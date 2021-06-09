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Кабмін призначив Комаріду заступником міністра охорони здоров'я, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Комаріду заступником міністра охорони здоров'я, - Ляшко

Кабінет Міністрів призначив генерального директора фармацевтичного департаменту Міністерства охорони здоров'я Олександра Комаріду заступником міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я! Олександре Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав Ляшко.

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До призначення Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Кабмін призначив Комаріду заступником міністра охорони здоровя, - Ляшко 01

Автор: Наталя Джума
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Этого мудака, который всю работу сваливал на подчиненных и умел отлично вылизывать анус начальству, а сам все время ходил по отделам с девочками трепаться, и которого чаще видели с чашкой кофе и сигареткой в курилке, чем за рабочим столом?
Отличный выбор, зеленые, так держать))
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09.06.2021 14:38 Відповісти
ляшко и комарилья комрадов )))
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09.06.2021 15:26 Відповісти
..ется вошь, ..ется гнида...
...зе-лохи сделали министром Комариду.
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09.06.2021 19:16 Відповісти
 
 