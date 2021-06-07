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Байден (2326) Зеленський (17467) Лещенко (478) США (14495)

В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть у понеділок, 7 червня, телефонну розмову.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США. Мета розмови очевидна - обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі", - заявив Подоляк.

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Топ коментарі
+28
Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4875
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07.06.2021 17:04
+24
Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 110

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1852
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07.06.2021 17:03
+19
это ему вагоны настучали по рельсам?
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07.06.2021 17:03
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Цей член ким працює?
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07.06.2021 17:02 Відповісти
Зєлєбобою
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07.06.2021 17:05 Відповісти
сливным бачком
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07.06.2021 17:23 Відповісти
Членоголовом у Головочлена. Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6517
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07.06.2021 17:47 Відповісти


Йозеф Кнехт@jozefkneht1





У Зе все дуже погано.
Я навіть не виключаю, що він готується до дострокових виборів.
Те, що він робить в останні дні, - за межами здорового глузду.
Президент може ініціювати лише зміни до трьох розділів Конституції, Рада - про зміну території, всі інші питання - за ініціативою 3 млн зелебобів.
Лише народ може виносити різну єресь на референдум.
Де знайти 3 млн людей і гроші для збору підписів, а потім ще й витратити мільйони коштів з бюджету, щоб запитати, чи олігархи це недобре?
Коли вже цей рафінований цирковий популізм закінчиться?
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07.06.2021 18:18 Відповісти
Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 110

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1852
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07.06.2021 17:03 Відповісти
Он шо, перенес клиническую смерть? Одне око бiльше витрiщене чим друге...
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07.06.2021 17:06 Відповісти
на коммутаторе будет Штирлиц Ермак=)
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07.06.2021 17:03 Відповісти
это ему вагоны настучали по рельсам?
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07.06.2021 17:03 Відповісти
Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4875
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07.06.2021 17:04 Відповісти
В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено) - Цензор.НЕТ 4236
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07.06.2021 18:44 Відповісти
Зе ознакомь Байдена как кацапы уничтожили народ лемкив
Как кацапы уничтожают крымских татар
Сколько ещё теперь этих кацапских уродов ?
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07.06.2021 17:04 Відповісти
Пани София , ему , шо об стенку горохом - только отскакивает... ЗЫ... Стесняюсь спросить, Вы в шашлычных делах не участвуете? Кто бы подсказал пани Оленi, шо на непринужденный шашлык так вызывающе не одеваются... Как малолетка - вся в петухах.
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07.06.2021 17:14 Відповісти
У неё дизайнер - жена Евгения Кошевого - все проколы от неё 😎😎😎
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07.06.2021 17:18 Відповісти
Пан Шамов, а Вы умеете шашлыки мариновать или все на рыбке и папайи ? 😜
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07.06.2021 17:19 Відповісти
Не, какие здесь шашлыки. Иногда барбекю на открытом огне, но я не изменяю рыбопродуктам. Рыба на барбекюрнице сильно пристает к сетке и пригорает, чуть промухай, потому такая рыба - не камильфо. Папайя ща - в виде джуса... Фрукты свежие- бананы, виноград, яблоки, сливы, груши, киви, апельсины, ********* - наша классика. Иногда пробивает на фреш-ассорти. Тока ща еле ноги уволок из-за стола с ужином (картошка-гарнир с креветками в соусе с веджетабл(болг. перец и иже), салат. Стоит подметить, шо у меня - одноразовое питание.
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07.06.2021 19:41 Відповісти
MORE ...ЗЫ... Шашлык в моем понятии - максимум 4-5 часов парная свинина и при том , что вскормленная на зерне, а не на каком-то там банано-подножном корме , бо в итоге, каучуковые хорты и на шашлык не годятся... Но я не очень почитаю открытый огонь для приготовления страв. Вред такой же, как и от фастфуда, приготовленного на миллион раз выжаренном растительном масле... - концерогенность.
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07.06.2021 19:54 Відповісти
О, да... Пани Скарлетт - привет.
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07.06.2021 19:57 Відповісти
Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1089
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07.06.2021 17:06 Відповісти
Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5238
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07.06.2021 17:09 Відповісти
Утром пол интернета кричали про зраду
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07.06.2021 17:18 Відповісти
Один ты спокойно стоя - отлаживаешь кирпичи себе штаны)) Цэ пэрэмога .
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07.06.2021 17:26 Відповісти
А что изменилось к вечеру?? Осел умолял о личной встрече...где угодно...хоть в Антарктиде....но его поставили на место...и разрешили поговорить по телефону..дали так сказать еще один шанс..
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07.06.2021 17:27 Відповісти
СерЛещь,лучше за своей сожительницей малоросиной смотри.
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07.06.2021 17:24 Відповісти
Она вощето из Великой России...
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07.06.2021 17:33 Відповісти
Т.е. с Кацапстана
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07.06.2021 19:37 Відповісти
Мухосранск дикарей тоже подоходит 😀
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07.06.2021 19:39 Відповісти
Бородатая баба решила о себе напомнить
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07.06.2021 17:26 Відповісти
И об этом...Германия призвала сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2» ... они по громкой связи так и говорят ...Рюський золдатен сохраняйте транзит газа через Украину! ....в Кремле отвечают «Das ist sehr gut».
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07.06.2021 17:27 Відповісти
а що, справді, вмовив Порошенко Байдена не погребувати клованом?
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07.06.2021 17:29 Відповісти
Они в США так таки ждут Беню.
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07.06.2021 17:31 Відповісти
"я хочу, чтобы нас поняли" , "чтобы отношения Украина-США вышли на новый уровень".(с) - стенало зе! ну, ему дали возможность - он сидит и Блинкену рожи корчишь. Как его "понимать" - по его делам? - так дела печальны: полный отказ от реформ, деградация и гомерическое воровство.
Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3067
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07.06.2021 17:30 Відповісти
и что там будет? зеленский будет лизать ухо Байдена через трубку?
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07.06.2021 17:32 Відповісти
Трубку Байден в этот момент будет держать не возле уха..😁
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07.06.2021 17:35 Відповісти
дай бог
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07.06.2021 19:40 Відповісти
- Hello mr. Zelensky! Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1804
- Hello mr. Biden! Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1804
- Goodby mr. Zelensky! Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1804
- Goodby mr. Biden! Телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5277
__________
The conversacion was done
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07.06.2021 17:35 Відповісти
ring, ring my bell, ring my bell!..
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07.06.2021 17:40 Відповісти
Сіроню підвищили? Він тепер на місці Мендель?
Халатик в горошок теж в спадок дістався?

