Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 июня в Украине все регионы и г. Киев находятся на желтом уровне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации министерства, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусной болезнью и показатель занятости коек с кислородом.

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В Киеве по состоянию на 6 июня уровень госпитализаций составляет 15,3 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 7,4% при предельном показателе 65%.

При этом, в 17 регионах два или один показатель соответсвуют нормам "зеленой" зоны.