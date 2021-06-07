Україна хотіла б отримати ПДЧ у НАТО вже в грудні, - Стефанішина
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Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні поточного року.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Звісно, ми знаємо (і це підтвердив Мірче Джоане), що буде заява про політику "відкритих дверей" для України і Грузії. Але для нас більш важливо, щоб країни продемонстрували своє стратегічне терпіння, стратегічну прихильність союзників. І ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі НАТО", - сказала Стефанішина на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.
Віце-прем'єр зазначила, що поки що Україна не бачить перспектив для цього позитивного формулювання, проте додала, що багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.
"Це тільки початок шляху, яким ми йдемо. І навіть більш важливим є те, що українці та українське керівництво не відступить у своїй риториці. Нам справді потрібні відповіді, і нам справді треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ", - наголосила Стефанішина.
Будь ласка, зачекайте...
ермак тебе членство даст, а татров добавит
И парад
И руководство НАТО ПРИГЛАСИТЬ
- в 6 палате, где раньше Наполеон был.
Идите, идите. Мы вас вылечим, зеидиоты - наш профиль.
а реально - что вы для этого сделали?...
хотелок мало... и вот сказок для лохтората уже за гланды...
(а шо занадто то не здраво))) може саме цього запитання і страхається поважний Байден )))
Он своими глазами видел ЗЕчмо и Ермака.
Так что ждите теперь ПДЧ так же терпеливо, как МВФ.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.