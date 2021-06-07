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Кабмін пом'якшив карантинні обмеження для проведення масових заходів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кабмін пом'якшив карантинні обмеження для проведення масових заходів

Кабінет Міністрів України пом'якшив карантинні обмеження, дозволивши, зокрема, проведення масових заходів (зокрема у розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) з умовою перебування однієї людини на 4 кв. м площі будівлі, території або наповненості залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами та одним порожнім поруч).

Це закріплено постановою Кабміну №583 від 2 червня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім цього, обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Дозволяється також прийом відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів не більше ніж дві третини місць.

Окрім того, "зелений" рівень епіднебезпеки встановлюватимуть, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - менше ніж 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на антиген менше ніж 4%, кількість тестувань методом ПЛР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - понад 300 і на всій території України немає регіонів зі встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

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Шашлики,фулі..
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07.06.2021 19:35 Відповісти
дайте же артистам на мальдивы наколбасить
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07.06.2021 19:39 Відповісти
У криворожского квартала прибыля упали??
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07.06.2021 19:56 Відповісти
 
 