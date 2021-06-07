Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, - совещание у Зеленского

В Украине продолжает наблюдаться положительная динамика относительно заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 - все показатели стабилизируются.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все области Украины в настоящий момент пребывают в "желтой" зоне. Занятых коек на сегодняшний день – 11 294, что почти на 32% меньше по сравнению с прошлой неделей. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% – сейчас болеют 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

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Наращиваются темпы вакцинации населения от COVID-19. Всего за неделю привито 240 543 человека. В целом в Украине сделано 1 388 124 прививки против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию – 147 118.

"Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации в течение выходных вакцинировались почти 65 тысяч человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких учреждений в регионах", – отметил Шмыгаль.

Уже осуществлена выплата материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле текущего года, на сумму 1,4 млрд грн. Соответствующие средства получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня.

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Во исполнение указа президента Владимира Зеленского 6 июня в Индию была доставлена вторая партия гуманитарной помощи – 216 кислородных концентраторов. Всего в эту страну было направлено 400 кислородных концентраторов.