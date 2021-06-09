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больница (1383) Черкасщина (952) Скичко (41) Большая стройка (720)

В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Приемное отделение Черкасской областной больницы начинает работу после полной реконструкции. Теперь в отделении есть не только новая мебель и светлые интерьеры, но и новое оборудование и продуманная логистика маршрутов для максимально оперативной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, отделение расположено на первом этаже хирургического комплекса. На реконструкцию по программе "Большая стройка" потратили около 14,5 млн гривен.

В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА 01

По словам главного врача Александра Дудника, в отделении разграничили зону плановой и экстренной госпитализации. Рядом со входом разместили противошоковую палату для экстренной помощи. Это позволит беречь драгоценное время и буквально спасать жизни пациентов.

В частности, палата экстренной помощи оснащена дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другой медтехникой. В отделении также есть новейший компьютерный томограф, один из лучших в Украине.

В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА 02

"Это приемное отделение - образец того, как должна выглядеть вся областная больница. На этот год мы запланировали реконструкцию ее четырех корпусов. Параллельно делаем проекты на внутреннюю реконструкцию, чтобы это был комплексный объект, который изменит и подход, и качество предоставления услуг для пациентов", - комментирует глава областной госадминистрации Александр Скичко.

В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА 03

Он добавил, что по программе "Большая стройка" в Черкасской области продолжат модернизацию приемных отделений.

Напомним, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента будет открыто 177 современных приемных отделений по всей стране.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
так большая стройка или все же большая реконструкция ?
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09.06.2021 19:37
+2
реконстройка!
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09.06.2021 19:58
+1
дякую, дуже дякую! (проізносітє гундосо, с хрипотой)
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09.06.2021 20:28
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так большая стройка или все же большая реконструкция ?
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09.06.2021 19:37 Ответить
реконстройка!
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09.06.2021 19:58 Ответить
Мені особисто без різниці будівництво це чи реконструкція, але враховуючи якою конюшнею було наше приймальне відділення ЦРЛ і зараз- ******** ремонт + апаратура,і згадати як при Пороху обмежувалися даруванням тонометра або велосипеда фельдшеру і " дєнєг нет, но ви дєржитєсь" , то різниця очевидна
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09.06.2021 20:00 Ответить
так.. результат завжди важдливіший для тих для кого це будується або ремонтується...
а от по фінансовим звітам там зовсім різні цифри... і кошториси закладаються різні...і можливості для зловживань теж не однакові...
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09.06.2021 20:05 Ответить
Друже, можна подумати що за усі 30 років Незалежності було інакше? В принципі було- фінанси виділялися ,а гроші зникали, або усією Україною збирали на кібер ніж , а він опинився в приватній клініці Спіженка, збирали на лікарню майбутнього- виявилось що гроші випарувалася, збирали 1,5 % на військовий збір- Свинарчуки робили за ці гроші оборудки, або в "кузні на Рибальському" з старих траулерів шляхом підфарбовування " виготовляли" ******* розвідувальні кораблі для ВМСУ. Вся наша коротка історія одні відкати та корупція
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09.06.2021 20:23 Ответить
а ваабще какаяразница В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА - Цензор.НЕТ 6327
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09.06.2021 20:22 Ответить
Коли є апаратура яка дозволить реанімувати твою дитину або надати невідкладну допомогу твоїм батькам , то різниця є
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09.06.2021 20:25 Ответить
дякую, дуже дякую! (проізносітє гундосо, с хрипотой)
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09.06.2021 20:28 Ответить
а гроші у тебе є, які дозволять? Техніка не проблема.
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09.06.2021 20:30 Ответить
випередив, те саме хотів спитати! коли є гроші, той й техніка з'являється якимсь дивом! У Черкасах після реконструкції відкрили зразкове приймальне відділення, - ОДА - Цензор.НЕТ 2836
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09.06.2021 20:52 Ответить
«Велика реконструкція пристройки»: реконструювали лиш малу частину лікарні так що фотограф не зміг зробити фото без облуплених стін основної будівлі.
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09.06.2021 20:52 Ответить
Над входом на стене плитка отвалилась и ничего взамен - это как то не тянет на полную реконструкцию. Областная больница всетаки.
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09.06.2021 20:11 Ответить
Після такої новини виділення 800млн на МВС з антиковідного фонду ніхто й не помітить... Зате рюкзакян купить ще один гелікоптер... Може... А може й некупить... Може ще рюкзаків докупить... А мільярд боргу ЗСУ - то таке... Дрібниці... От 3 мільярди на зелений університет та ще стільки ж на мільярд дерев - ось вона "золота жила"... Тут не тільки дітям, а й онукам вистачить на "прібарахліться"... Дайте йому ще 100 днів і другий строк! Воно виконає те, що обіцяло, але олія буде 480грн, а "піввареника" стане омріяною мінімальною зарплатнею...
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09.06.2021 20:20 Ответить
Хотілось би бачити цю ефективність в дії, а не тільки на картинках
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09.06.2021 21:51 Ответить
 
 