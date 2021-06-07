Україна хотіла б отримати ПДЧ у НАТО вже в грудні, - Стефанішина

Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні поточного року.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звісно, ми знаємо (і це підтвердив Мірче Джоане), що буде заява про політику "відкритих дверей" для України і Грузії. Але для нас більш важливо, щоб країни продемонстрували своє стратегічне терпіння, стратегічну прихильність союзників. І ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі НАТО", - сказала Стефанішина на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.

Віце-прем'єр зазначила, що поки що Україна не бачить перспектив для цього позитивного формулювання, проте додала, що багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО.

"Це тільки початок шляху, яким ми йдемо. І навіть більш важливим є те, що українці та українське керівництво не відступить у своїй риториці. Нам справді потрібні відповіді, і нам справді треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ", - наголосила Стефанішина.