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Новости За рубежом
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Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден

Президент США Джо Байден планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о прекращении кибератак, нацеленных на США.

Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Издание подчеркивает, что лидера США спросили, считает ли он, что сможет договориться с Путиным о прекращении кибератак, нацеленных на США.

"Кто знает?", - заявил Байден, добавив, что вопрос кибератак будет частью переговоров с российским президентом.

Читайте также: Россия обязана пресечь кибератаки со своей территории, - Блинкен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Нужно посмотреть Путину в глаза и сказать - Вова хватит и он сразу прекратит!😁😁😁
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09.06.2021 16:54
+8
А мы им верили . Слабаки . Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 9987
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09.06.2021 16:57
+7
Байда буде просити *****... Маючи в себе всі важилі інтернету? Альцгеймер чи Паркінсон порадили обговорити!?
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09.06.2021 17:02
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Нужно посмотреть Путину в глаза и сказать - Вова хватит и он сразу прекратит!😁😁😁
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09.06.2021 16:54 Ответить
с языка сняла.
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09.06.2021 18:26 Ответить
А что, американцы не могут защититься от взломщика, будут договариваться? Но что ***** взамен потребует?
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09.06.2021 16:54 Ответить
У ***** с 2010-го года цель одна. Исполнение её и потребует. "Справедливое" (в его понимании) место в системе мирового распределения труда. Место на мировых рынках.
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09.06.2021 18:12 Ответить
А мы им верили . Слабаки . Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 9987
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09.06.2021 16:57 Ответить
Бідонобільне населення України. Яке перебуває на сектантському рівні розвитку.
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10.06.2021 07:13 Ответить
Панно з канади, яка не перебуває на сектантському рівні розвитку! Не займайтеся безпідставними узагальненнями. Бідонобільними є тутешні боти, але не "населення" України, яке є нічим не гіршим за "населення" канади (з маленької), яке вже вдруге (чи втретє?) обирає джУстіна peoplekind трюдо, який за рівнем неадекватності вже давно переплюнув "нашого" вувузєлу. - До речі, за моїми спостереженнями, "населенню" України якраз більше подобався Трамп. Ваш рівень розвитку виявився достатнім для усвідомлення нікчемності жо байдена, але його забракло для усвідомлення того, що сиволапий гетьман є консервою кремля іще небезпечнішою, ніж дурнуватий вувузєла. Свого часу ви з пихатою зверхністю відгукувалися про людей вельми пристойних, таких, як Анатолій Гриценко та Михаїл Саакашвілі - і опинилися в таборі порохоботів. Яке моральне право мали ви наїжджати на них, ви, яка нічого не зробила у своєму житті окрім як втекти до канади від українських проблем? (Щоб отримати проблеми іще гірші - нав'язування лгбт-свиноти, навмисне завезення тисяч іммігрантів з Африки, придушення свободи слова - згадаймо того ж Джордана Пітерсона).
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10.06.2021 08:25 Ответить
Да, маразматик байден именно за этим и встречается с х-лом, попросить что бы не было "кибератак", даже не знаю где теперь те одноклеточные, которые орали за байдена и чуть ли не праздновали когда его внесли в белый дом, аж на гавно исходились. А тут такое фиаско.
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09.06.2021 17:01 Ответить
Наверняка "орали" потому, что Трамп был ещё хуже. Хотя да, то, что Байден ("последователь Обамы") будет не на много лучше, уже тогда было понятно. Нет, всё таки Президентом Великой Америки будет республиканец. Но, естественно, не Трамп. Пенс, например. Молодой, решительный, смелый. А не старый трухлявый пень. Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 8124
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09.06.2021 17:26 Ответить
Чим Трамп був "хуже"? Тільки конкретно?
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09.06.2021 18:54 Ответить
Да, по ходу, всем. Кроме джавелинов и санкций по СП-2, ничего хорошего о нём и не вспомнить. Да и то это благодаря давлению Конгресса/Сената и республиканцев. В остальном- куда не ткни- везде мимо. Плюс неадекват. Плюс втягивал и хотел подставить Украину по "вмешательству в выборы США". Не расею, которая реально вмешивалась, а Украину! Как Зеленский его выдержал и не втянулся в эту халепу- одному богу известно.
