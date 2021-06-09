УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12841 відвідувач онлайн
Новини Економіка
1 469 6
Кабмін (6258) Денис Шмигаль (2723) Бюро економічної безпеки (202)

Кабмін дає старт процедурі відбору керівника Бюро економічної безпеки, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін дає старт процедурі відбору керівника Бюро економічної безпеки, - Шмигаль

Уряд України дає старт процедурі відбору керівника Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми делегували в конкурсну комісію з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету Міністрів. Першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка та міністра інфраструктури Олександра Кубракова", - зазначив Шмигаль.

"Це дозволяє повноцінно розпочати процедуру відбору керівника. Процес цей відбуватиметься прозоро й відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоствореного органу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін забрав для прямої координації Бюро економічної безпеки у міністра фінансів

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось Шмигаль розвинув кипучу діяльність, а потерпілий як у воду впав.
показати весь коментар
09.06.2021 14:07 Відповісти
Вот по количеству контролирующих. правоохранительных органов Украина (как и по коррупции) точно на Первом месте. Правда по результату их деятельности обратная пропорциональность - полная жопа!
показати весь коментар
09.06.2021 14:08 Відповісти
Наштампували вже безліч цих абсолютно беззубих та нікчемних контор...🤪
показати весь коментар
09.06.2021 14:10 Відповісти
Илюшку Киву возьмите. Как раз в тренде чувак. Вся зе-шобла такая же.
показати весь коментар
09.06.2021 14:19 Відповісти
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
показати весь коментар
09.06.2021 14:37 Відповісти
Могу себе только представить, какио потоки вазелина сейчас льются во всяких коридорах и кабинетах для подмазки шестерёнок пока только чтоб в список кандидатов попасть, не говоря уже про реки всяких обещаний порешать "по факту".
показати весь коментар
09.06.2021 15:01 Відповісти
 
 