаль.

Уже осуществлена выплата материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле текущего года, на сумму 1,4 млрд грн. Соответствующие средства получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели

Во исполнение указа президента Владимира Зеленского 6 июня в Индию была доставлена вторая партия гуманитарной помощи – 216 кислородных концентраторов. Всего в эту страну было направлено 400 кислородных концентраторов.
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Топ комментарии
+6
Спасибо РНБО и лично Вове пересиденту ! Если бы не они ......пропали бы совсем!
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07.06.2021 16:21
+5
Вообще-то у нас президент это Андрей Елдак позывной Козыр!!! А зю это так, человек, который ставит подпись, галочку, карлючку, даже не читая, что подписывает, за что потом - ответит.
Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7688
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07.06.2021 16:24
+5
ПобебЗдун, твою дивизию.....

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 9562
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07.06.2021 16:25
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Правила форума Совет форумчан
Спасибо РНБО и лично Вове пересиденту ! Если бы не они ......пропали бы совсем!
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07.06.2021 16:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTyMhJoSf0&t=143s

Вакцинація і статистика в різних країнах по даних Гугла ----- більше ніж цікаво, будете здивовані! Лікар Софія Дорінская
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07.06.2021 20:59 Ответить
Чому цензор продовжує називати ЗЕ президентом , якщо по факту в Україні президент коломойский , а ЗЕ його лялька ?
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07.06.2021 16:22 Ответить
Вообще-то у нас президент это Андрей Елдак позывной Козыр!!! А зю это так, человек, который ставит подпись, галочку, карлючку, даже не читая, что подписывает, за что потом - ответит.
Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7688
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07.06.2021 16:24 Ответить
Сдувается пандемийка?
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07.06.2021 16:22 Ответить
Ну так чемпионы. Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6781
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07.06.2021 16:30 Ответить
ПобебЗдун, твою дивизию.....

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 9562
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07.06.2021 16:25 Ответить
То Зеля перепутал. На заседании СНБО обсуждалось наступление лета и увеличение ультрафиолетового излучения убивающего корону.
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07.06.2021 16:25 Ответить
Ляшко хорошо работает, сразу результат)
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07.06.2021 16:25 Ответить
Статистика правильно працює. А друге місце за смертністю у Європі і 1-е у Європі за даними ВООЗ - то таке.
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07.06.2021 16:30 Ответить
*17-те у світі. Вибачте.
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07.06.2021 16:30 Ответить
ему что пургену подсыпали что его так проносит Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 5401
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07.06.2021 16:27 Ответить
БреХуняки всі прези
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07.06.2021 16:29 Ответить
А виборцям подобаються! Любить український виборець лапшу на вуха. Особливо - зелену. 😊
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07.06.2021 16:32 Ответить
Аггггаа... шаКАЛад покрылся плесенью...
зельоной..абсолютна Весь..))
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07.06.2021 17:21 Ответить
Ти його з'їв? 😮У тебаюе проблеми з травленням? 😰 Зелений понос? 🤢
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07.06.2021 19:16 Ответить
про одне просю: Віва, тільки не бери це під свій особистий контроль!
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07.06.2021 16:29 Ответить
угу. вчера утром умерла учительница моего ребенка в лицее. 46 лет
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07.06.2021 16:30 Ответить
Ну так нельзя же постоянно креативить. Осенью новый сезон. Дайте отдохнуть. Имейте совесть. Рептилоиды тоже люди.
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07.06.2021 16:31 Ответить
Так так, пакращуєтса. Вам же ж треба на курорти позй.буватися
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07.06.2021 16:38 Ответить
Бессмертные слова:
Прошла зима, настало лето
Спасибо партии за это!
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07.06.2021 16:42 Ответить
Два тижні вбивали по 400 українців і тепер у ЗЕ6ілів "улучшение"....
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07.06.2021 16:43 Ответить
Уггуу..В %% відношенні кого меньше стало??
Лохів чи неЛохів??))
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07.06.2021 17:23 Ответить
Улучшєніє з точки зору невакцинованих, чи з точки зору вірусу?! Він ,взагалі , за яку команду грає? Бо шось неясно.
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08.06.2021 10:43 Ответить
 
 