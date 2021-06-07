Кримінального авторитета Паніогло застрелили під Одесою, - ЗМІ

Василь Паніогло був кримінальним "авторитетом" в одній з ОЗГ. Його тіло знайшли в готелі "Парма" в місті Рені.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Ймовірно, замовне вбивство сталося близько 16:00 в готелі "Парма".

"Там і знайшли такого собі Василя Паніогло, який був кримінальним "авторитетом" організованого злочинного угруповання Олега Попеску на прізвисько Румун. Основні напрямки діяльності його угруповання - вирощування і контрабанда марихуани, контрабанда сигарет, вимагання у бессарабських фермерів, рейдерські дії в аграрному секторі регіону", - сказано в повідомленні.

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За деякими даними, вищеназване угруповання Попеску - одна з ланок ОЗУ Василя Мар'янчука, яке прославилося своєю жорстокістю. На рахунку цього формування - десятки кривавих злочинів, викрадень і вбивств відомих бізнесменів.

Кістяк банди складали колишні співробітники правоохоронних органів. Нині Мар'янчук відбуває довічний термін.

Інформацію підтверджує і Одеський сайт "Думская", посилаючись на свої джерела. За його даними, Паніогло отримав важке вогнепальне поранення грудної клітини та голови, помер у лікарні.

Готель "Парма", як стверджується, служить своєрідною "штаб-квартирою" угруповання Румуна.