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Кримінального авторитета Паніогло застрелили під Одесою, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Кримінального авторитета Паніогло застрелили під Одесою, - ЗМІ

Василь Паніогло був кримінальним "авторитетом" в одній з ОЗГ. Його тіло знайшли в готелі "Парма" в місті Рені.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Ймовірно, замовне вбивство сталося близько 16:00 в готелі "Парма".

"Там і знайшли такого собі Василя Паніогло, який був кримінальним "авторитетом" організованого злочинного угруповання Олега Попеску на прізвисько Румун. Основні напрямки діяльності його угруповання - вирощування і контрабанда марихуани, контрабанда сигарет, вимагання у бессарабських фермерів, рейдерські дії в аграрному секторі регіону", - сказано в повідомленні.

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За деякими даними, вищеназване угруповання Попеску - одна з ланок ОЗУ Василя Мар'янчука, яке прославилося своєю жорстокістю. На рахунку цього формування - десятки кривавих злочинів, викрадень і вбивств відомих бізнесменів.

Кістяк банди складали колишні співробітники правоохоронних органів. Нині Мар'янчук відбуває довічний термін.

Інформацію підтверджує і Одеський сайт "Думская", посилаючись на свої джерела. За його даними, Паніогло отримав важке вогнепальне поранення грудної клітини та голови, помер у лікарні.

Готель "Парма", як стверджується, служить своєрідною "штаб-квартирою" угруповання Румуна.
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Топ коментарі
+12
Стоппэ!(с) Зиц-председатель "РНБО" сказал, шо их (авторитетов - воров в законе) у нас таки уже нет? Или как??
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07.06.2021 23:26
+11
На одного урода меньше.... Не останавливаемся, продолжаем....
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07.06.2021 23:19
+10
Свято мєсто пусто нє биваєт! Місцевому ародонасєлєнію скоро являть нового пахана.
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07.06.2021 23:18
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Свято мєсто пусто нє биваєт! Місцевому ародонасєлєнію скоро являть нового пахана.
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07.06.2021 23:18 Відповісти
На одного урода меньше.... Не останавливаемся, продолжаем....
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07.06.2021 23:19 Відповісти
Картина маслом...©
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07.06.2021 23:21 Відповісти
Стоппэ!(с) Зиц-председатель "РНБО" сказал, шо их (авторитетов - воров в законе) у нас таки уже нет? Или как??
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07.06.2021 23:26 Відповісти
то т.з. злодіїв в законі, а це просто афтарітєт, на них ще рішення РНБО не було, от пострілюють інколи, а от коли РНБО!!! щось прийме, так і їх не стане, ну тобто перестануть бути кримінальними афтарітєтами і займуться легальним бізнесом, стануть добропорядними громадянами,
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08.06.2021 07:37 Відповісти
к офісу авакова підвезли три баяни
к чєму би ето?
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07.06.2021 23:36 Відповісти
так ЗЕ сказал,нет больше авторитетов в Украине???!
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07.06.2021 23:43 Відповісти
Острить так острить: это был последний авторитет.
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07.06.2021 23:53 Відповісти
один дурачок на прошлой неделе заявил о нулевом влияние воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине.
Значит Паниогло - законопослушный гражданин, как и его киллер/ы.
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07.06.2021 23:48 Відповісти
Нічого собі "Під Одесою" - до Одеси звідтам 250 км!
Сказали б вже "Під Галацом".
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07.06.2021 23:49 Відповісти
Так Данілов казав ,що вони перемогли,у нас в країні ,всіх злодіїв.Чи то була бож я роса ?
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07.06.2021 23:51 Відповісти
Ласкает слух: "костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. Источник: https://censor.net/ru/n3270005
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08.06.2021 00:01 Відповісти
Да эти бывшие везде где баблом пахнет Теперь представьте чем они занимались служа в милиции Проф навыки не пропьешь и не исчезнут они бесследно...
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08.06.2021 00:13 Відповісти
Так вроде РНБО всех "авторитетов" разогнало? Этого забыли?
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08.06.2021 00:02 Відповісти
А может таки лягавые коцнули?)))
Типа стрела сссровская)))
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08.06.2021 00:25 Відповісти
фермеры бессарабские тоже не бедные
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08.06.2021 09:47 Відповісти
правоохранительные органы - кузница кадров для "бывших сотрудников"
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08.06.2021 00:43 Відповісти
Погодите.

ЗЕ позавчера заявил, шо нет больше в Украине криминальных авторитетов.
ЗЕ их всех легко и непринужденно победил одной бумажкой и тремя твитами.
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08.06.2021 02:15 Відповісти
Оце реальні санкції . Дієві та ефективні .
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08.06.2021 06:42 Відповісти
Собаке - собачья смерть.
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08.06.2021 07:33 Відповісти
неужели начался отстрел как в 90?
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08.06.2021 08:11 Відповісти
когда есть в "обществе" "слуги" - а тем более "слуги закона" .... которые воруют и врут, нарушая Закон и все нормы именуемой "морали"....- всегда появятся такие "робин гуды"....- есть даже фильмы на ту тематику....
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08.06.2021 08:33 Відповісти
Мабуть цей був із глухих, бо вже давно Бубочка сказав, що всіх їх переміг.
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08.06.2021 09:56 Відповісти
 
 