Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО уже в декабре, - Стефанишина

Украина хотела бы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО уже в декабре текущего года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы знаем (и это подтвердил Мирча Джоане), что будет заявление о политике "открытых дверей" для Украины и для Грузии. Но для нас более важно, чтобы страны продемонстрировали свое стратегическое терпение, стратегическую приверженность союзников. И мы, конечно, надеемся увидеть, что лидеры НАТО проинструктируют своих министров иностранных дел сделать шаг вперед в ясности относительно ПДЧ для Украины уже в декабре на министерской встрече НАТО", - сказала Стефанишина на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане

Вице-премьер указала, что пока Украина не видит перспектив для этой позитивной формулировки, однако добавила, что многие союзники борются за ясность для Украины относительно членства в НАТО.

"Это только начало пути, по которому мы идем. И даже более важно то, что украинцы и украинское руководство не отступит в своей риторике. Нам действительно нужны ответы, и нам действительно надо видеть саммит, на котором Украина, наконец, получит ПДЧ", - подчеркнула Стефанишина.

Также читайте: Зеленский призвал НАТО немедленно решить вопрос со вступлением Украины: Нет смысла смотреть в далекое будущее. Сейчас мы в опасности