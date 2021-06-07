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Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов частично соответствуют показателям

По состоянию на 7 июня в Украине все регионы и г. Киев находятся на желтом уровне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации министерства, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусной болезнью и показатель занятости коек с кислородом.

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В Киеве по состоянию на 6 июня уровень госпитализаций составляет 15,3 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 7,4% при предельном показателе 65%.

При этом, в 17 регионах два или один показатель соответсвуют нормам "зеленой" зоны. 

Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов частично соответствуют показателям зеленой зоны, - Минздрав 01
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Слава Ляшку. Ура! Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4042
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07.06.2021 12:23 Ответить
Ляшке слава
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07.06.2021 13:29 Ответить
 
 