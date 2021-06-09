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Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о прекращении кибератак, нацеленных на США.
Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
Издание подчеркивает, что лидера США спросили, считает ли он, что сможет договориться с Путиным о прекращении кибератак, нацеленных на США.
"Кто знает?", - заявил Байден, добавив, что вопрос кибератак будет частью переговоров с российским президентом.
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показать весь комментарий09.06.2021 16:54
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Обгадили канадську діаспору і відмовилися від неї, поставивши між нею та москалями знак рівності.
ДНО ДОННОЕ.
Лучше к Украине обратились бы за помощью, чем так на весь мир ганьбиться......
_А, это для тебя вапрос? Ну обсуждай, обсуждай...
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