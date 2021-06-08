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Китай схвалив використання вакцини Sinovac для дітей від трьох років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Китай схвалив використання вакцини Sinovac для дітей від трьох років

Китай схвалив екстрене використання вакцини від COVID-19 для дітей віком від трьох років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представник Sinovac повідомив AFP.

"В останні дні вакцина Sinovac була схвалена для екстреного використання у дітей від 3 до 17 років", - сказав він.

При цьому, представник компанії не уточнив, коли діти зможуть почати отримувати щеплення.

Представник іншої основної вакцини в Китаї, Sinopharm, заявив, що експерти продемонстрували ефективність вакцини для дітей, але не підтвердив, чи була вона схвалена для використання.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз уперше схвалив використання вакцини для підлітків від 12 до 18 років.

Автор: Анастасія Потіха
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