https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/b958d361b5.jpg
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07.06.2021 17:41 Відповісти
Б .Вітаю. Зе. У-А.КГБведейка есть такая ******** 95 нелох 43 или 44 непомню.
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07.06.2021 17:41 Відповісти
КГБВДейка - ето учьоба і ігра
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07.06.2021 17:44 Відповісти
Клоуну пояснят, где его реальное место. Вот и весь разговор.
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07.06.2021 18:07 Відповісти
и как же оно без рояля?
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07.06.2021 18:16 Відповісти


Ладимир Утин@UtinLadimir 6 июн.

Наброска такая: Зе и Бене нужно усидеть на своих тухесах во власти в Украине как минимум до конца каденции Байдена.
Если календарные - а в этом году середина срока Зе, то у Зе и Бени проблемы, поэтому нужны досрочные, чтобы пролонгировать срок еще на пять лет.
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07.06.2021 18:21 Відповісти
просили о личной встрече перед разговором ввп и байдена. в БДоме, культурно послали нах....й. как это? моню, да мордой в ....овно. организовали тел. разговор. типа его кто то воспринимает в серьез.

хрен там.....
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07.06.2021 18:36 Відповісти
Пошлет Байден нашего Гуню по телефону на чисто английском языке. А вот переведут ... совсем наоборот. Ну та ладно. ЕМУ-то какая разница!
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07.06.2021 19:20 Відповісти
Зєля попередив Байдена, якщо той не зупинить будівництво Північного потоку, то українці, тобто Зєля, адже він і є вся Україна, будуть розчаровані Америкою.
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07.06.2021 19:21 Відповісти
Перевірка домашнтого завдання від Блінкена?
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07.06.2021 19:38 Відповісти
Алло!
Как найух???????????
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07.06.2021 19:52 Відповісти
Надо было каждый гудок отдельно анонсировать. Какой пиар!!! Особенно если короткие.
Подоляк протупил,
зе, вроде, спец по обмену анализами. "обмен мнениями" - ошибка или описка?
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07.06.2021 20:15 Відповісти
 
 