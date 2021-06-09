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Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден планує обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним питання про припинення кібератак, націлених на США.
Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
Видання підкреслює, що лідера США запитали, чи вважає він, що зможе домовитися з Путіним про припинення кібератак, націлених на США.
"Хто знає?", - заявив Байден, додавши, що питання кібератак буде частиною переговорів із російським президентом.
Топ коментарі
+13 Грета Тумблер
показати весь коментар09.06.2021 16:54
+8 Envoy
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+7 Igor Mandyur
показати весь коментар09.06.2021 17:02
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Обгадили канадську діаспору і відмовилися від неї, поставивши між нею та москалями знак рівності.
ДНО ДОННОЕ.
Лучше к Украине обратились бы за помощью, чем так на весь мир ганьбиться......
_А, это для тебя вапрос? Ну обсуждай, обсуждай...
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