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Кабмин дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Правительство Украины дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы делегировали в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабинета Министров. Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Алексея Любченко, министра финансов Сергея Марченко и министра инфраструктуры Александра Кубракова", - отметил Шмыгаль.

"Это позволяет полноценно начать процедуру отбора руководителя. Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новосозданному органу.

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Автор: Ірина Дашківська
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Щось Шмигаль розвинув кипучу діяльність, а потерпілий як у воду впав.
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09.06.2021 14:07 Ответить
Вот по количеству контролирующих. правоохранительных органов Украина (как и по коррупции) точно на Первом месте. Правда по результату их деятельности обратная пропорциональность - полная жопа!
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09.06.2021 14:08 Ответить
Наштампували вже безліч цих абсолютно беззубих та нікчемних контор...🤪
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09.06.2021 14:10 Ответить
Илюшку Киву возьмите. Как раз в тренде чувак. Вся зе-шобла такая же.
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09.06.2021 14:19 Ответить
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
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09.06.2021 14:37 Ответить
Могу себе только представить, какио потоки вазелина сейчас льются во всяких коридорах и кабинетах для подмазки шестерёнок пока только чтоб в список кандидатов попасть, не говоря уже про реки всяких обещаний порешать "по факту".
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09.06.2021 15:01 Ответить
 
 