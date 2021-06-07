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В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть у понеділок, 7 червня, телефонну розмову.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США. Мета розмови очевидна - обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі", - заявив Подоляк.
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+28 Rhodesian
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показати весь коментар07.06.2021 17:03
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1
У Зе все дуже погано.
Я навіть не виключаю, що він готується до дострокових виборів.
Те, що він робить в останні дні, - за межами здорового глузду.
Президент може ініціювати лише зміни до трьох розділів Конституції, Рада - про зміну території, всі інші питання - за ініціативою 3 млн зелебобів.
Лише народ може виносити різну єресь на референдум.
Де знайти 3 млн людей і гроші для збору підписів, а потім ще й витратити мільйони коштів з бюджету, щоб запитати, чи олігархи це недобре?
Коли вже цей рафінований цирковий популізм закінчиться?
ШтирлицЕрмак=)
Как кацапы уничтожают крымских татар
Сколько ещё теперь этих кацапских уродов ?
- Hello mr. Biden!
- Goodby mr. Zelensky!
- Goodby mr. Biden!
__________
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Халатик в горошок теж в спадок дістався?
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Ладимир Утин@UtinLadimir 6 июн.
Наброска такая: Зе и Бене нужно усидеть на своих тухесах во власти в Украине как минимум до конца каденции Байдена.
Если календарные - а в этом году середина срока Зе, то у Зе и Бени проблемы, поэтому нужны досрочные, чтобы пролонгировать срок еще на пять лет.
хрен там.....
Как найух???????????
Подоляк протупил,
зе, вроде, спец по обмену анализами. "обмен мнениями" - ошибка или описка?