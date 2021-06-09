В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА

Приемное отделение Черкасской областной больницы начинает работу после полной реконструкции. Теперь в отделении есть не только новая мебель и светлые интерьеры, но и новое оборудование и продуманная логистика маршрутов для максимально оперативной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, отделение расположено на первом этаже хирургического комплекса. На реконструкцию по программе "Большая стройка" потратили около 14,5 млн гривен.

По словам главного врача Александра Дудника, в отделении разграничили зону плановой и экстренной госпитализации. Рядом со входом разместили противошоковую палату для экстренной помощи. Это позволит беречь драгоценное время и буквально спасать жизни пациентов.

В частности, палата экстренной помощи оснащена дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другой медтехникой. В отделении также есть новейший компьютерный томограф, один из лучших в Украине.

"Это приемное отделение - образец того, как должна выглядеть вся областная больница. На этот год мы запланировали реконструкцию ее четырех корпусов. Параллельно делаем проекты на внутреннюю реконструкцию, чтобы это был комплексный объект, который изменит и подход, и качество предоставления услуг для пациентов", - комментирует глава областной госадминистрации Александр Скичко.

Он добавил, что по программе "Большая стройка" в Черкасской области продолжат модернизацию приемных отделений.

Напомним, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента будет открыто 177 современных приемных отделений по всей стране.