Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО уже в декабре, - Стефанишина
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Украина хотела бы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО уже в декабре текущего года.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конечно, мы знаем (и это подтвердил Мирча Джоане), что будет заявление о политике "открытых дверей" для Украины и для Грузии. Но для нас более важно, чтобы страны продемонстрировали свое стратегическое терпение, стратегическую приверженность союзников. И мы, конечно, надеемся увидеть, что лидеры НАТО проинструктируют своих министров иностранных дел сделать шаг вперед в ясности относительно ПДЧ для Украины уже в декабре на министерской встрече НАТО", - сказала Стефанишина на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник.
Вице-премьер указала, что пока Украина не видит перспектив для этой позитивной формулировки, однако добавила, что многие союзники борются за ясность для Украины относительно членства в НАТО.
"Это только начало пути, по которому мы идем. И даже более важно то, что украинцы и украинское руководство не отступит в своей риторике. Нам действительно нужны ответы, и нам действительно надо видеть саммит, на котором Украина, наконец, получит ПДЧ", - подчеркнула Стефанишина.
Пожалуйста, подождите...
ермак тебе членство даст, а татров добавит
И парад
И руководство НАТО ПРИГЛАСИТЬ
- в 6 палате, где раньше Наполеон был.
Идите, идите. Мы вас вылечим, зеидиоты - наш профиль.
а реально - что вы для этого сделали?...
хотелок мало... и вот сказок для лохтората уже за гланды...
(а шо занадто то не здраво))) може саме цього запитання і страхається поважний Байден )))
Он своими глазами видел ЗЕчмо и Ермака.
Так что ждите теперь ПДЧ так же терпеливо, как МВФ.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.