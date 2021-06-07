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Криминального авторитета Паниогло застрелили под Одессой, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Криминального авторитета Паниогло застрелили под Одессой, - СМИ

Василий Паниогло был криминальным "авторитетом" в одной из ОПГ. Его тело нашли в отеле "Парма" в городе Рени.

Об этом пишут местные Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Предположительно, заказное убийство произошло около 16:00 в отеле "Парма".

"Там и нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным "авторитетом" организованной преступной группировки Олега Попеску по прозвищу Румын. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона", - сказано в сообщении.

Смотрите: Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По некоторым данным, вышеназванная группировка Попеску – одно из звеньев ОПГ Василия Марьянчука, которое прославилось своей жестокостью. На счету этого формирования – десятки кровавых преступлений, похищений и убийств известных бизнесменов.

Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время Марьянчук отбывает пожизненный срок.

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Информацию подтверждает и одесский сайт "Думская", ссылаясь на свои источники. По его данным, Паниогло получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы, и скончался в больнице.

Отель "Парма", как утверждается, служит своеобразной "штаб-квартирой" группировки Румына.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Стоппэ!(с) Зиц-председатель "РНБО" сказал, шо их (авторитетов - воров в законе) у нас таки уже нет? Или как??
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07.06.2021 23:26
+11
На одного урода меньше.... Не останавливаемся, продолжаем....
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07.06.2021 23:19
+10
Свято мєсто пусто нє биваєт! Місцевому ародонасєлєнію скоро являть нового пахана.
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07.06.2021 23:18
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Свято мєсто пусто нє биваєт! Місцевому ародонасєлєнію скоро являть нового пахана.
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07.06.2021 23:18 Ответить
На одного урода меньше.... Не останавливаемся, продолжаем....
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07.06.2021 23:19 Ответить
Картина маслом...©
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07.06.2021 23:21 Ответить
Стоппэ!(с) Зиц-председатель "РНБО" сказал, шо их (авторитетов - воров в законе) у нас таки уже нет? Или как??
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07.06.2021 23:26 Ответить
то т.з. злодіїв в законі, а це просто афтарітєт, на них ще рішення РНБО не було, от пострілюють інколи, а от коли РНБО!!! щось прийме, так і їх не стане, ну тобто перестануть бути кримінальними афтарітєтами і займуться легальним бізнесом, стануть добропорядними громадянами,
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08.06.2021 07:37 Ответить
к офісу авакова підвезли три баяни
к чєму би ето?
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07.06.2021 23:36 Ответить
так ЗЕ сказал,нет больше авторитетов в Украине???!
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07.06.2021 23:43 Ответить
Острить так острить: это был последний авторитет.
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07.06.2021 23:53 Ответить
один дурачок на прошлой неделе заявил о нулевом влияние воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине.
Значит Паниогло - законопослушный гражданин, как и его киллер/ы.
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07.06.2021 23:48 Ответить
Нічого собі "Під Одесою" - до Одеси звідтам 250 км!
Сказали б вже "Під Галацом".
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07.06.2021 23:49 Ответить
Так Данілов казав ,що вони перемогли,у нас в країні ,всіх злодіїв.Чи то була бож я роса ?
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07.06.2021 23:51 Ответить
Ласкает слух: "костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. Источник: https://censor.net/ru/n3270005
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08.06.2021 00:01 Ответить
Да эти бывшие везде где баблом пахнет Теперь представьте чем они занимались служа в милиции Проф навыки не пропьешь и не исчезнут они бесследно...
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08.06.2021 00:13 Ответить
Так вроде РНБО всех "авторитетов" разогнало? Этого забыли?
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08.06.2021 00:02 Ответить
А может таки лягавые коцнули?)))
Типа стрела сссровская)))
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08.06.2021 00:25 Ответить
фермеры бессарабские тоже не бедные
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08.06.2021 09:47 Ответить
правоохранительные органы - кузница кадров для "бывших сотрудников"
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08.06.2021 00:43 Ответить
Погодите.

ЗЕ позавчера заявил, шо нет больше в Украине криминальных авторитетов.
ЗЕ их всех легко и непринужденно победил одной бумажкой и тремя твитами.
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08.06.2021 02:15 Ответить
Оце реальні санкції . Дієві та ефективні .
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08.06.2021 06:42 Ответить
Собаке - собачья смерть.
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08.06.2021 07:33 Ответить
неужели начался отстрел как в 90?
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08.06.2021 08:11 Ответить
когда есть в "обществе" "слуги" - а тем более "слуги закона" .... которые воруют и врут, нарушая Закон и все нормы именуемой "морали"....- всегда появятся такие "робин гуды"....- есть даже фильмы на ту тематику....
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08.06.2021 08:33 Ответить
Мабуть цей був із глухих, бо вже давно Бубочка сказав, що всіх їх переміг.
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08.06.2021 09:56 Ответить
 
 