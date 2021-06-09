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Кабмин назначил Комарида замминистра здравоохранения, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров назначил генерального директора фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Александра Комариду заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К работе", - написал Ляшко.
До назначения Комарида занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.
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Отличный выбор, зеленые, так держать))
...зе-лохи сделали министром Комариду.