У Черкасах після реконструкції відкрили зразкове приймальне відділення, - ОДА

Приймальне відділення Черкаської обласної лікарні починає роботу після повної реконструкції. Відтепер у відділенні є не лише нові меблі та світлі інтер’єри, а й нове обладнання та продумана логістика маршрутів для максимально оперативної медичної допомоги.

Як повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, відділення розташоване на першому поверсі хірургічного комплексу. На реконструкцію за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" витратили близько 14,5 млн гривень.

За словами головного лікаря Олександра Дудника, у відділенні розмежували зону планової та екстреної госпіталізації. Поруч із входом розмістили протишокову палату для екстреної допомоги. Це дозволить зберегти дорогоцінний час і буквально рятувати життя пацієнтів.

Зокрема, палата екстреної допомоги оснащена дефібрилятором, апаратом штучної вентиляції легенів та іншою медтехнікою. У відділенні також є новітній комп’ютерний томограф, один із кращих в Україні.

"Це приймальне відділення - зразок того, який вигляд повинна мати вся обласна лікарня. На цей рік ми запланували реконструкцію її чотирьох корпусів. Паралельно робимо проєкти на внутрішню реконструкцію, аби це був комплексний об’єкт, який змінить і підхід, і якість надання послуг для пацієнтів", - коментує голова обласної держадміністрації Олександр Скічко.

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Він додав, що за програмою "Велике будівництво" на Черкащині продовжать модернізацію приймальних відділень.

Нагадаємо, цього року в рамках інфраструктурної програми президента буде відкрито 177 сучасних приймальних відділень по всій країні.