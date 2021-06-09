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лікарня (1098) Черкащина (648) Скічко (43) Велике будівництво (718)

У Черкасах після реконструкції відкрили зразкове приймальне відділення, - ОДА

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Приймальне відділення Черкаської обласної лікарні починає роботу після повної реконструкції. Відтепер у відділенні є не лише нові меблі та світлі інтер’єри, а й нове обладнання та продумана логістика маршрутів для максимально оперативної медичної допомоги.

Як повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, відділення розташоване на першому поверсі хірургічного комплексу. На реконструкцію за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" витратили близько 14,5 млн гривень.

У Черкасах після реконструкції відкрили зразкове приймальне відділення, - ОДА 01

За словами головного лікаря Олександра Дудника, у відділенні розмежували зону планової та екстреної госпіталізації. Поруч із входом розмістили протишокову палату для екстреної допомоги. Це дозволить зберегти дорогоцінний час і буквально рятувати життя пацієнтів.

Зокрема, палата екстреної допомоги оснащена дефібрилятором, апаратом штучної вентиляції легенів та іншою медтехнікою. У відділенні також є новітній комп’ютерний томограф, один із кращих в Україні.

У Черкасах після реконструкції відкрили зразкове приймальне відділення, - ОДА 02

"Це приймальне відділення - зразок того, який вигляд повинна мати вся обласна лікарня. На цей рік ми запланували реконструкцію її чотирьох корпусів. Паралельно робимо проєкти на внутрішню реконструкцію, аби це був комплексний об’єкт, який змінить і підхід, і якість надання послуг для пацієнтів", - коментує голова обласної держадміністрації Олександр Скічко.

Читайте також: Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Черкасах після реконструкції відкрили зразкове приймальне відділення, - ОДА 03

Він додав, що за програмою "Велике будівництво" на Черкащині продовжать модернізацію приймальних відділень.

Нагадаємо, цього року в рамках інфраструктурної програми президента буде відкрито 177 сучасних приймальних відділень по всій країні.
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Топ коментарі
+2
так большая стройка или все же большая реконструкция ?
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09.06.2021 19:37
+2
реконстройка!
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09.06.2021 19:58
+1
дякую, дуже дякую! (проізносітє гундосо, с хрипотой)
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09.06.2021 20:28
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так большая стройка или все же большая реконструкция ?
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09.06.2021 19:37 Відповісти
реконстройка!
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09.06.2021 19:58 Відповісти
Мені особисто без різниці будівництво це чи реконструкція, але враховуючи якою конюшнею було наше приймальне відділення ЦРЛ і зараз- ******** ремонт + апаратура,і згадати як при Пороху обмежувалися даруванням тонометра або велосипеда фельдшеру і " дєнєг нет, но ви дєржитєсь" , то різниця очевидна
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09.06.2021 20:00 Відповісти
так.. результат завжди важдливіший для тих для кого це будується або ремонтується...
а от по фінансовим звітам там зовсім різні цифри... і кошториси закладаються різні...і можливості для зловживань теж не однакові...
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09.06.2021 20:05 Відповісти
Друже, можна подумати що за усі 30 років Незалежності було інакше? В принципі було- фінанси виділялися ,а гроші зникали, або усією Україною збирали на кібер ніж , а він опинився в приватній клініці Спіженка, збирали на лікарню майбутнього- виявилось що гроші випарувалася, збирали 1,5 % на військовий збір- Свинарчуки робили за ці гроші оборудки, або в "кузні на Рибальському" з старих траулерів шляхом підфарбовування " виготовляли" ******* розвідувальні кораблі для ВМСУ. Вся наша коротка історія одні відкати та корупція
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09.06.2021 20:23 Відповісти
а ваабще какаяразница В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА - Цензор.НЕТ 6327
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09.06.2021 20:22 Відповісти
Коли є апаратура яка дозволить реанімувати твою дитину або надати невідкладну допомогу твоїм батькам , то різниця є
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09.06.2021 20:25 Відповісти
дякую, дуже дякую! (проізносітє гундосо, с хрипотой)
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09.06.2021 20:28 Відповісти
а гроші у тебе є, які дозволять? Техніка не проблема.
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09.06.2021 20:30 Відповісти
випередив, те саме хотів спитати! коли є гроші, той й техніка з'являється якимсь дивом! У Черкасах після реконструкції відкрили зразкове приймальне відділення, - ОДА - Цензор.НЕТ 2836
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09.06.2021 20:52 Відповісти
«Велика реконструкція пристройки»: реконструювали лиш малу частину лікарні так що фотограф не зміг зробити фото без облуплених стін основної будівлі.
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09.06.2021 20:52 Відповісти
Над входом на стене плитка отвалилась и ничего взамен - это как то не тянет на полную реконструкцию. Областная больница всетаки.
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09.06.2021 20:11 Відповісти
Після такої новини виділення 800млн на МВС з антиковідного фонду ніхто й не помітить... Зате рюкзакян купить ще один гелікоптер... Може... А може й некупить... Може ще рюкзаків докупить... А мільярд боргу ЗСУ - то таке... Дрібниці... От 3 мільярди на зелений університет та ще стільки ж на мільярд дерев - ось вона "золота жила"... Тут не тільки дітям, а й онукам вистачить на "прібарахліться"... Дайте йому ще 100 днів і другий строк! Воно виконає те, що обіцяло, але олія буде 480грн, а "піввареника" стане омріяною мінімальною зарплатнею...
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09.06.2021 20:20 Відповісти
Хотілось би бачити цю ефективність в дії, а не тільки на картинках
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09.06.2021 21:51 Відповісти
 
 