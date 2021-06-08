Послаблення карантину для закладів культури діятимуть лише в "жовтій" зоні, - Ткаченко
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Послаблення карантину для закладів культури і гостинності стосуватимуться лише тих, що розміщені в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності – затверджено. Це рішення сьогодні було ухвалено Кабміном", - написав Ткаченко.
"Це означає, що найближчим часом заклади культури та кінотеатри підвищать заповнюваність до 2/3 від загальної кількості місць. А у випадку негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрес-тест) або вакцинацію кожного відвідувача та організаторів – обмеження наповненості не застосовуватимуться.
Заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Столики ж розміщуватимуться з дистанцією 1,5 м. Заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги) зможуть працювати в усіх зонах, окрім "червоної".
Дозволено проводити масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні тощо) за участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 2/3 місць.
"Наголошу, що ці послаблення діятимуть лише в "жовтій" зоні. У "червоній" та "помаранчевій" можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність", - зазначив Ткаченко.
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