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Новости Политика Украины
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Кабмин назначил Комарида замминистра здравоохранения, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил Комарида замминистра здравоохранения, - Ляшко

Кабинет Министров назначил генерального директора фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Александра Комариду заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К работе", - написал Ляшко.

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До назначения Комарида занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.

Кабмин назначил Комарида замминистра здравоохранения, - Ляшко 01
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Этого мудака, который всю работу сваливал на подчиненных и умел отлично вылизывать анус начальству, а сам все время ходил по отделам с девочками трепаться, и которого чаще видели с чашкой кофе и сигареткой в курилке, чем за рабочим столом?
Отличный выбор, зеленые, так держать))
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09.06.2021 14:38 Ответить
ляшко и комарилья комрадов )))
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09.06.2021 15:26 Ответить
..ется вошь, ..ется гнида...
...зе-лохи сделали министром Комариду.
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09.06.2021 19:16 Ответить
 
 