"Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден"

Президент США Джо Байден планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о прекращении кибератак, нацеленных на США.

Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Издание подчеркивает, что лидера США спросили, считает ли он, что сможет договориться с Путиным о прекращении кибератак, нацеленных на США.

"Кто знает?", - заявил Байден, добавив, что вопрос кибератак будет частью переговоров с российским президентом.

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