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Україна хотіла б отримати ПДЧ у НАТО вже в грудні, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна хотіла б отримати ПДЧ у НАТО вже в грудні, - Стефанішина

Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні поточного року.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звісно, ми знаємо (і це підтвердив Мірче Джоане), що буде заява про політику "відкритих дверей" для України і Грузії. Але для нас більш важливо, щоб країни продемонстрували своє стратегічне терпіння, стратегічну прихильність союзників. І ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі НАТО", - сказала Стефанішина на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.

Віце-прем'єр зазначила, що поки що Україна не бачить перспектив для цього позитивного формулювання, проте додала, що багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.

"Це тільки початок шляху, яким ми йдемо. І навіть більш важливим є те, що українці та українське керівництво не відступить у своїй риториці. Нам справді потрібні відповіді, і нам справді треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ", - наголосила Стефанішина.
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Топ коментарі
+6
Як що зробили? А "пред*ява" Байдену чого ми до цієї пори не в НАТО чого вартує!
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07.06.2021 19:27
+5
На жаль,зебілізм не виліковна патологія і медицина тут безсила !!!)))
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07.06.2021 19:16
+3
с учетом того, что Украину не пригласили на саммит нато (впервые за последние годы) гложат смутные сомненья, что в ближайшие года эдак три Украина получит пдч.
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07.06.2021 19:09
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лол. хотеть и вьіполнять требования - разньіе вещи.
ермак тебе членство даст, а татров добавит
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07.06.2021 19:03 Відповісти
Да, чтобы что-то иметь надо что-то сделать.
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07.06.2021 19:19 Відповісти
Пендель в челюсть - такой "ПДЧ" светит Степанишиной.
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07.06.2021 20:51 Відповісти
Голімий звіздьожі жодної реальної діяльності !!!)))
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07.06.2021 19:05 Відповісти
Так звіздьож і є стрижень як зовнішньої так і внутрішньої політики, якщо ще її можна назвати такою.
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07.06.2021 19:21 Відповісти
Звіздьож,це і є імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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07.06.2021 19:24 Відповісти
Отримаєш, а потім доженуть, та ще отримаєш.
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07.06.2021 19:08 Відповісти
КО ДНЮ 30 летия НЕЗАЛЕЖНОСТИ !!

И парад
И руководство НАТО ПРИГЛАСИТЬ
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07.06.2021 19:08 Відповісти
с учетом того, что Украину не пригласили на саммит нато (впервые за последние годы) гложат смутные сомненья, что в ближайшие года эдак три Украина получит пдч.
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07.06.2021 19:09 Відповісти
Только после импичмента. А просто выборы не помогут.
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07.06.2021 20:03 Відповісти
- Где у нас ПДЧ?
- в 6 палате, где раньше Наполеон был.
Идите, идите. Мы вас вылечим, зеидиоты - наш профиль.
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07.06.2021 19:14 Відповісти
На жаль,зебілізм не виліковна патологія і медицина тут безсила !!!)))
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07.06.2021 19:16 Відповісти
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно нищит все, набуте Україною на шляхе европейської та евроатлантичної інтеграціі !!!!)))
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07.06.2021 19:14 Відповісти
мы б хотели... ))))
а реально - что вы для этого сделали?...
хотелок мало... и вот сказок для лохтората уже за гланды...
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07.06.2021 19:17 Відповісти
Як що зробили? А "пред*ява" Байдену чого ми до цієї пори не в НАТО чого вартує!
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07.06.2021 19:27 Відповісти
нє...ну то вже переборщили...то багато ))) то вже занадто...
(а шо занадто то не здраво))) може саме цього запитання і страхається поважний Байден )))
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07.06.2021 19:32 Відповісти
Тому і страхається особистої зустрічі, вмовляють хоча б на телефонну розмову.
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07.06.2021 20:07 Відповісти
Подивіться на Прямому розмову Матвія Ганнапольського та Мирослави Гонгадзе, вона (трансляція) якраз зараз іде. Мирослава так і заявила прямим текстом: "ПДЧ нададуть, лише коли Україна виконає домашнє завдання".
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07.06.2021 19:18 Відповісти
У зеленої плісняви інше завдання,тобто інша роль в кремлівському ляльковому балагані і інший сценарій !!!!))))
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07.06.2021 19:27 Відповісти
Ольга Витальевна,мабуть,не интересуется что там об этом говорят Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО уже в декабре, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9266 А там сегодня,и каждый день говорят,что ворьё в НАТО не берут!
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07.06.2021 19:20 Відповісти
А я хотел-бы увидеть бубочку в обычной его роли шута на сцене в стройных рядах 95 квартала к сентябрю.
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07.06.2021 19:40 Відповісти
А я хотел бы его увидеть в яме с негашеной известью с простреленным затылком.
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07.06.2021 19:54 Відповісти
Хочется ? Перехочется. Перетерпится. НАТО геморрой не нужен. Сами освобождайте то что просрали 2014 году.
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07.06.2021 19:41 Відповісти
Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО уже в декабре, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 2154.
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07.06.2021 19:53 Відповісти
Ака. Конечно. Пишите Блинкену. Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО уже в декабре, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9007

Он своими глазами видел ЗЕчмо и Ермака.
Так что ждите теперь ПДЧ так же терпеливо, как МВФ.
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07.06.2021 19:53 Відповісти
Какой бред несут люди на вид совсем не больные. Это для чего? Чтобы понравится бубуочке и получить премиальные?
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07.06.2021 20:01 Відповісти
украинцы хотели получить ПДЧ еще в мае 2019. Но население решило "хотьпаржом"
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07.06.2021 21:20 Відповісти
по правді, в 2019 саміт НАТО пройшов в листопаді, в Лондоні. Запрошення Президенту України було (організоване ще попередньою командою МЗС), але бубочка не полетів.... відмовився...
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07.06.2021 21:58 Відповісти
Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.

Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
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07.06.2021 21:56 Відповісти
 
 