Кабмин дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Правительство Украины дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы делегировали в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабинета Министров. Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Алексея Любченко, министра финансов Сергея Марченко и министра инфраструктуры Александра Кубракова", - отметил Шмыгаль.

"Это позволяет полноценно начать процедуру отбора руководителя. Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новосозданному органу.

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