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09.06.2021 19:13 Ответить
Чем - всєм? "В остальном- куда не ткни- везде мимо. Плюс неадекват" - бездумна, позбавлена фактажу балаканина. А у дєдушкі жо набралося вже з десяток цілком конкретних справ: і договір про стратегічні озброєння, і сєвпоток, і сприяння підвищенню ціни нафти...І далі буде. Трамп нікуди Україну не втягівал, він хотів, але не встиг і не зміг, викрити корумпованість байдена, який через синочка качав бабло з України. А дєдушка жо разом з обамкою для України свого часу не зробили НІЧОГО. Навіть жувєлінів не дали. Тому не треба брехати. Брехати - негарно.
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10.06.2021 08:30 Ответить
До речі, пенс - зрадник і сирло. А у Трампа енергії іще на двох пенсів вистачить. пенс свою роль, як мавр, зіграв - дурив Трампа до останнього, а потім продав за 30 шекелів. Свою репутацію він знищив. Якби ви були в курсі американських справ, зто знали б, що коли вже й буде хтось балотуватися замість Трампа, то це Тед Круз.
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10.06.2021 08:33 Ответить
Пенс кусок трусливого лайна . Рон Де Сантис был бы неплохим .
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09.06.2021 19:48 Ответить
Аби ж вони лише =орали=. Вони ж обзивали, накидалися, заспамлювали, вищали і не дозволяли нікому висловити думку, яка не співпадала з їхньою.
Обгадили канадську діаспору і відмовилися від неї, поставивши між нею та москалями знак рівності.
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10.06.2021 07:14 Ответить
Вот так на неокрепшие умы действует лживая журналистика, превратившаяся в пропаганду, у людей в корне неверное мнение, но, это вина самих людей, они хотят получать уже готовую пережеванную информацию, пусть даже лживую, без всякого собственного анализа, а потом ретранслировать эту же ложь с каким то жутким остервенением.
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10.06.2021 09:03 Ответить
Байда буде просити *****... Маючи в себе всі важилі інтернету? Альцгеймер чи Паркінсон порадили обговорити!?
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09.06.2021 17:02 Ответить
На задних лапах перед ******. Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 2640
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09.06.2021 17:12 Ответить
Та поняли мы уже, что будете прогибаться под лаптестан. Супердержава будет просить, чтобы "не было на неё кибератак". Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 1048 Интересно, что (или кого) "сдадите" взамен? Опять Украину?
ДНО ДОННОЕ.
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09.06.2021 17:20 Ответить
Не знаю, Украина восьмой год с успехом отбивается от рашистских кибератак. Помню, только раз была атака, которая на время парализовала работу госорганов. Об остальных мы даже и не слышали или узнавали уже по факту (типа была).
Лучше к Украине обратились бы за помощью, чем так на весь мир ганьбиться...... Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 1382
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09.06.2021 17:30 Ответить
И это тот "животворящий Банден", который подбивает Зеленского на "великие дела"? Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 4309 Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 4309 Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 4309 А-ха-ха!!!
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09.06.2021 17:32 Ответить
Америка уже не та. Рейган не уговаривал бы.Это все равно что пойманного вора уговаривать больше не красть,вместо того что бы посадить его в тюрьму.
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09.06.2021 17:47 Ответить
Дуже, пілять, смішно. Довго думав?
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09.06.2021 18:56 Ответить
"Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден"
_А, это для тебя вапрос? Ну обсуждай, обсуждай... Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 3481
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09.06.2021 18:58 Ответить
"...лидера США спросили, считает ли он, что сможет договориться с Путиным о прекращении кибератак, нацеленных на США."
...
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09.06.2021 19:00 Ответить
Позиция слабого . Просить путина прекратить атаки . Кусок лайна , атакуй в ответ как при Трампе нашли даже место где сидели путинские хакеры и хакнули их видеокамеру , сделали фото помещения где они сидели .
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09.06.2021 19:46 Ответить
Він хоче від Путіна отримати консультацію по придбанню губозакаточної машинки?
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09.06.2021 19:55 Ответить
 
 