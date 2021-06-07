Криминального авторитета Паниогло застрелили под Одессой, - СМИ
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Василий Паниогло был криминальным "авторитетом" в одной из ОПГ. Его тело нашли в отеле "Парма" в городе Рени.
Об этом пишут местные Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Предположительно, заказное убийство произошло около 16:00 в отеле "Парма".
"Там и нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным "авторитетом" организованной преступной группировки Олега Попеску по прозвищу Румын. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона", - сказано в сообщении.
По некоторым данным, вышеназванная группировка Попеску – одно из звеньев ОПГ Василия Марьянчука, которое прославилось своей жестокостью. На счету этого формирования – десятки кровавых преступлений, похищений и убийств известных бизнесменов.
Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время Марьянчук отбывает пожизненный срок.
Информацию подтверждает и одесский сайт "Думская", ссылаясь на свои источники. По его данным, Паниогло получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы, и скончался в больнице.
Отель "Парма", как утверждается, служит своеобразной "штаб-квартирой" группировки Румына.
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к чєму би ето?
Значит Паниогло - законопослушный гражданин, как и его киллер/ы.
Сказали б вже "Під Галацом".
Типа стрела сссровская)))
ЗЕ позавчера заявил, шо нет больше в Украине криминальных авторитетов.
ЗЕ их всех легко и непринужденно победил одной бумажкой и тремя твитами.